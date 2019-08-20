Кураньи пожелал Рибери удачи в новом клубе
14:17
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи пожелал в Instagram удачи полузащитнику Франку Рибери.
— Готовлюсь к новому вызову, — подписал Рибери свою фотографию.
— Удачи, Франк — написал Кураньи.
Как сообщалось ранее, Рибери подпишет с итальянским клубом двухлетний контракт, ему осталось только пройти медицинское обследование и официально объявить о переходе.
Из инстаграма Рибери pic.twitter.com/2Ga2hfXMxw— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 20, 2019