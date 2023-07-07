«Любовь меня губит, но ладно, прорвемся». Пацанские правила жизни одного из лучших фигуристов страны

Что происходит с танцором Валерием Ангелополом?

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — явление в российском фигурном катании. Своим прорывом во взрослые танцы под руководством Анжелики Крыловой они заставили по-новому посмотреть на расклад сил в этом виде. Соперники один за другим самоликвидировались — Синицина/Кацалапов брали отдых, но уверяли, что не завершают карьеру, Степанова/Букин ушли из-за декрета партнерши, Дэвис/Смолкин отказались от российского спортивного гражданства, хотя, конечно, получилось случайно и не по их воле, Худайбердиева/Базин часто падали, а потом взяли и «по плану» не приехали на главный турнир второй части сезон.

Пока это происходило, Кагановская/Ангелопол добрались до золота финала «Гран-при» и на данный момент объективно первая пара страны — до первого турнира, где соберутся лучшие.

Период полураспада

Но в это межсезонье уже не первый раз их фанаты (а у них очень активные фанаты) переживают за распад пары. Последняя тревога объявлялась на этой неделе после того, как Валерий и Василиса отписались друг от друга в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена), Валерий выложил картинку из финального титра «Ералаша» со словом «Вс?!», а мама фигуриста и вовсе написала многозначительное: «Уважай себя на столько, чтобы с легкостью отпустить того, кто так и не осознал твою ценность». Соцсети, кстати, оба прокачали что надо — у обоих по 177-179 тысяч подписчиков. Впрочем, ко всем подобным цифрам надо относиться осторожно — искусственные подписчики тоже бывают.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Буквально за несколько недель до этого по чатам снова ходил слух о распаде дуэта. И тут надо прояснить сам типаж и характер человека, который претендует на статус главного танцора страны. Заодно успокоить болельщиков — переживать за будущее пары не стоит. Даже не потому, что они не распадутся, а потому, что ваших переживательных способностей не хватит даже на полсезона. Как рассказывают, Кагановская и Ангелопол могут поссориться несколько раз на дню и помириться. Собственно, это же произошло и в этот раз. Валерий уже выложил пост с надписью «семья» и сердечком. А в соцсети удалил все посты и остался подписан только на маму.

Почему еще Ангелопол относится к новому поколению танцоров — он ведет себя по-другому не только на льду, но и вне его. У меня с Ангелополом и Кагановской был один обстоятельный разговор — на этапе Кубка России 2021 года, когда ребята только прорывались наверх по юниорским стартам. Тогда они показались «на своей волне», но дерзкими ребятами, которые готовы не молчать.

В отличие от большинства, 19-летний москвич выкладывает на всеобщее обозрение все свои переживания. У этого есть положительная сторона — наверное, ни один другой фигурист не контактирует столько с болельщиками. Валерий выкладывает все рисунки в свою и Василисы честь, записывает фанатам видеосообщения.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Он и сам говорил, что в свое время фанател по музыкантам, поэтому понимает, что внимание нужно болельщикам. Есть ощущение, что это играет и в обратную сторону: Ангелополу хочется чувствовать себя рок-звездой. Отрицательных сторон нет — фигурист имеет право говорить что хочет. И наша подборка — не буллинг ни в коем случае. Многие из нас ранимые существа. Не суди, да не судим будешь, как говорят пацаны. Да и сам Валерий относится к своим цитатам, судя по всему, с юмором, раз репостит анализ своих афоризмов.

Я за свою голову взялся, представляю, как вы возьметесь за свои

Итак, что самого яркого наговорил Ангелопол в свои 19?

Ну, например, всего через пару дней после выигранного финала «Гран-при» Ангелопол рассказал, как ему нанесли тупую боль: «Не совершайте моих ошибок, я поплатился за это, и мне сполна уже, стою в пекле эмоций и мыслей, не позволяющих дышать полной грудью и наслаждаться хорошими вещами, не уходите в себя, мысли поглощают...»

Или 15 мая он объявляет в своем канале, что больше ничего в нем интересного не будет.

А уже 20-го: «Когда все лишние вышли из канала, можно продолжить» и «Я безумно вас люблю, я не могу вас оставить».

А вот признание после успешного выступления на турнире шоу-программ: «Не слушайте, что говорят про меня за спиной, я хуже...»

Но некоторые посты в его соцсетях в последние недели удивляли. Например, вот такой рэп про то, что «кончил не в ту дыру», а мы дождемся, что он запоет.

Или еще одна цитата из разряда пацанской философии.

В рэпе, кстати, у Ангелопола наверняка бы получилось. Ориентируется он на Фараона и других классиков.

Иногда Ангелопол быстро удалял посты, чем добавлял недоумения. Хотя во время написания данной статьи победитель финала «Гран-при», видимо, почувствовал флюиды и даже заочно ответил таким недоумевающим.

Интересно, сколько продержится пост.

Если серьезно, то главное, чтобы Ангелополу и его партнерше такие душевные метания приносили пользу. Звучит странно, но вдруг это такой вид мобилизации перед соревнованиями? Впрочем, в мире фигурного катания за Валерия уже стали беспокоиться. Может, и напрасно — но можно понять. За последние годы Россия потеряла столько танцевальных пар, что поневоле дуешь на воду. Иначе в федерации уже точно возьмутся за голову.