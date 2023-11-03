Был символом эмиграции, но хотел вернуться на родину. Умер великий фигурист Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании умер в Швейцарии на 92-м году жизни.

Стало известно о смерти одного из самых успешных отечественных фигуристов Олега Протопопова. Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира скончался в своей квартире в Швейцарии — в этой стране он прожил более четырех десятилетий после бегства из Советского Союза в 1979 году.

Хотел воссоединиться с партнершей в том мире

Все свои спортивные награды Протопопов завоевал в 1960-х вместе со своей супругой Людмилой Белоусовой. Вместе одни заложили основы величия отечественной школы парного катания.

Белоусова скончалась в 2017 году. Протопопов очень хотел привезти ее прах на родину, но так и не сумел. Сам он тоже хотел вернуться в Россию и быть похороненным именно в нашей стране, несмотря на то что уже 42 года является резидентом Швейцарии. «Хочу лежать вместе с Людмилой и моей матерью, которая познакомила меня с ней. Рядом с моим отчимом — поэтом Дмитрием Цензором», — рассказывал Протопопов ТАСС.

Олег Протопопов родился в Ленинграде в 1932 году. Он пережил блокаду, а спустя два года начал заниматься фигурным катанием. Ему тогда было 15 лет — это очень солидный возраст по нашим меркам. Но не в то время. До своей будущей супруги Протопопов катался в паре с Маргаритой Богоявленской. Но успеха добился именно с Белоусовой. Вместе с ней Олег Алексеевич выиграл два олимпийских золота — в 1964 и 1968 годах.

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Политическое убежище

До этого пара прошла большой путь — фигуристы падали, срывали элементы на соревнованиях. А золото чемпионата СССР и вовсе завоевали только с восьмой попытки.

Первые слухи о том, что Белоусова и Протопопова могут бежать из страны, появились еще перед Олимпиадой-1972. Позже Людмила говорила, что их оклеветали конкуренты ради того, чтобы не включать в состав на Игры в Саппоро. Хотя на тот момент у звездных фигуристов даже мыслей таких не было. После завершения выступлений в спорте пара стала солистами Ленинградского государственного балета на льду. Но у них не сложились отношения с руководством театра. Так что в конце 1970-х им начали намекать на необходимость выхода на пенсию. Протопопову в то время было уже 47 лет, но он еще горел желанием выступать.

Самый неоднозначный эпизод в карьере великих фигуристов произошел 24 сентября 1979 года, когда Белоусова и Протопопов, находясь с ледовым балетом на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР. Несмотря на то что в то время они уже не являлись действующими спортсменами, этот поступок вызвал большой скандал. Ведь фигуристы на тот момент стали одними из самых ярких звезд советского спорта, бежавшими на Запад. На три года раньше них эмигрировал знаменитый шахматист Виктор Корчной, также осевший в Швейцарии.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Фото Getty Images

За прошедшие четыре десятка лет отношение болельщиков к этому поступку менялось многократно — от яростного осуждения до сочувствия и от сочувствия до непонимания. Впрочем, так было практически со всеми спортсменами, кто во времена Советского Союза искал лучшей доли за пределами своей Родины и решал проблему эмиграции радикальными методами.

Лишенные званий, Белоусова и Протопопов в советские времена холодно отзывались о родине. По признанию Белоусовой, супруги «ностальгией не страдали никогда». «Наше решение уехать было правильным и своевременным, потому что люди нашего склада, люди, принадлежащие к миру искусства, вероятно, более чувствительны к тому, что происходит в стране, — рассказывали потом эмигранты. — Но политики в нашем отъезде не было никакой. Просто мы поняли, что дома мы — чужие, что нам не дадут оставаться на льду так долго, как бы мы хотели и могли. В СССР с нами могли сделать все что угодно».

Вплоть до 1987 года пара выступала в профессиональных соревнованиях под фамилией Протопоповы, а в 1994 году после разрешения для профи выступать на Олимпиадах всерьез рассматривали возможность возобновления карьеры в возрасте 60+.

Олег Протопопов и Людмила Белоусова на финале Гран-при в Санкт-Петербурге в 2003 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Колебание и возвращение

Они трижды завоевали звание чемпионов мира среди профессионалов (1973, 1983 и 1985 годы), продемонстрировав невиданное спортивное долголетие. В 2003 году после долгих лет отсутствия они приезжали в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. Они также посетили нашу страну в 2005 году по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и участвовали в показательных выступлениях.

В 2015 году Белоусова и Протопопов выступили на «Вечере чемпионов», который был организован в США Гарвардским университетом. Белоусова скончалась 26 сентября 2017 года после продолжительной болезни в возрасте 81 года. Она была кремирована в швейцарском Туне, расположенном неподалеку от Гриндельвальда, в котором пара прожила вместе без малого 40 лет.

Трагедия Протопопова, видимо, рано или поздно должна была разрешиться так — тихо и молча, и даже символично, что первым о кончине великого советского фигуриста сообщил очень нелюбимый в России американец Дэйв Лиз.

За последние годы в Москву вернулись многие наши прославленные фигуристы — Владимир Ковалев, на очереди Наталья Линичук, да даже Этери Тутберидзе проходила через похожий этап жизни, хоть принадлежит и другому поколению. Но, очевидно, обрести себя в современной России Протопопов не мог и не хотел. А в Швейцарии, к сожалению, приходилось бороться даже за родной дом — его хотели оттуда выселить. И две жизни в двух странах разделили его жизнь в итоге почти напополам — математическая шутка судьбы.

Может быть, хотя бы после смерти его последняя воля будет выполнена — и в этой дилемме о родине будет поставлена точка.