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Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах

11:52
Виктор Кашшаи. Фото AFP
Виктор Кашшаи. Фото AFP
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи будет работать арбитром на благотворительных матчах, которые состоятся на Мальдивских островах. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

По данным источника, Кашшаи уже прибыл в Мальту. Помимо работы на матчах, он также проведет мастер-классы для местных арбитров.

В декабре 2019 года судья объявил о завершении карьеры. 9 января 2020 года он занял пост главы судейского корпуса РФС.

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