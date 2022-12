ISU не обрадовался идеям канадцев о партнерах в парном катании и танцах. Кому это вообще нужно?

Отмена классической категории «микст» для мужчин и женщин отбросит фигурное катание назад.

Канадская федерация фигурного катания буквально взорвала сообщество своим решением изменить формулировки в дуэтах в парах и танцах на льду. Отныне на внутренних соревнованиях партнеров будут называть не «мужчина» и «женщина», а «фигурист А» и «фигурист Б». Также вводятся понятия «поднимаемый партнер», «поднимающий партнер», «ведомый» и «ведущий».

Трактовать это нововведение можно по-разному. В нашей стране оно было воспринято как разрешение на однополые пары, но это не совсем верная формулировка. Тем не менее данные изменения дают толчок к глобальным изменениям всего фигурного катания — пока что в рамках одной национальной федерации. И, кто знает, может быть, ISU на следующем конгрессе последует примеру канадцев. Исходя из реакции Международного союза конькобежцев, такой вариант развития событий вполне возможен.

«Международный союз конькобежцев принял к сведению изменение правил , внесенное Skate Canada. Любые изменения в правила ISU могут быть внесены только на конгрессе и требуют одобрения в две трети голосов членов ISU, проголосовавших за, чтобы быть принятыми. В настоящее время нет обсуждений по внесению аналогичного предложения на следующий конгресс ISU, запланированный на июнь 2024 года; однако члены ISU могут представить свои предложения по изменению правил ISU к декабрю 2023 года», — приводит РИА «Новости Спорт» комментарий ISU.

Суть

В первую очередь расшифруем, что именно изменила канадская федерация. В оригинале заявления говорится: «That definition was inconsistent with Skate Canada's vision of Skating for Everyone and Skate Canada's commitment to non-discrimination, including non-discrimination based on gender identity» — «Определение не соответствовало видению Skate Canada принципа «фигурное катание для всех» и приверженности Skate Canada к отсутствию дискриминации, в том числе отсутствию дискриминации на основе гендерной идентичности».

Таким образом, канадская федерация изменением формулировки в первую очередь позаботилась о небинарных спортсменах — самоопределение которых не является ни женским, ни мужским. Простыми словами, это люди, не относящие себя к какому-то одному конкретному полу. Примером такого фигуриста является американец Тимоти Ледюк, объявивший себя небинарной персоной. Напомним, что согласно российскому законодательству подобное поведение не считается нормальным.

Однако решение Skate Canada слишком размыто и не уточняет, о какой конкретно составляющей — физической или психологической — идет речь. Именно поэтому то же российское общество отреагировало так бурно — ведь разрешение на однополые пары (чисто мужские или чисто женские) также может следовать из этих нововведений. Хоть о них канадцы и не говорили прямо — вероятно, это было сделано намеренно. А может, и нет — но в любом случае это не отменяет такого варианта развития событий.

Парное катание. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пол

Изначально соревнования, согласно первым правилам ISU, проводились среди трех видов пар: мужчина и женщина, двое мужчин и две женщины (все они выступали без сексуального подтекста — чисто со спортивными программами). Причем такие турниры были организованы на самых разных уровнях — включая национальные чемпионаты. А вот на чемпионатах мира и Олимпиадах соревновались только смешанные пары. Впоследствии от такого формата было принято решение отказаться — и дуэты в парном катании и танцах стали исключительно смешанными.

Теперь это особый, уникальный вид фигурного катания. Для девушек из одиночного разряда попробовать элементы в паре — это особый вызов. «Девчонок это всегда по-хорошему заводит. Это для них новый челлендж, который они с удовольствием проходят», — высказался хореограф Илья Авербух о разучивании парных элементов фигуристками-одиночницами.

В парном катании и танцах на льду всегда особая эстетика. Партнеры могут показать совершенно иные истории, отличные от тех, которые исполняют одиночники. Это и истории любви, и драмы, и прочая лирика. Каждая успешная пара, которая завоевывает медали и держится в топе, отличается своим уникальным стилем. Например, канадцы Скотт Мойр и Тесса Вертью, по мнению многих экспертов, всегда демонстрировали высочайшую гармонию катания.

Многие дуэты в парах и в танцах становятся партнерами не только на льду, но и вне его. И зачастую чувства друг к другу только помогают спортсменам передать эмоции в соревновательных программах. К тому же такие романы на льду не могут не радовать поклонников фигурного катания. В общем, пары из мужчин и женщин — это классика, эстетика фигурного катания. И разрушать эти дисциплины однополыми сочетаниями — нелепо.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Развитие

В качестве аргументов канадцы используют термин «развитие» для данного изменения в фигурном катании. «Skate Canada имеет честь продолжать развитие фигурного катания в Канаде, внося изменения в правила и политику, которые позволяют каждому испытать радость катания на коньках», — заявила руководитель федерации Карен Батчер, президент канадской федерации.

Но разве нарушение эстетики двух из четырех ведущих видов может быть их совершенствованием? Зачем нарушать то, что было создано почти век назад и без всяких странных нововведений продолжает совершенствоваться? В парном катании учат элементы ультра - си : четвертные выбросы и подкрутки . В танцах на льду продолжают и скать новые стили и интерпретации — пример французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона тому доказательство.

Они выиграли Олимпийские игры во многом благодаря их безупречному стилю и эффектным постановкам. Обе дисциплины прекрасно развиваются. Если канадцам действительно хочется развития — сочините новую дисциплину. Есть же прекрасное синхронное катание, которое, правда, не является олимпийский дисциплиной. Но по ней проводятся чемпионаты мира.

Почему бы не придумать катание в тройках? Здесь еще больше вариантов для возможных маневров — три женщины, трое мужчин, смешанные составы... Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» недавно поделилась, что рассматривает для себя вариант выступления на новом российском турнире по шоу-программам в тройке. Так почему бы не вывести эту идею в отдельную дисциплину?

Ну и главное. В парном катании Канада, мягко говоря, не фонтан. На Олимпийских играх канадский дуэт был только десятым. В танцах на льду представители этой страны были повыше — Гиллес/Пуарье стали седьмыми. В прошедшем финале «Гран-при» эта же пара была лучшей, но нельзя не учитывать отсутствие лидеров — французов, российских дуэтов. Что касается парного катания — то в Турине только две пары преодолели отметку в 200 баллов за две программы. И это не канадцы, которые с суммой 184,28 стали четвертыми.

Так, может, вы лучше поработаете над качеством катания? Может, у вас сначала появятся пары топ-уровня? Танцоры класса Пападакис — Сизерон? Прежде чем вы будете ненавязчиво внедрять новшества под прикрытием «гендерной идентичности», которое можно бодро трактовать в духе революции парных видов фигурного катания.