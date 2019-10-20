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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Ди Си Юнайтед» Руни разгромно проиграл «Торонто» и вылетел из плей-офф MLS

03:39
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«Ди Си Юнайтед», за который выступает английский форвард Уэйн Руни, разгромно проиграл «Торонто» в матче 1/8 финала плей-офф MLS — 1:5. Американская команда сравняла счет в компенсированное ко второму тайму время, но затем пропустила четыре гола.

В четвертьфинале «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Сити», который вступит в борьбу только с этой стадии на правах победителя регулярного сезона в Восточной конференции.

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