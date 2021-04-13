Отпадшие ангелы. Академия Плющенко за сезон потеряла даже больше людей, чем вы думаете

Собираем статистику после ухода тренера Александра Волкова — кто еще покинул школу двукратного олимпийского чемпиона.

Что произошло?

Вчера вечером в Instagram команды тренера Александра Волкова появилось следующее сообщение:

— Александр Волков и Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за 3 года совместной работы! Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов!!! Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия!!!

Аккаунт «Ангелов Плющенко» ответил так же миролюбиво: «Спасибо за дружбу и сотрудничество команде Волкова. Успехов и только побед, а наша команда «Ангелы Плющенко» всегда рядом!»

Итак, один из самых недооцененных тренеров России с точки зрения техники присоединяется к приличному, скажем прямо, списку бывших работников академии. Сам Плющенко как-то рассказывал, что ему пришлось уволить 17 тренеров, дабы наладить работу академии. Но в последнее время из академии по крайней мере уходят без взаимного поливания грязью — даже разборки вокруг Алены Косторной быстро улеглись. В этом смысле ситуация отчасти отличается от «Хрустального» — но Тутберидзе в последнее время скорее собирает камни, а вот Плющенко невольно разбрасывает.

Почему Волкова не устроили условия?

Вот и Волков уходит с уважением и благодарностью — хотя что стоит за этими словами, остается только догадываться. До Волкова из академии ушли две его ученицы, Станислава Константинова и Екатерина Рябова. Обе также благодарили Плющенко за помощь (частная академия как-никак), но ссылались на некие организационные изменения. После появления собственной базы академии в Подмосковье у оставшейся в Москве группы Волкова изменилось расписание, а вместе с ним и количество льда. Лучше, конечно, подождать слов заинтересованных сторон, но понятно, что все это звенья одной цепи.

Теперь речь идет не об уходе одного спортсмена — по сути прекратила свое существование целая группа. Что будет с учениками Волкова, не совсем понятно. По крайней мере, вчера вечером некоторые из них затруднились предположить свое будущее. Сам Волков и Евгений Плющенко на звонки не отвечали.

Но, как показывает исследование протоколов детских и юношеских турниров, даже одна группа Волкова сильно поредела за нынешний сезон. Нам кажется, что потери «ангелов» в сезоне-2020/21 более-менее известны — это Алена Косторная, Константинова и Рябова. Топ-спортсмены, пожалуй, все. Справедливости ради скажем, что много новых людей и пришло: Елена Ильиных (правда, она тоже снизила активность в академии), Юлия Липницкая, Александр Абт, внештатно работал Николай Морозов. В общем, текучка наблюдается в обоих направлениях. Другое дело, положительный ли это процесс.

Волков пополнил обширный список

Но если посмотреть протоколы московских соревнований на уровне спортивных разрядов, окажется, что за сезон академию покинуло еще больше людей. «СЭ» перечисляет всех, кого удалось найти по протоколам соревнований. Во всех случаях мы основываемся исключительно на них. То есть осенью на первом старте сезона под фамилией было написано АФК Ангелы Плющенко, а на последнем старте — другая школа. Как это вяжется с тем, что трансферное окно действует в апреле — мае, не совсем ясно, но это, как говорит Леонид Каневский, уже совсем другая история.

Спортсмены-мастера спорта:

Алена Косторная, 17 лет — взяла два серебра на этапе Кубка России и Гран-при России, но после шестого места в финале Кубка покинула академию. Вернулась в «Хрустальный».

Станислава Константинова, 20 лет — заняла 5-е место на одном из этапов Кубка России, но на чемпионате стала лишь 15-й. Перешла в «Москвич». После перехода успела выиграть свой первый трофей за 3,5 года — Кубок ГБУ «Москвич».

Екатерина Рябова, 18 лет — стала 9-й на Гран-при России, но зимой начала тренироваться с собственными родителями. Перешла в спортивную школу «Химки». На чемпионате мира добилась лучшего результата за всю карьеру, получив 189,46 балла и став 12-й, таким образом обеспечив себе участие в двух этапах серии Гран-при следующего сезона.

Спортсмены без опыта международных стартов:

Дарья Гаращук, 12 лет — выиграла два турнира в 1-м спортивном разряде, оба — после перехода, завоевала еще четыре подиума, три — после перехода. Перешла в «Армию фигурного катания».

Ирина Гаращук, 9 лет — выиграла два турнира в 3-м спортивном разряде, одна из побед — после перехода. Перешла в «Армию фигурного катания».

Ольга Сабада, 11 лет — выиграла два турнира во 2-м спортивном разряде, оба — после перехода. Перешла в «Армию фигурного катания».

Полина Попова, 13 лет — занимала 11-12-е места по КМС. Снялась с сентябрьского юниорского первенства Москвы, будучи ученицей «Ангелов Плющенко», затем ушла из академии. Перешла в «Москвич».

Теперь к спортсменам добавились тренер Александр Волков и хореограф Мартин Даженэ.

Как видим, среди московских школ появился и растет новый игрок — еще одна частная школа «Армия фигурного катания». Собеседники «СЭ» связывали академию с предпринимателем Антоном Абдурахмановым, которого СМИ называли владельцем компании-подрядчика Минобороны. Дочь Абдурахманова Лаура занимается фигурным катанием в этой же академии. По иронии судьбы она тоже бывшая ученица «Ангелов Плющенко».

В этом году «Армия» впервые громко заявила о себе на высшем уровне — Анастасия Тараканова (разумеется, еще одна бывшая ученица Плющенко) взяла бронзу одного из этапов Кубка России. Состав в школе подобрался интересный — не только экс-ученик Этери Тутберидзе Адьян Питкеев в роли молодого тренера, но и самая настоящая Ким Юна. Нет, не шучу. Хоть родилась Ким Юна Витальевна и 1 апреля, 2014 года.

Профиль Юны Кима.

Ждать Волкова в активизировавшейся «Армии» или еще где-то — покажет время. Но кажется, он уже заслужил быть на более главных ролях, чем те, что ему предлагались в «Ангелах» и «Хрустальном», куда в свое время привел Сашу Трусову.