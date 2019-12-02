Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон стал первым в истории обладателем Трофея Льва Яшина. Победителя объявил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Второе место занял Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), третье — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»).

Алиссон в сезоне-2018/19 помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, а с Бразилией стал победителем Кубка Америки. В первой части сезона-2019/20 «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии, потеряв только 2 очка в 14 играх.

На церемонии вручения награды присутствовали родственники легендарного советского голкипера, включая его внука Василия Фролова. Также на награждение приехал вратарь и капитан родного клуба Яшина «Динамо» Антон Шунин.

Лев Яшин в 1963 году завоевал «Золотой мяч» и по-прежнему остается единственным голкипером — обладателем награды.

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!