«Где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский?» Американцы хейтят судей за оценки Валиевой

Судей критикуют за оценки Камилы, а саму россиянку — за слабое «Болеро». Есть ли обратная сторона мирового рекорда?

Камила Валиева выиграла свой первый международный старт сразу с двумя мировыми рекордами. Она проиграла короткую программу из-за срыва на тройном акселе, но зато чистые три четверных прыжка в произвольной позволили ей выдать лучшие баллы как в собственной карьере, так и в мировой истории. Казалось бы, выдающееся достижение, которое вызовет в информационном поле восхищение успехами 15-летней россиянки, но нет. По обе стороны океана нашлось немало экспертов, которые недовольны как решениями судей, так и выступлениями самой Камилы. Так есть ли в критике мирового рекорда Валиевой резон, либо это просто попытка вывести нового лидера из состояния душевного равновесия?

Критиковавший ФФККР за пандемию Херш против оценок Валиевой

Первым возмутился итогами Finlandia Trophy американский журналист Филип Херш. Вы точно помните его по требованиям запретить все соревнования в России из-за излишней активности российских фигуристов вне катка во время пандемии и контакты с болельщиками. Теперь Херш отреагировал в своем твиттере на победу Камилы Валиевой на турнире в Эспоо. «Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации. Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE за то, что на их куртках написано «Россия», — написал Филип. Ясное дело, что подобную реакцию вызвали очень высокие оценки чемпионки турнира Камилы Валиевой.

I keep looking through the @ISU_Figure rules to find the Skating While Russian bonus but it must take three-factor identification to access it. These women are good enough they don't need inflated PCS and GOE because it says Россия on their team jackets. — Philip Hersh (@olyphil) October 10, 2021

Валиева набрала 174,31 за произвольную и из них 102 балла за технику. Подобные цифры с первой же попытки не то что восхищают, а даже пугают. Александре Трусовой заветная «сотня» за технику далась только со второго раза, но с учетом разницы в компонентах результат королевы четверных в Канаде (166,62) Камила превзошла почти на восемь баллов. Об этом пишет и Херш, напоминая и о втором рекорде — за лучшую сумму двух прокатов. Несмотря на завал короткой и падение в произвольной, общая сумма у Камилы также историческая. 249,24 — это на два балла выше результата Алены Косторной в финале «Гран-при» сезона-2018/19. Стоит ли говорить, что с подобными цифрами соперницу в лице Елизаветы Туктамышевой она даже не заметила. Над чем иронизирует Херш. «Туктамышева приземляет два тройных акселя, но дремлет посередине программы (старикам нужен отдых), завершает прокат мощными движениями», — добавил он в комментарии к предыдущему посту.

Кроме представителя Канады, мнение у судей единогласное

Естественно, переживает Херш не за Туктамышеву и распределение мест внутри российской тройки. Ведь последнее место на пьедестале почета у Алены Косторной. Несмотря на неудачную произвольную, Косторная закрепила за собой третью позицию. Филип волнуется за представителей США — Карен Чен и Эмбер Гленн. Они заняли 6-е и 10-е места соответственно, поэтому и так вряд ли могли составить конкуренцию нашим девушкам. Но есть ли резон в претензиях экс-колумниста Chicago Tribune? Начнем с того, что при детальном разборе протоколов видно — американский арбитр не сильно занизил оценки Валиевой по сравнению с получившимися усредненными значениями. Он посчитал, что Камила накатала на 171,08 балла произвольной. Дал жару критическим сомнениям канадский судья — он оценил прокат всего на 161,27. Отклонение от мнения коллег больше чем в 10 баллов, чем не повод собраться комиссии Александра Лакерника? Обществу давно был анонсирован инструмент наказания подобного волюнтаризма, только на практике Международный союз конькобежцев (ISU) им почти не пользуется.

В другую крайность перешла российский судья Наталья Китаева. Она выдала Валиевой 180,01 — на самом деле, немногим больше, чем арбитры из других стран. Шведы остановились на 175,61 балла, финны — на 177,29, швейцарский судья Нина Бихофф выдала аванс в 179,88 балла. Если оценки Валиевой нестандартно высокие, то почему мы видим такое единение в анализе проката от судей со всего мира? Может, всем, помимо канадки Янис Хантер, «Болеро» действительно понравилось? В технике есть разночтения (например, эстонский судья ставит за четверной сальхов только ноль баллов, а финский — четыре), но в целом, отбрасывая Канаду, мнение плюс-минус равное. За аксель жестко снизили все, каскад четверного тулупа с тройным вышел не идеальным, но заслуживающим своих GOE. Надбавки за каскад тулуп + ойлер + сальхов, наоборот, даже возмутили российский сегмент интернета. Балл с небольшим за сложнейший набор элементов во второй половине проката — это несерьезно.

Урманов не видит в «Болеро» Валиевой никакого смысла

Предъявлять за тройные прыжки Валиевой также особо не за что. Хорошие лутц, флип и риттбергер — что еще нужно, чтобы Камила чувствовала себя в своей тарелке? Пока что именно эмоции мешают ей побеждать. Поскольку в Финляндии выступление было дебютным на взрослом международном уровне, а Валиеву принято называть человеком «минус старт», то и чистого исполнения программы от нее не особо ожидалось. Но она сдюжила, хоть и в угоду лучшей технике немного меньше обычного восхищала в плане хореографии и артистизма. Внутренние ощущения подкрепляются цифрами — по компонентам Туктамышева обыграла Валиеву, что стало главным откровением турнира в Эспоо. В то же время олимпийский чемпион Алексей Урманов уверен, что даже полученные оценки явно высокие — подобный прокат не идет на мировой рекорд. «Я вообще ничего не понял из того, что показала Камила, мне не сильно понравилось, — сказал Урманов в интервью «СЭ». — Есть техническая составляющая, по которой Камила действительно хороша. А есть и другая, творческая составляющая. У нас же все-таки должно все вместе складываться в какое-то единое целое, разве нет? И оценивается выступление комплексно, не только за прыжки».

Урманов уже не в первый раз нападает на «Болеро» Камилы — ровно год назад в беседе с ТАСС Алексей говорит примерно те же самые слова. Судя по всему, по мнению экс-фигуриста, а ныне тренера, за год Валиева не показала какого-либо прогресса. «Что касается ее технического арсенала, то она показала три четверных прыжка, — продолжает Урманов. — Это очень здорово, хорошо. Но не одними же четверными жить. Что касается программы, я не очень понял, что хотела показать Валиева. О чем вообще шла речь. Тут, поймите, мы же видели очень много уже программ, очень много фигуристов, которые также катались под «Болеро». Но получалось это у них гораздо лучше. Здесь я не совсем понял, какую идею хотели преподнести Камила и ее тренеры». Испанский танец действительно стал уже притчей во языцех для фигурного катания, и вариация от Валиевой не самая лучшая. Но разве заслуживает она столь резкой критики?