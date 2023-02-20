Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа

По другой информации — олимпийский чемпион в стабильном состоянии и причин для паники нет.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров по-прежнему находится в «Коммунарке». Главный врач клиники Денис Проценко заявил, что состояние спортсмена в целом улучшилось, но возможны и изменения в худшую сторону. По неофициальной информации, со здоровьем фигуриста возникли новые проблемы. Сразу несколько источников сообщили о поражении мозга 46-летнего спортсмена. Напомним, что близкие Костомарова, за исключением супруги Оксаны Домниной, никаких подробностей о состоянии Романа не сообщали. Но за него переживает вся страна, поэтому любые детали получают огласку в СМИ.

Поражение мозга

О том, что олимпийский чемпион находится в тяжелом состоянии, информирует «РИА Новости спорт». По данным источника, причиной ухудшения стало поражение мозга. Ранее у врачей вызывали беспокойство нарушения сердечной деятельности и кровообращения у Романа.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — сказал собеседник агентства.

Информацию также подтвердил Telegram-канал Shot. Он же и утверждает, что состояние Костомарова «критическое».

«Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», — говорится в источнике.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Осложнения

К счастью, сотрудникам клиники удалось отреагировать оперативно и стабилизировать состояние спортсмена. По данным источника ТАСС, у Костомарова была проблема с сосудами головного мозга. Сейчас он в стабильном состоянии.

Однако поражение мозга, к сожалению, — не единственный повод для беспокойства на данный момент. Есть данные, что у больного появились проблемы с печенью из-за отека и количества лекарств. Об этом сообщает источник «Известий». По словам источника, у спортсмена есть небольшой участок забитых сосудов в голове, но сильного отека нет. Почки слабо, но справляются с жидкостью.

На данный момент фигурист по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее Роману удавалось дышать самостоятельно, хотя были серьезные проблемы с функцией почек, страдали легкие и сердце. Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко объяснил это тем, что спортсмен перенес действительно тяжелую пневмонию: «При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в процесс».

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Причины

После перенесенной болезни Костомарову установили дренаж, так как в его организме скопилась жидкость — начался гидроторакс. По информации «КП.ру», его причиной стало нарушение оттока лимфы из легочной ткани из-за снижения выводимости почками. Роман долгое время находился под аппаратами ЭКМО и ИВЛ, которые были ему жизненно необходимы.

На многочисленные осложнения влияет и то, что у него забиты сосуды. Его текущее состояние не позволяет медикам проводить какие-либо хирургические вмешательства, однако они настроены позитивно на то, чтобы преодолеть дальнейшие трудности.

Врач-нефролог израильского медицинского центра Хадасса в Москве Анна Коробкина считает, что отек дают не только почки.

«Это может быть вызвано тромбозом, потерей белка. Начался процесс распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе почечная недостаточность. Отеки стали следствием многих серьезных нарушений в работе организма, и всегда есть риск развития отека мозга», — цитирует врача Woman.ru.

«СЭ» желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!