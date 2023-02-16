«Есть мечта сделать пятерные прыжки». Интервью самого молодого участника первенства России
Первенство России. Юноши
1. Арсений Федотов — 267,42
2. Лев Лазарев — 263,50
3. Григорий Федоров — 243,62
Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова стал самым юным участником первенства России. Ему пока всего 13 лет, на пару месяцев меньше, чем победителю Арсению Федотову. Лев уже прыгает четверной лутц и тулуп, на тренировках исполняет сальхов и флип. Фигурист равняется на Илью Малинина — хочет тоже исполнить четверной аксель, как он, и мечтает о пятерных. Лазарев считает, что это реально.
Равняется на Илью Малинина
— Ты самый молодой участник первенства.
— Я об этом не задумывался. Пока мы катаемся в юниорах, это особого смысла не несет. Все равно все соревнуются в одинаковой возрастной категории.
— Волнительно было выступать на первом крупном турнире?
— Конечно, волнительно. Но дальше будет полегче.
— К финалу «Гран-при» будешь готовить что-то новое?
— Пока не знаю. Я хочу катать стабильно этот контент, но и добавить еще ультра-си. Я умею, кроме лутца и тулупа, флип и сальхов. Риттбергер не получался. Я флип и сальхов достаточно давно не пробовал, сейчас было накатывание программ. Надеюсь, в дальнейшем смогу возобновить их тренировки и добавить в программы.
— Есть мечта выполнить четверной аксель, как Илья Малинин?
— Конечно, но не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже.
— Но еще даже нет конкретной разбалловки для пятерных.
— Знаю, но, надеюсь, в скором времени появится.
— За взрослыми соревнованиями следишь?
— Да. Но сильно кого-то не выделял, мне нравится, как катаются все, у каждого есть своя фишка. Удивился ли одинаковым баллам на чемпионате России? Такое очень редко случается. Два золота? Вроде все по правилам получилось. Но два золота, конечно, приятнее. Специально для этого и придумали правила, не так много золотых медалей.
— Ты равняешься на Илью Малинина?
— Можно сказать, что да. Из российских фигуристов мне нравятся все. Кто-то что-то прыгает особое, кто-то круто катается, кто-то вращается.
Вдохновился Олимпиадой в Сочи
— В чемпионате России по прыжкам хотел бы поучаствовать?
— Да. Формат понравился. Тоже пытался делать каскады из пяти прыжков, но это тяжело.
— А как ты вообще начал заниматься фигурным катанием?
— Я смотрел Олимпиаду 2014 года. Мне понравилось, как выступали наши спортсмены. Попросил маму и папу сходить попробовать покататься. Они купили мне самые простые коньки, какие только существуют — пластиковые из массмаркета. Мы пошли на массовое катание. Они думали, что это на пару раз, но я остался. Что понравилось больше всего? Просто находиться на льду, кататься.
— Какая мечта в фигурном катании?
— Стать лучше всех — прыгать, кататься и вращаться лучше всех.