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Сегодня, 14:15

Медведева снялась в чулках и кружевном корсете. Топ-10 образов Евгении

Отдел спорта «СЭ»
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Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Двукратная чемпионка мира не перестает удивлять.

На днях российская фигуристка Евгения Медведева огорошила своих фанатов, выложив в соцсети откровенную фотосессию. Образ получил немало позитивных откликов.

В последнее время Медведева нередко выбирает для себя необычный имидж. Она не боится экспериментировать, востребована в шоу и пела в роли Шаурмы, в субботу пойдет на премьеру документального фильма о себе, брала интервью, но одновременно и не забывает подчеркивать свою внешность. А подчеркнуть есть что. Мы нашли 10 лучших примеров.

На Мальдивы в июне Медведева отправилась со своим молодым человеком — фигуристом Дмитрием Чигиревым, и по понятным причинам у него был стимул делать хорошие фотографии.

Евгения Медведева и&nbsp;Дмитрий Чигирев. Любовь в раю на Мальдивах: Евгения Медведева раскрыла секрет и показала своего бойфренда

Талант в фотоохоте 22-летнего парника отметили многие поклонники.

У Медведевой были и концептуальные фотосессии. Например, где она предстала во всем белом, причем белили и ее лицо с руками.

Особняком стоит фотосессия в Maxim, где Медведева впервые предстала такой откровенной. Сама фигуристка говорила, что решиться на сессию было непросто, но потом она «вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась».

— Я не тот человек, который постит фотографии в купальниках, — признавалась Медведева. — В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять.

Еще одна концептуальная фотосессия, на этот раз в черно-белых тонах.

Любит Евгения и малиновое.

Неоднозначные отзывы оставила фотосессия Медведевой в честь 23-летия. Но точно запомнилась.

А так снял Медведеву журнал Hello — в светлых тонах и стиле кежуал.

Ради съемки в рекламе косметики Медведева меняла все — даже цвет волос.

Для футбольного клуба «Динамо» Медведева и актер Павел Деревянко поучаствовали в фотосессии в одном из советских санаториев — чтобы воссоздать атмосферу летнего отпуска интеллигенции в 1923 году.

А если говорить об образах на льду — то сильно выделяется, конечно, Харли Квинн с Даней Милохиным в «Ледниковом периоде».

Что точно можно сказать, Медведева — один из главных экспериментаторов в мире фигурного катания после завершения карьеры. И пусть продолжает в том же духе — за этим действительно интересно наблюдать.

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Фигурное катание
Евгения Медведева
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