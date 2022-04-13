Главная соперница учениц Тутберидзе на грани смены тренера. Ждем трансфера фигуристки Самоделкиной?

Представительница ЦСКА рассматривает вариант с уходом от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской.

Женское одиночное катание приучило нас к тому, что даже в апреле — мае, с наступлением «Юрьева дня», не теряет своего накала. Вот и сегодня два главных новостных агентства страны, ТАСС и РИА, поспорили о том, что происходит с талантливой фигуристкой ЦСКА Софьей Самоделкиной. В РИА написали, что спортсменка перешла к другому тренеру, Светлане Соколовской, и уже провела первую тренировку в новой группе. ТАСС сформулировал по-другому: «Самоделкина не до конца восстановилась после травмы ноги, спортсменка продолжает лечение. Официально она не меняла группу своего тренера, этот вопрос пока непонятен».

Самоделкина — главная угроза команде Тутберидзе

Мама Самоделкиной Марина в разговоре с «СЭ» ответила коротким «не комментируем, простите». Вероятно, стороны только приступили к сотрудничеству, и как это часто бывает в фигурном катании, сначала факт перехода скрывается — чтобы потом, после просмотра/испытательного срока, не пришлось переигрывать ситуацию.

Самоделкина — вице-чемпионка юниорского первенства России и на протяжении последних двух-трех лет была единственной фигуристкой, способной по контенту соперничать с группой Этери Тутберидзе. В феврале ей исполнилось 15 лет, поэтому она имеет полное право перейти на взрослый уровень уже с осени. Неизвестно, кто на этом уровне решит остаться — особенно среди тех, кому за 17, но общая картина не изменится — женское одиночное катание останется вотчиной «Хрустального». Если только не...

Софья — одна из самых больших «если». Туктамышевой все сложнее собирать контент, и в ее случае логичнее говорить о возвращении в большую игру в случае изменения правил. Есть еще Софья Муравьева в «Ангелах Плющенко», но школа известна своими нестабильными результатами. И в этом году начало сезона было за здравие, а вторая половина — за упокой.

Софью звали в «Хрустальный». У нее проблемы с баллами

Но у Самоделкиной есть одна проблема — оценки. В России, чего таить, есть рейтинг тренерских штабов, который отражается на судейских баллах. В кого-то федерация верит, к кому-то относится со скепсисом. И хотя Сергей Давыдов воспитал несколько талантливых молодых фигуристок и поставил им четверные, чувствовалось, что он пока остается тренером юниорок. Были и совсем детские программы, и проблемы с поиском новых образов. При этом Давыдов — очень крутой специалист, классный «технарь». Но Самоделкина была его главным активом. По всем интервью казалось, что Софа и Сергей — тандем надолго и никаких рокировок здесь ждать не стоит.

Но Самоделкина сама и ее родители наверняка осматривались вокруг. Не раз мне доводилось слышать от разных людей, что Софе предлагали продолжить карьеру в «Хрустальном». Иногда это звучало в более жестких формулировках — типа «переманивать» или похлеще.

Между тем рефрен «Самоделкину придерживают» шел годами по российскому фигурному катанию.

7 февраля 2020 года, после юниорского первенства России: «Занижались ли оценки? Может, что-то такое и было, но это потому, что я не прохожу на чемпионат мира, мне еще нет 13 лет».

После чемпионата России-2021 Наталья Бестемьянова в эфире передачи «Есть тема!» и вовсе сказала, что «Самоделкина рыдала вечером, билась головой об стену. Она должна была взять бронзу».

Были и другие моменты, не всегда попадающие под запись.

Почему переход логичен?

Но ее, как говорили, все устраивало у Сергея Дмитриевича. Теперь можно сделать вывод, что скорее Софья просто не хотела в группу Тутберидзе. Это все-таки очень специфическая среда. Если не с гарантией успеха, то с высокой вероятностью — но и с определенными жертвами для его достижения. Поэтому выбор другой — Светлана Соколовская.

В итоговом эфире сезона на YouTube-канале «Кваксель» Бетина Попова и Андрей Журанков единодушно назвали Светлану Владимировну тренером года в России. С ними после результата Марка Кондратюка согласятся многие. На таком высоком уровне это новое имя. В апреле к ней перешел от Тутберидзе (!) Николай Колесников. В целом Кондратюк и Самарин вряд ли могут жаловаться на оценки. На российских стартах к ним и вовсе весьма лояльны. Так что этот переход — выигрыш Соколовской, но одновременно и большая ответственность.

К ней приходит фигуристка (если она в итоге останется и будет выступать) с набором четверных, тройным акселем и высокими ожиданиями. У Соколовской не было топ-одиночниц. Из нынешнего состава приходят на ум только грузинка Алина Урушадзе и 13-летняя чемпионка Москвы София Важнова (столицу она взяла без ультра-си). Зато одиночников талантливых много. Риск «загубить талантливую девочку» велик, и даже крепкие третьи-четвертые места воспримут как «ну и смысл был переходить?» Так что акции Соколовской растут, внутри ЦСКА в том числе, — но рост нужно будет закреплять, доказывая, что он не искусственный. Как с курсом рубля в чистом виде.

Причем Соколовская действительно качественно работает, в том числе над собой. От одного опытного тренера я услышал, что в технике прыжков ее подопечных перед олимпийским сезоном были исправлены ошибки. Возможно, вы вспомните, что еще недавно ученики Соколовской прыгали чуть ли не наискосок, с сильно смещенной осью вращения. Сейчас этого нет. Хотя с выездами проблемы все еще есть.

Понижение Давыдова?

Для Давыдова произошедшее, если все подтвердится, будет большим ударом. Хотелось бы воспринимать его как большого тренера и будущего конкурента Тутберидзе, Мишина и остальных. Но теперь, получается, он отдает все четверные риттбергеры и лутцы своему коллеге.

А вот для самой Самоделкиной (простите за каламбур) возможный переход — не выигрыш и не проигрыш, а вызов. Ее предки явно умели делать себя сами. Теперь это предстоит в самом переломном подростковом возрасте Софе. Последний сезон сложился для нее неоднозначно. Абстрагируемся от ковидно-политического сумбура — да, у Софы нет юниорского чемпионата мира, а из-за смены системы отбора — и финала Гран-при. Но последние турниры она провела неудачно — второе место на всероссийской битве юниоров в Саранске, но в 26 баллах от Акатьевой, с падениями и трудной победой над Муравьевой, а затем не слишком удачное выступление на Кубке Первого канала, тоже во многом из-за оценок.

Но у нее есть и воля, и техника, и даже желание раскручиваться как медиаперсона. Осталось перевести звездный потенциал в кинетическую энергию.