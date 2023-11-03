Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены

История двукратного олимпийского чемпиона.

Олег Протопопов вместе со своей партнершей и супругой Людмилой Белоусовой стал одним из самых успешных фигуристов в истории отечественного спорта. Они стали двукратными олимпийскими чемпионами и внесли особый вклад в свой вид спорта: первыми придумали многие элементы, которые позднее вошли в обязательную программу парных соревнований.

Людмилы не стало еще в 2017 году. Протопопов последние годы проживал в Швейцарии. Однако легендарный фигурист мечтал вернуться на родину после побега из СССР еще в далекие 70-е годы. «СЭ» рассказывает о карьере и жизни известного спортсмена, который так и не успел вернуться в Россию.

Олег Алексеевич Протопопов

Дата рождения: 16 июля 1932 г.

Место рождения: Ленинград, СССР

Рост: 175 см

Вид спорта: парное катание

Детство и юность Олега Протопопова

Будущий олимпийский чемпион появился на свет в 1932 году в Ленинграде. Своего отца Протопопов не знал — он оставил семью, когда мальчику исполнился всего год. Мать Олега, Агния Владимировна, по профессии была артисткой балета. Ей с сыном предстояло пережить тяжелое время — Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда.

Спас Протопопова и его маму от голодной смерти поэт Серебряного века Дмитрий Цензор. Он вывез их из города и впоследствии стал для них близким человеком: мужем для Агнии Владимировны и отчимом для Олега Алексеевича. После войны жизнь будущего спортсмена изменилась — в 15 лет он попал в фигурное катание.

В этом ему помог отчим — именно Дмитрий Михайлович подарил Протопопову его первые коньки-снегурочки. Это случилось еще до войны. Олег Алексеевич запомнил Цензора как исключительно доброго и отзывчивого человека, который «спас нам жизнь, вытащив нас с мамой из блокадного Ленинграда, когда мы были уже на грани смерти».

С самого детства Протопопов интересовался музыкой. И в Ленинградский Дворец пионеров шел для того, чтобы попасть в музыкальный кружок. Но Олега Алексеевича туда почему-то не взяли. Он, расстроенный этим фактом, случайно забрел в дворцовый сад и увидел катающихся фигуристов.

Протопопов тут же попросился в секцию, куда его сразу же приняли. Так Олег Алексеевич и попал в фигурное катание в очень солидном по современным меркам возрасте — аж в 15 лет. Но для тех времен это было вполне в пределах нормы.

Карьера Олега Протопопова в фигурном катании

Первым тренером спортсмена стала Нина Васильевна Леплинская. Протопопов начал профессионально заниматься фигурным катанием в 1947 году. Спустя четыре года он уже готовился выступить на Всесоюзных соревнованиях, но Олега Алексеевича призвали в армию. Он служил на Балтийском флоте и успевал тренироваться.

«В родном городе меня определили в боцманскую команду дивизии строящихся кораблей. Служба была не сахар. Зато раз в неделю давали увольнительную на берег, и можно было тренироваться», — цитировала ФФККР слова Протопопова.

Изначально Олег выступал в паре с Маргаритой Богоявленской. Вместе с ней он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР 1953 года. Но уже спустя год его ждала судьбоносная встреча с новой партнершей, с которой Протопопову было суждено завоевать огромное количество медалей и внести бесценный вклад в развитие фигурного катания.

В 1954 году Олег Алексеевич оказался на семинаре в Москве, который проходил на единственном на тот момент в СССР катке с искусственным льдом. Там он познакомился с Людмилой Белоусовой — тренеры их поставили вместе для демонстрации парных элементов. В свободное от семинара время фигуристы просто попробовали кататься вместе, но их взаимодействие было удивительным: будто они выступают в паре уже не один год.

«Когда в работе семинара образовалось окно, мы с Людмилой решили попробовать еще что-то сделать на льду. В этот момент нас увидел один из известных в ту пору тренеров и спросил: «Как долго вы катаетесь вместе?» Когда услышал, что полчаса, не поверил. Утверждал, что меньше чем за два года добиться такого взаимодействия невозможно», — приводила ФФККР слова Протопопова.

