На 76 крышах района Сан-Пауло появился гигантский портрет Роналду в образе персонажа видеоигры
На крышах района Сан-Пауло Жардим Пери появился гигантский портрет нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает O Globo. Футболист представлен в образе Хроно, персонажа мобильной видеоигры Garena Free Fire, который был презентован игрокам 19 декабря.
Портрет футболиста занимает 76 крыш домов общей площадью 1 660,02 кв. м. Заказчик рекламы — разработчик игры — в рамках акции также отремонтировал крыши района.
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