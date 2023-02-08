Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 07:00

Чемпионат мира с Семенович, золото Олимпиады с Навкой. Карьера Костомарова в фотографиях

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Getty Images
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Getty Images
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Getty Images
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Global Look Press
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/13
Сегодня день рождения у Романа Костомарова. Очень хочется, чтобы в качестве подарка он получил от врачей положительные новости о состоянии своего здоровья.

В начале февраля Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде. Спектакль по известным причинам отменили. Однако хочется верить, что мы еще увидим Романа на льду и он станет символом стойкости для всех своих коллег.

В день рождения олимпийского чемпиона Турина, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и России вспоминаем моменты его выступлений на льду в разные годы.

На чемпионате России в декабре 1996 года Екатерина Давыдова и Костомаров заняли третье место.

Екатерина Давыдова и Роман Костомаров. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

В 1998 году он начал выступать с Татьяной Навкой.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Через год тренер Наталья Линичук посчитала, что для Костомарова нужна другая партнерша — Анна Семенович. Однако на чемпионате мира в Вене в 2000 году Роман и Анна не смогли подняться выше десятого места, а на мировом первенстве стали только 13-ми.

Роман Костомаров и Анна Семенович. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Костомаров решил возобновить сотрудничество с Навкой. Тренировали пару Александр Жулин и Елена Чайковская.

Татьяна Навка, Роман Костомаров, Александр Жулин, Елена Чайковская. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

С Навкой Костомаров трижды становился чемпионом мира. В том числе на московском турнире в марте 2005 года.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Пара трижды побеждала в финале «Гран-при». В декабре 2005 года россияне опередили украинцев Елену Грушину и Руслана Гончарова и французов Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрель.

Роман Костомаров и Татьяна Навка — победители финала Гран-при в Токио. Серебро завоевали Елена Грушина и Руслан Гончаров (Украина), бронза у Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрель из Франции. 17 декабря 2005 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images

К Олимпиаде в Турине Роман и Татьяна подходили бесспорными фаворитами. За два года они не проиграли ни одного старта. Основной упор пара делала на танец «Кармен» в произвольной программе.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Россияне показали выдающийся прокат и завоевали золотые медали.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

После победы на Играх в 2006 году Костомаров и Навка завершили спортивную карьеру и стали выступать в профессиональных шоу.

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Костомаров — постоянный участник проектов Ильи Авербуха. В шоу «Ромео и Джульетта» его партнершей стала супруга Оксана Домнина.

Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В прошлом году они вместе выступили на юбилее у Татьяны Тарасовой в Лужниках.

Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Федор Успенский, Фото «СЭ»

В последнем сезоне шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Костомаров выступал в паре с актрисой Валерией Ланской. Они заняли седьмое место и получили специальный приз зрительских симпатий.

Роман Костомаров и Валерия Ланская. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Фигурное катание
фото
Роман Костомаров
2
2
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Москвичка из группы Тутберидзе хочет стать депутатом в Казахстане. Ее мама жалела о смене гражданства дочери
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости