Редкие кадры Татьяны Навки. Как она выглядела в нулевые
Татьяна Навка и Роман Костомаров — два имени, которые ассоциируются у российских болельщиков фигурного катания с доминированием в танцах на льду в начале нулевых.
История спортивной пары началась в 1998 году, но победы не пришли сразу. Несмотря на то что фигуристы идеально подходили друг другу, найти тот самый победный стиль удалось гораздо позже. Костомаров по совету своего тренера даже уходил к Анне Семенович (ее фото здесь), но в конце концов продолжил кататься именно с Навкой.
Результат пришел в 2003 году. Навка и Костомаров выиграли чемпионат России — и вкус победы был так хорош, что терять его паре больше не захотелось. Чемпионат страны покорился паре Навки три раза (2003, 2004, 2006) , чемпионат Европы — столько же (2004-2006), на чемпионате мира соперники были разгромлены дважды (2004, 2005), а главным триумфом в жизни стали Олимпийские игры в Турине в 2006 году.
После Турина фигуристы поняли, что искать дальнейшую мотивацию уже проблематично, и приняли решение завершить карьеру на пике.
О поразительных данных Татьяны высказывались многие. Великая Майя Плисецкая лично оценила страстный образ Кармен, Татьяне Тарасовой пришлись по душе трудолюбие и целеустремленность спортсменки, Илья Авербух и Александр Жулин очень ценили артистизм и интуицию, а Анна Семенович даже как-то разоткровенничалась, что в Навке есть «что-то очень страстное, сексуальное и роковое».
Все эти таланты Татьяна перенесла в многочисленные шоу, в которых участвовала после завершения спортивной карьеры, — «Звезды на льду», ежегодные сезоны «Ледникового периода», а также работу в качестве члена жюри танцевальных проектов и телеведущей на ТВ.
Мы же дополним историю архивными фотографиями, которые лишний раз докажут, как же красива была эта пара на льду.
Роман Костомаров и Татьяна Навка в начале совместной карьеры в 1998 году.
На чемпионате России-2001 первенствовала пара Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой.
В 2002 году чемпионат Европы в Лозанне еще не хотел покоряться российским фигуристам.
В 2003-м пришел титул в чемпионате России, но для ЧЕ в Мальме этого оказалось снова мало. Пришлось усердно тренироваться еще год.
Татьяна Навка и Роман Костомаров на контрольных прокатах в 2004-м.
2004 год. На ЧЕ в Будапеште наша пара берет первое место.
На домашнем ЧМ-2005, прошедшем в Москве, не взять золото было просто нельзя.
Этап «Гран-при» в Санкт-Петербурге. Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом.
И наконец, 2006 год. Олимпиада в Турине как главное достижение пары Татьяна Навка — Роман Костомаров.
Счастливая Татьяна Навка на приеме у президента после Олимпиады.
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