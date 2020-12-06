Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи будет работать арбитром на благотворительных матчах, которые состоятся на Мальдивских островах. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

По данным источника, Кашшаи уже прибыл в Мальту. Помимо работы на матчах, он также проведет мастер-классы для местных арбитров.

В декабре 2019 года судья объявил о завершении карьеры. 9 января 2020 года он занял пост главы судейского корпуса РФС.