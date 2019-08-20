Кураньи пожелал Рибери удачи в новом клубе

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи пожелал в Instagram удачи полузащитнику Франку Рибери.

— Готовлюсь к новому вызову, — подписал Рибери свою фотографию.

— Удачи, Франк — написал Кураньи.

Как сообщалось ранее, Рибери подпишет с итальянским клубом двухлетний контракт, ему осталось только пройти медицинское обследование и официально объявить о переходе.