Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Live
Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Директор «Бока Хуниорс»: «Мы можем себе позволить оплатить контракт Ибрагимовича»

29 сентября 2019, 23:24
Теги:

Директор «Бока Хуниорс» Хорхе Анро заявил, что клуб может себе позволить подписать нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. По его словам, 37-летний швед и сам будет готов поиграть в Аргентине.

— Это правда, что Ибрагимович хочет играть в «Боке», — цитирует Mundo Boca Анро. — И мы можем его подписать. Клуб переживает хорошие времена. Наше финансовое положение настолько хорошее, что мы можем себе позволить такую роскошь. Мы можем оплатить контракт Златана.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир