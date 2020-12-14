Голландец Берт ван Марвейк снова возглавил сборную ОАЭ, сообщает пресс-служба национальной сборной.

UAE FA agrees with Bert Van Marwijk to become the headcoach of UAE National Team, the official procedures will be completed upon his arrival to UAE soon ..#UAE_NT pic.twitter.com/iY4psW8RmY — UAEFA (@uaefa_ae) December 14, 2020

68-летний специалист уже работал с этой команды. Он покинул сборную ОАЭ в декабря 2019 года.

До этого специалист возглавлял национальную команду Австралии, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года, набрав одно очко после трех матчей.

Также ван Марвейк был главным тренером сборных Голландии и Саудовской Аравии.