В итоге их пара на льду состоялась: Людмила переехала в Санкт-Петербург. Спустя некоторые время партнеры стали супругами: они поженились в 1957 году. Но до значимого успеха в спортивной карьере было еще далеко — золото чемпионата СССР Протопопов и Белоусова завоевали аж с восьмой попытки.

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В 1960-е они заметно прибавили. Фигуристы работали как под руководством Игоря Москвина и Петра Орлова, так и самостоятельно: пробовали новые элементы, ставили себе программы. Их усердия оказались не напрасными: пара прибавляла как в технике, так и в артистизме. Они делали тодес вперед на внутреннем ребре, комбинацию прыжков шпагат и аксель в полтора оборота, двойной сальхов.

Личные взаимоотношения помогали им воплощать в программах самые разные образы. Но история двух влюбленных на льду у них получилась особенно хорошо. Произвольную программу под Рахманинова и Бетховена, которую Белоусова и Протопопов исполняли на Олимпиаде в 1968 году, эксперты называли не иначе как триумфальной.

За свою карьеру Людмила и Олег дважды стали чемпионами Олимпийских игр — в Инсбруке в 1964 году и Гренобле в 1968-м, по четыре раза подряд выигрывали золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968), трижды завоевывали серебро мирового и четырежды — серебро европейского первенств. В 1972 году они покинули любительский спорт — Людмиле было 36 лет, Олегу — 39.

Достижения Олега Протопопова

— Олимпийский чемпион (1964 и 1968).

— Чемпион СССР (6 раз).

— Чемпион мира (4 раза).

— Чемпион Европы (4 раза)

— Многократный призер чемпионатов мира и Европы.

— Заслуженный мастер спорта СССР.

— Два ордена Трудового Красного Знамени.

— Приз Жака Фавара Международного союза конькобежцев.

Личная жизнь Олега Протопопова и брак с Людмилой Белоусовой

Изначально у спортсмена были только рабочие отношения с новой партнершей. Но впоследствии Протопопов и Белоусова стали мужем и женой.

«Они оба были фанатиками своего дела, но Олег особенно. Такие рождаются раз не в сто лет, а даже в двести», — рассказывала ФФККР сестра Людмилы Белоусовой Раиса.

В браке Олег и Людмила прожили 60 лет. Детей в их семье не было — это было обоюдное решение. В приоритете у супругов находилось фигурное катание, поэтому этот вопрос для них был закрыт. «Разве мы смогли бы кататься так долго, если б хотели завести детей?» — отвечала на вопрос Белоусова.

Катались супруги действительно долго. Их последнее выступление на публике состоялось относительно недавно: в сентябре 2015 года 79-летняя Белоусова и 83-летний Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами». Спустя два года Людмилы не стало. Олег Алексеевич хранил прах любимой супруги. И мечтал с ним вернуться в Россию — последние годы пара проживала в Швейцарии.

«Я сделал все то, что нужно было. Ее прах я буду хранить всю жизнь, он у меня дома, — говорил Протопопов ТАСС в 2017 году. — Это трудно объяснить. Я берегу себя, но мне 85 лет, что тут можно сделать? Можно было кататься и прекрасно выступать, а так, за три недели и «привет с кисточкой». Всего рассказывать не буду, это очень длинная сага».

Побег Олега Протопопова в Швейцарию

Олимпийские чемпионы остаток жизни проживали вдали от родины. В 1979 году Белоусова и Протопопов ездили вместе с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарию, но оттуда пара уже не вернулись. Это было по собственному желанию: Людмила и Олег попросили на Западе политического убежища. В СССР этому были не рады.

Пару лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях, а самих фигуристов называли предателями. Людмила и Олег свой переезд объяснили тем, что в родной стране им не давали развиваться.

