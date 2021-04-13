Редкие кадры Татьяны Навки. Как она выглядела в нулевые

13 апреля прославленная российская фигуристка празднует день рождения.

Татьяна Навка и Роман Костомаров — два имени, которые ассоциируются у российских болельщиков фигурного катания с доминированием в танцах на льду в начале нулевых.

История спортивной пары началась в 1998 году, но победы не пришли сразу. Несмотря на то что фигуристы идеально подходили друг другу, найти тот самый победный стиль удалось гораздо позже. Костомаров по совету своего тренера даже уходил к Анне Семенович (ее фото здесь), но в конце концов продолжил кататься именно с Навкой.

Результат пришел в 2003 году. Навка и Костомаров выиграли чемпионат России — и вкус победы был так хорош, что терять его паре больше не захотелось. Чемпионат страны покорился паре Навки три раза (2003, 2004, 2006) , чемпионат Европы — столько же (2004-2006), на чемпионате мира соперники были разгромлены дважды (2004, 2005), а главным триумфом в жизни стали Олимпийские игры в Турине в 2006 году.

После Турина фигуристы поняли, что искать дальнейшую мотивацию уже проблематично, и приняли решение завершить карьеру на пике.

О поразительных данных Татьяны высказывались многие. Великая Майя Плисецкая лично оценила страстный образ Кармен, Татьяне Тарасовой пришлись по душе трудолюбие и целеустремленность спортсменки, Илья Авербух и Александр Жулин очень ценили артистизм и интуицию, а Анна Семенович даже как-то разоткровенничалась, что в Навке есть «что-то очень страстное, сексуальное и роковое».

Все эти таланты Татьяна перенесла в многочисленные шоу, в которых участвовала после завершения спортивной карьеры, — «Звезды на льду», ежегодные сезоны «Ледникового периода», а также работу в качестве члена жюри танцевальных проектов и телеведущей на ТВ.

Мы же дополним историю архивными фотографиями, которые лишний раз докажут, как же красива была эта пара на льду.

Роман Костомаров и Татьяна Навка в начале совместной карьеры в 1998 году.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

На чемпионате России-2001 первенствовала пара Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой.

Татьяна Навка, Роман Костомаров, Ирина Лобачева и Илья Авербух. Фото Александр Вильф, —

В 2002 году чемпионат Европы в Лозанне еще не хотел покоряться российским фигуристам.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

В 2003-м пришел титул в чемпионате России, но для ЧЕ в Мальме этого оказалось снова мало. Пришлось усердно тренироваться еще год.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка и Роман Костомаров на контрольных прокатах в 2004-м.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

2004 год. На ЧЕ в Будапеште наша пара берет первое место.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

На домашнем ЧМ-2005, прошедшем в Москве, не взять золото было просто нельзя.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Этап «Гран-при» в Санкт-Петербурге. Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

И наконец, 2006 год. Олимпиада в Турине как главное достижение пары Татьяна Навка — Роман Костомаров.

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото Александр Вильф, —

Роман Костомаров, Александр Жулин и Татьяна Навка. Фото Александр Вильф, —

Счастливая Татьяна Навка на приеме у президента после Олимпиады.