«Ди Си Юнайтед» Руни разгромно проиграл «Торонто» и вылетел из плей-офф MLS
03:39
«Ди Си Юнайтед», за который выступает английский форвард Уэйн Руни, разгромно проиграл «Торонто» в матче 1/8 финала плей-офф MLS — 1:5. Американская команда сравняла счет в компенсированное ко второму тайму время, но затем пропустила четыре гола.
В четвертьфинале «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Сити», который вступит в борьбу только с этой стадии на правах победителя регулярного сезона в Восточной конференции.
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