Чемпион мира Шабалин снимает кино о балете. Его предыдущая работа выставлялась на международных фестивалях

Знаменитый фигурист сменил профессию и окончил режиссерские курсы Александра Прошкина во ВГИКе.

После окончания средней школы многие фигуристы поступают в спортивный вуз, даже если дальше планируют связать свою жизнь с чем-то другим. Некоторые потом и правда начинают работать тренерами или постановщиками или хотя бы подкатывать детей, то есть давать им дополнительные уроки. Но иногда спортсмены выбирают и необычные профессии — так, чемпион мира в танцах Максим Шабалин изучал гражданскую администрацию, а сейчас выступает в ледовых шоу (что совсем не удивительно) и снимает художественные фильмы. Шабалин готовится к созданию уже второй своей работы — на этот раз полнометражной картины «Времена года».

За партой в статусе призера Олимпийских игр

В 2019 году экс-фигурист дебютировал как режиссер и сценарист с короткометражкой «Умри, Джульетта!». Впервые эта картина увидела свет на фестивале «Короче» в Калининграде, где в основной конкурс были отобраны 37 кинолент. В ленте Шабалина главную роль исполняет его жена Ирина Гринева. По сюжету 15-минутной картины амбициозный и бескомпромиссный тренер Ирина Владимировна работает с фигуристами, воспитывая их словно воинов. Так же она поступает и с родной дочерью, вот только в жизни все не так просто, как кажется. Фильм показывали на многих международных фестивалях, включая мероприятия в Палермо, Барселоне и Берне.

Чемпион мира по фигурному катанию за год до премьеры «Умри, Джульетта!» окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Александра Прошкина. В интервью телеканалу «Россия. Культура» экс-фигурист говорил, что у него не было детской мечты стать режиссером, эта мысль пришла к нему внезапно. Максим стал думать, как же ее реализовать.

— Я пришел во ВГИК и первые несколько месяцев разбирался, а что это такое, кино, и что такое режиссура, — вспоминал Шабалин. — Полгода я втягивался во все, всматривался, потом начались съемки. Какой ответ на мои вопросы? Это что-то сродни дирижированию, писательству, поэзии, что-то, что в себя вбирает профессия, некая чувственная вещь, не аналитическая. Но потом в нее подключается уже и аналитика, и это уже и какое-то лидерство, все вместе — это то, что потом выходит на экране. Что объединяет со спортом? Это большой вызов.

Съемки в Мариинском театре и звездный состав фильма

Теперь же Максим решил взяться за полнометражную киноленту. Уже известно название — «Времена года». По сценарию фильм расскажет о приме-балерине Мариинского театра Наталье, карьера которой оказывается под угрозой из-за ревности мужа и конфликта с другими членами труппы. Шабалин рассказывал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что идея картины пришла ему во время репетиции балета в театре.

— Наблюдая за всей этой атмосферой — творческой и немного нервной, — я придумал вот такой замысел, и эта идея долгое время не оставляла меня, — пояснял чемпион мира.

Фото со съемок. Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

Еще в конце 2020 года призер Олимпийских игр защищал свой проект в Министерстве культуры. Там выяснилось, что новой картиной будет заниматься продюсерский центр «ВГИК-Дебют», а главную роль снова сыграет Ирина Гринева. В презентации фильма показали пробы Гриневой, которая по сюжету теряет работу и семью, но сумела справиться с ситуацией. Другая главная роль достанется заслуженному артисту России Алексею Верткову.

— История — внутренний поединок, — комментировал сюжет режиссер картины на ее презентации. — Героиня выходит из него победителем. А с героем Алексея происходит обратная трансформация. Он внешне — победитель, но внутри понимает, что совершил ошибку.

Шабалин рассказывал, что в самом фильме затрагивается сразу несколько тем — любви, призвания, конфликт между тем, чего требует призвание, и личными чувствами. Это не автобиографичная история, но каждый режиссер так или иначе использует в работах часть своего собственного опыта.

Снимать картину планируют в здании Мариинского театра — Шабалин благодарил художественного руководителя Валерия Гергиева за то, что театр нашел время для проведения съемочного процесса. Максим рассказывал и о главных цветах фильма — синем, красном и белом. А сама работа над картиной уже началась.

— Работа над дебютным фильмом — это, конечно, особая ответственность, — отмечает Шабалин в комментарии сайту «Кино-театр.ру». — В любом деле важно начало, оно задает вектор движения, темы, которые интересуют режиссера. Во всех первых работах есть особая энергия, поиск своего киноязыка, стиля. Конечно же, очень важна команда, которая отправляется с тобой в это путешествие. Уверен, будет непросто. Всегда, когда рождается что-то, это происходит через преодоление, сложности, особенно это касается дебюта.

В картине также примут участие артист балета Большого театра Денис Медведев и актеры Павел Осадчий, Татьяна Майст, Александр Галибин и Ирина Савицкова. Кроме Санкт-Петербурга часть съемок будет проходить в Москве и области, где будет задействовано само здание ВГИКа. О том, когда закончится работа над картиной, не говорится, но у самого режиссера уже есть написанный сценарий для нового фильма.