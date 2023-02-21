Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте

По данным СМИ, состояние олимпийского чемпиона ухудшилось.

Новости о Романе Костомарове в течение последней недели настраивали на позитивный лад — его вот-вот должны были снимать с аппарата ИВЛ, он приходил в себя, некроз практически удалили. Но, к сожалению, надежды оказались преждевременны.

Новый инсульт

Теперь под угрозой орган, который даже важнее, чем конечности, — мозг. Как стало известно «СЭ», прошедшая ночь была для Костомарова крайне тяжелой. У него произошел инсульт, что привело к закупорке сосудов в мозге. Всю ночь Костомаров провел в реанимации, у него был сепсис крови, ее всю ночь очищали при помощи плазмафереза.

Это забор крови и ее очищение путем разделения на плазму и кровяные клетки. Извлекаемая из пациента кровь помещается в гемоконтейнер, в котором разделяется на плазму и кровяные клетки. Они возвращаются в организм, а плазма утилизируется. Недостаток плазмы восполняют физиологическим раствором или другой жидкостью, если того требует лечение болезни. А кровь очищается от всех токсинов, растворенных в плазме.

Сейчас Костомарову поставлен диагноз «вторичный менингит» — при сепсисе всегда ставят «первичный менингит», а «вторичный» означает, что имеет место осложнение от другой болезни. Врачи борются с последствиями, но состояние фигуриста крайне тяжелое.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Почему произошло ухудшение?

Отдельная тема — причины новых осложнений. По мнению наших источников, причиной могла стать инфекция. Речь идет о синегнойной палочке, которая прилипает очень быстро и разрушает ткани. Впрочем, все это лишь предположение. Официальную информацию о ходе лечения звездного фигуриста родственники и врачи по-прежнему не распространяют.

Врач-кардиолог с 30-летним стажем Людмила Пермякова пояснила «СЭ», почему у Костомарова могла произойти закупорка сосудов:

— Закупорка сосудов головного мозга, или, медицинским языком, тромбоз, — это сгустки крови, тромбы, которые передвигаются по сосуду с током крови и застревают в местах, где он неравномерный. Чаще всего это места разветвления сосудов: тромб перекрывает часть сосуда, расположенную выше тромба, в результате вся область, которую этот сосуд питал, не получает кровь, а вместе с ней и кислород. Причинами тромбов могут быть состояния, вызывающие сгущение крови: любое воспаление, повышение давления, стресс, травмы и прочее.

Если это головной мозг, возможны слабость, головокружение, нарушение работы тех органов, которыми управляет этот участок мозга. Лечение зависит от расположения и давности тромба — или его растворяют, или удаляют хирургическими методами. Далее выясняют причины возникновения тромбов и устраняют их, — пояснила Пермякова.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Делается все возможное

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что состояние Костомарова «критическое».

«Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — говорилось в источнике.

При этом другие источники уверяли, что не стоит драматизировать ситуацию, нервируя родственников и поклонников фигуриста. Лечением спортсмена занимаются опытные врачи в одном из лучших профильных медучреждений страны. И для спасения Костомарова сейчас делается все возможное.