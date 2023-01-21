Без России ISU негде проводить соревнования. Зато с Гретой Тунберг подружились

Международному союзу конькобежцев крайне сложно найти страны для проведения соревнований.

Коммюнике ISU от 16 января в России главным образом цитировались в связи с новостью о непроведении этапа «Гран-при» в Москве в сезоне-2023/24. Однако помимо продления санкций в отношении РФ в документе немало интересных деталей, которые ярко показывают, как живет фигурное катание за рубежом.

Никто не хочет проводить соревнования

Прежде всего, у ISU проблемы с поиском мест проведения соревнований. Чиновники, как российские кинопрокатчики, тупо не знают, чем заинтересовать людей. А Белоруссия и Россия умением организовывать турниры как раз отличались. «Очень жаль, — прокомментировал решение Совета ISU гендиректор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Александр Коган. — Потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования. И многим было бы интересно и полезно посмотреть, как это проходит, а может быть, и поучиться». Ранее мы уже писали, что из-за отсутствия России ISU потерял внушительные деньги на продаже телеправ.

Фото Global Look Press

Что же, раз фуршеты с икрой иностранцам не нравятся, придется есть самим. Зато первые несколько пунктов посвящены тому, что ISU не смог найти хозяев для:

— юниорского чемпионата мира по синхронному катанию 2024, 2025 и 2026 годов;

— чемпионата Четырех континентов-2026;

— финала «Гран-при» 2023 года — ISU принял к сведению, что Федерация ледовых видов спорта Франции не сможет принять Орлеан. При Жанне д'Арк такой фигни не было.

Замену будут искать и российскому этапу — судя по всему, автоматом желания заменять Россию у британского Шеффилда второй год подряд нет.

Также проблемы с поиском стран для проведения соревнований в шорт-треке и конькобежном спорте. Нашли только хозяина чемпионата Четырех континентов-2025 — он достался Сеулу. Именно из Южной Кореи президент союза Чжэ Юл Ким.

Юниорский чемпионат мира-2026 по фигурному катанию снова состоится в Таллине, где проходили чемпионаты Европы и Четырех континентов-2022 и юниорский ЧМ-2020.

Да и с чемпионатами мира у ISU явно кризис жанра. В 2023-м его примет японская Сайтама, где уже был турнир четыре года назад. Затем канадский Монреаль, который должен был провести его еще в 2020-м, но пал жертвой ковид-паники. В 2025-м — американский Бостон, который был в 2016 году. И только чешская Прага в олимпийский год выделяется на общем фоне, но статус этого чемпионата мира будет пониженным. И если динамика интереса к проведению соревнований ISU будет такой же, то олимпийские чемпионаты мира можно смело отменять.

Грета Тунберг. Фото Global Look Press

Грета Тунберг а плодирует

Зато ISU занялся очень важной проблемой экологической устойчивости. «Совет решил уделять больше внимания усилиям в области устойчивого развития и привлечь экспертную организацию по данному вопросу для разработки и совершенствования стратегии экологической устойчивости ISU. Кроме того, ISU подпишет рамочную программу «Спорт для природы», которая была разработана Международным союзом охраны природы, МОК и Организацией Объединенных Наций в консультации с Конвенцией о биологическом разнообразии и в сотрудничестве со спортивными организациями. Это обеспечивает планом все виды спорта на всех уровнях, чтобы ускорить их действия во имя природы».

Очевидно, что здесь конькобежцы следуют примеру коллег из международных федераций лыжного спорта и биатлона. В лыжах еще несколько лет назад вступили в битву против глобального потепления, отказавшись от мазей на основе фтора. Правда, приборов для определения содержания этого экологически вредного вещества пока не существует, но запрет уже действует. На очереди — отмена свинцовых пуль в биатлоне. Правда, чем их заменить, пока не придумали. Не исключено, что придется переходить на лазерные винтовки, что в корне поменяет облик вида спорта и, конечно, предотвратит наступление конца света.

Подобная риторика наверняка понравится экоактивистке из Швеции Грете Тунберг. Беречь родную планету, конечно, надо, не мусорить на улицах и не жечь леса, но, когда над этим задумывается организация, у которой проблемы с профильными задачами, выглядит странно. Двигаемся к запрету металлических и карбоновых лезвий на коньках. В конце концов, акселя можно прыгать в валенках.