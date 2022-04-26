Что происходит в межсезонье в таблице переходов и уходов.

Недавно «СЭ» рассказывал о непростой ситуации в российских танцах на льду, где должны были распасться несколько дуэтов и сформироваться новые. Через несколько дней это подтвердилось в словах тренеров и фигуристов. В интервью для ТАСС тренера Ирины Жук даже подтвердился коронавирус у Александры Степановой перед Олимпиадой, из-за которого она и Иван Букин не приехали в Пекин вовремя. Корреспондент «СЭ» спрашивал у ребят (может быть, излишне прямо, да простят они меня) про ковид на Олимпиаде, но тогда о нем наши чемпионы России рассказывать не захотели.

Ветераны собирались уходить, но передумали?

Как утверждают наши источники, подобная турбулентность ожидает и парное катание, где также идут трансферы и смены партнеров. И все эти процессы вкупе с новым статусом внутрироссийских соревнований могут повлиять даже на то, останутся ли в спорте ветераны — Тарасова/Морозов, Синицина/Кацалапов и другие. У нас есть слова сразу нескольких фигуристов об их будущем после олимпийского сезона в условиях изоляции.

Анна Щербакова: — Не только у меня такая ситуация: все очень сумбурно, и вообще непонятно, что нас ждет. Поэтому я буду смотреть по ситуации. Сумбур с будущим, наверное, напрямую влияет на мое решение, да.

Никита Кацалапов: — Вполне возможно, это очень серьезная тема. Если смотреть на нас со стороны, может казаться, что у нас уже множество титулов и нам не за что бороться, но нам самим хочется еще. В любом случае для этого нужно иметь возможность соревноваться.

Будущее Тарасовой и Морозова тоже остается туманным. И хотя сами фигуристы «завершать не планируют», но в фигурном катании часто эти слова значат прямо противоположное. Алина Загитова и Евгения Медведева тоже карьеру не завершили, если что.

И тем не менее, если еще после Олимпиады во всех этих случаях можно было с большой вероятностью поставить на окончание карьеры — по крайней мере это вытекало из здравой логики, — то теперь обстоятельства изменились. И из-за отстранения России совсем не в пользу завершения. Такой парадокс.

В парах можно ожидать переходы

Но для начала о ситуации в парах. По нашей информации, в это межсезонье там идут хаотичные процессы — сразу несколько пар приостановили работу, а фигуристы просматриваются с другими спортсменами. Речь идет, в частности, о паре Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Сразу три источника рассказали, что «этой пары больше нет». Сам Назарычев в разговоре с «СЭ» опроверг эту информацию, сказал, что они с Юлией катаются, все нормально, и спросил, «откуда такие слухи». Схожая ситуация с парой Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. И в конце сезона мне разные люди говорили, что сомневаются в сохранении этой пары на следующий олимпийский цикл: устали, хотят что-то поменять, попробовать новое и так далее. Неудивительно для пары, которая стабильно остается четвертой и никак не может сделать решающий шаг к медалям.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото Global Look Press

По нашей информации, все фигуристы в этих дуэтах ищут других партнеров, а некоторые уже пробовались с другими парниками. Дарья и Денис сейчас на отдыхе и не комментируют свое будущее. Перетасовала своих подопечных Нина Мозер, несколько пар прекратили существование. Рассталась с Иваном Бальченко и Георгием Куницей Тамара Москвина. Павлюченко/Ходыкин, Артемьева/Назарычев и Кадырова/Бальченко — три пары, которые наиболее близко подобрались к тройке, которая в итоге поехала на Олимпиаду в Пекин.

Почему об этом не объявят официально? Причина проста — в конце мая объявляют списки членов сборной России, поэтому парам надо «дожить» до этого дня Д, чтобы получить финансирование. В нынешних спортивных, да и экономических условиях ставка лишней не будет. Но не исключено, что по факту это финансирование будет получать в следующем сезоне один партнер(ша) в паре.

Впрочем, после просмотров партнеры могут и вернуться друг к другу, поняв, что лучше альтернативы не найти. Такова специфика трансферов в парных видах фигурного катания.

Точно объявили о распаде Костюкович/Брюханов, причем Алексей, по данным «СЭ», пробовался с Артемьевой в Перми.

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Фото Global Look Press

Почему лидеры усомнятся в завершении карьеры?

Как все это влияет на лидеров сборной? Дает им возможность задержаться в лидирующей тройке. О Синициной/Кацалапове и говорить нечего — им и так ничего не угрожало. У Тарасовой/Морозова более сложная ситуация — четвертая и пятая пара были на чемпионате России недалеко. Зачем оставаться? Ради призовых. Два источника «СЭ» объясняют ситуацию следующим образом: Минспорт объявило о серьезной поддержке спортсменов в предстоящем сезоне, выделены солидные деньги. В фигурное катание они пойдут однозначно. Скорее всего, за призовые места Кубка России в следующем году будут финансовые бонусы. Ожидаются и новые соревнования — не суть важно, назвать их альтернативной серией «Гран-при», или Играми доброй воли, или Кубком Первого канала с китайскими и белорусскими фигуристами. Главное, что на них будет призовой фонд.

Де-факто это единственный путь удержать российских фигуристов от ухода или «приостановок» карьеры. Вкупе, разумеется, с попытками провести международные соревнования с участием наших союзников в ISU. Но вот многих ли удастся перетянуть на свою сторону? Среди них не будет стран Запада и Японии, объявивших санкции.

Вот и получается, что для спортсменов де-факто самое выгодное продолжение — участие во внутренних соревнованиях. Стабильный доход плюс статус тех, кто сохраняет отечественный спорт в сложной геополитической ситуации. Это может убедить остаться и Анну Щербакову, которая высказывалась до сей поры неопределенно (ни одна из российских олимпийских чемпионок-одиночниц не продержалась дольше полутора — двух с половиной лет после выигранной Олимпиады). И Елизавету Туктамышеву, ответившей на вопрос о будущем одним словом «катаемся», но не уточнившей когда. По нашей информации, Лиза задумывалась о завершении карьеры.

Ближайший рубикон для фигуристов — конгресс ISU, на котором возможны любые повороты: и отстранение ФФККР по инициативе западных федераций, под которое подготовлены поправки в устав (именно это — важнейшее в последнем коммюнике ISU, а не ожидаемое лишение нас «Гран-при»), и отбитие атаки нашими представителями, после чего можно будет немного выдохнуть. Сейчас надо скрупулезно искать союзников. Их у нас может оказаться больше, чем думают соперники.