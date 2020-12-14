Берт ван Марвейк снова возглавил сборную ОАЭ
15:07
Голландец Берт ван Марвейк снова возглавил сборную ОАЭ, сообщает пресс-служба национальной сборной.
68-летний специалист уже работал с этой команды. Он покинул сборную ОАЭ в декабря 2019 года.
До этого специалист возглавлял национальную команду Австралии, которая не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2018 года, набрав одно очко после трех матчей.
Также ван Марвейк был главным тренером сборных Голландии и Саудовской Аравии.
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