«Наше решение уехать было правильным и своевременным, потому что люди нашего склада, люди, принадлежащие к миру искусства, вероятно, более чувствительны к тому, что происходит в стране, к тем глубинным процессам, которые в конечном счете привели к сегодняшней ситуации. Но политики в нашем отъезде не было никакой. Просто мы поняли, что дома мы — чужие, что нам не дадут оставаться на льду так долго, как бы мы хотели и могли. В СССР с нами могли сделать все что угодно. Кстати, Александр Гаврилов, бронзовый призер чемпионата мира в паре с Татьяной Жук, сидел в психиатрической больнице за «вольные высказывания», после чего навсегда покинул фигурное катание. Нам не хотелось повторить его участь», — рассказывали они потом.

Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Фото Александр Вильф, «СЭ»

В России Белоусова и Протопопов не появлялись достаточно долгое время. Олег Алексеевич даже не смог приехать на похороны матери в 1991 году, так как находился в процессе получения гражданства Швейцарии. Резидентами новой страны они стали в 1995 году, но возвращаться в Россию не стремились.

«Мы отрезали от себя прошлое раз и навсегда. Мы люди очень решительные... К тому же каждый день в своем доме смотрим ОРТ, НТВ и российский канал. То есть в курсе всех событий. Достаточно посмотреть на это пять минут, чтобы отпала всякая охота приезжать. Если когда-нибудь приедем, то только в качестве артистов, чтобы выступить перед земляками», — заявили олимпийские чемпионы «Московскому комсомольцу».

В 2003 году после долгих лет отсутствия Протопоповы появились в России по приглашению Вячеслава Фетисова, затем они приезжали в 2005 году по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и участвовали в показательных выступлениях. Пара также присутствовала в Сочи на Олимпийских играх 2014 года.

Последние годы жизни Олега Протопопова

После смерти любимой супруги олимпийский чемпион остался за границей. Но его жизнь была, мягко говоря, не сладкой. В 2022 году стало известно, что Протопопов может стать бездомным.

«Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала уехать всех жильцов. Только тогда они смогут начать работу. А я еще не получил информацию точную — мне переведут с немецкого на русский, но это будет только в понедельник. И тогда я пойму наверняка, что такое здесь происходит. Это для меня стало большим шоком», — рассказывалфигурист в интервью РИА «Новости».

Были и другие трудности — огромный архив, который ему в одиночку было не вывезти.

«По сути дела, я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать. Я пока не знаю, сколько на это все нужно денег. Это меня меньше волнует, чем-то, что нужно сохранить глыбу информации, которая висит на моей душе. Я все время об этом волнуюсь», — приводило РИА «Новости» слова Протопопова.

При этом спортсмен в 2022 году признался, что мечтает быть похороненным в России — рядом с отчимом, матерью и любимой супругой. Олег Алексеевич подчеркнул, что благодарен как своей родине, так и Швейцарии, стране, в которой он прожил более 40 лет.

«Я должен всегда помнить, что уже 42 года являюсь швейцарским подданным. С другой стороны, начало жизни, до 1979 года, прошло в Советском Союзе, и я благодарен России, ее земле за то, что дала мне возможность показать, что русские фигуристы демонстрируют более высокую интеллектуальность. С другой стороны, я благодарен Швейцарии, которая дала возможность раскрыть наш талант. Мы благодарны и нашей родине — России, и Швейцарии, которая спасла нашу жизнь. Хочу лежать вместе с Людмилой и моей матерью, которая познакомила меня с ней. Рядом с моим отчимом — поэтом Дмитрием Цензором», — цитирует Протопопова ТАСС.

Сообщения о смерти Олега Протопопова

О том, что двукратный олимпийский чемпион скончался на 92-м году жизни, первым сообщил The Skating Lesson. Позднее новость подтвердил Олимпийский комитет России (ОКР), который выразил соболезнования семье Олега Протопопова.

«Олег Алексеевич пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны. В 1954 году он встал в пару с Людмилой Белоусовой. Вместе они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира», — сказано в сообщении ОКР.