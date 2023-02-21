У Костомарова случился еще один инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов

Как стало известно «СЭ», у фигуриста Романа Костомарова случился еще один инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Костомаров провел всю ночь в реанимации. Фигуристу проводили плазмаферез (очищение крови) из-за сепсиса крови. У него диагностировали вторичный менингит, при котором осложнения происходят в результате другой болезни, а не от заражения человека напрямую, как при первичном.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.