Красота «Ледникового периода»: ради них стоит включать популярное шоу

Пять главных красавиц нового сезона.

Новый сезон «Ледникового периода» — это всегда новые участники. И если «фигурная» половина хорошо знакома и нередко переходит из одного сезона в другой, то звезды из телевизора и соцсетей всегда меняются.

Самое время показать главные украшения нового сезона. Каждая из них ведет яркий «Инстаграм», а значит, посмотреть точно будет на что.

Агата Муцениеце

Актриса покоряет киноиндустрию актерским талантом, а шоу и соцсети — стройной фигурой и красотой.

Янина Студилина

Янина любит сниматься не только в сериалах на СТС, но и в многочисленных фотосессиях. Результаты, конечно же, есть в ее аккаунте.

Ксения Бородина

Бессменная ведущая «Дома-2» много времени уделяет собственной внешности и стремится, чтобы она всегда была идеальной.

Анна Старшенбаум

Актриса не прочь поэкспериментировать с прической, и надо признать, что ей идут как короткие, так и длинные волосы. Если с образами во время выступлений дело обстоит так же, то у нее есть хороший дополнительный бонус для того, чтобы дойти до финала.

Дарья Мельникова

Дарья — давно не «папина дочка», но узнаете ее вы именно по роли в популярнейшем сериале нулевых. Сегодня она — талантливая актриса и участница одного из главных шоу страны.