Врач-кардиолог рассказала, почему у Костомарова могла случиться закупорка сосудов

Как стало известно «СЭ», в результате еще одного инсульта у фигуриста Романа Костомарова произошла закупорка сосудов головного мозга. Фигурист провел всю ночь в реанимации — ему проводили плазмаферез (очищение крови). Также у спортсмена диагностировали вторичный менингит.

Врач-терапевт, кардиолог с 30-летним стажем работы Людмила Олеговна Пермякова специально для «СЭ» рассказала о том, что такое закупорка сосудов головного мозга, и с чем она может быть связана.

«Закупорка сосудов головного мозга или медицинским языком тромбоз — это сгустки крови, тромбы, которые передвигаются по сосуду с током крови и застревают в местах, где он неравномерный», — пояснила медик. По ее словам, чаще всего это места разветвления сосудов: тромб перекрывает часть сосуда, расположенную выше тромба, в результате вся область, которую этот сосуд питал, не получает кровь, а вместе с ней и кислород. Как объяснила кардиолог, причинами тромбов могут быть состояния, вызывающие сгущение крови: любое воспаление, повышение давления, стресс, травмы и прочее.

По словам врача, закупорка сосудов проявляется как нарушение функций того органа, который пострадал. «Если это головной мозг, возможны слабость, головокружение, нарушение работы тех органов, которыми управляет этот участок мозга», — рассказала кардиолог. Для подтверждения диагноза проводят анализ крови на свертываемость и прочие исследования, которые позволяют увидеть тромб.

«Лечение зависит от расположения и давности тромба — или его растворяют, или удаляют хирургическими методами. Далее выясняют причины возникновения тромбов и устраняют их», — резюмировала Пермякова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.