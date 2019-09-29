Директор «Бока Хуниорс»: «Мы можем себе позволить оплатить контракт Ибрагимовича»

Директор «Бока Хуниорс» Хорхе Анро заявил, что клуб может себе позволить подписать нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. По его словам, 37-летний швед и сам будет готов поиграть в Аргентине.

— Это правда, что Ибрагимович хочет играть в «Боке», — цитирует Mundo Boca Анро. — И мы можем его подписать. Клуб переживает хорошие времена. Наше финансовое положение настолько хорошее, что мы можем себе позволить такую роскошь. Мы можем оплатить контракт Златана.