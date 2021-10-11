«Я просто молчу. Тяжело смотреть прокаты эмоционально». Евдокимова разошлась с Базиным в спорте, но не в жизни

Фигуристам пришлось выбрать разный путь своей карьеры, но они сохранили чувства.

Софья Евдокимова

Родилась 27 ноября 1996 в г. Тольятти (Самарская область).

Выступает в танцах на льду. В паре с Егором Базиным двукратный серебряный призер Всемирных зимних универсиад (2017, 2019), бронзовый призер чемпионата России-2019, бронзовый призер первенства России-2015. Участница первенства мира среди юниоров (10-е место) и чемпионата Европы-2019.

Софья Евдокимова — одна из самых успешных российских фигуристок, не тренировавшихся за пределами Москвы или Санкт-Петербурга. В паре с Егором Базиным она дважды становилась призером Универсиады, выигрывала финал Кубка России и бронзу чемпионата страны. Девятое место на чемпионате Европы — высшая точка сильной танцевальной пары из Тольятти. Тем обиднее было ее потерять летом прошлого года. Евдокимова решила завершить карьеру, а ее многолетний партнер и возлюбленный Базин продолжил выступать, но уже с новой партнершей — Елизаветой Худайбердиевой. Как относится к появлению новой пары Софья, изменил ли спортивный разрыв их отношения и как теперь живет 24-летняя девушка?

Чтобы работать с детьми, нужно их очень сильно любить

— Софья, чем вы сейчас занимаетесь?

— Работаю хореографом с группой Федора Климова и Дмитрия Савина в Сочи. Потихоньку осваиваюсь. До этого я приезжала на сборы в Москву в начале августа на две с половиной недели. Пробовались, присматривались, как я им в работе, они мне. Притерлись, через какое-то время я еще раз приехала к ним уже в Сочи. Там и решили, что было бы неплохо сотрудничать на постоянной основе. Поэтому я поехала домой и собрала документы, чтобы устроиться на работу. Теперь я в Сочи надолго, и мне здесь нравится.

— То есть это история о долгосрочной работе?

— Верно. У нас складывается неплохой тандем.

— Как оцените ребят, с которыми сейчас занимаетесь?

— Мне очень нравится смотреть на них в работе, как они ведут себя. Несмотря на настроение, усталость, идут и делают все, что я им скажу. Выкладываются полностью. Я вижу их желание, и у меня в ответ открывается второе дыхание дать им все, что я могу. Одно дело — работать с совсем маленькими детьми, которых нужно уговаривать выполнять упражнения. Видимо, нужно очень любить детей для такой работы. У меня же группа, где уже осознанный возраст. У них профессиональный подход к тренировкам, поэтому проблем не возникает никаких. Очень комфортно.

— Творческих идей уже много? Для хореографа вдохновение едва ли не главный фактор успеха.

— Идеи есть, их даже очень много. Но пока что у меня мысли разлетаются, боюсь, что ребята не все поймут. Я новичок пока в этой профессии, поэтому аккуратно предлагаю различные варианты движений. Полной свободы фантазии не даю.

В шоу Медведевой было очень мало, ощутила небольшое разочарование

— Какие хореографы вам интересны, за кем персонально следите?

— Наверное, ни за кем. Определяю отдельные работы, которые мне нравятся. К тому же хорошая программа — это всегда коллективный процесс. Постановщик определил «скелет» будущей программы, а детали уже дорабатывает тренер по своему усмотрению. И полностью видение хореографа уже не отражается, часто виден конфликт идей. Идеально, когда есть четкое взаимодействие между тренером и хореографом, когда они помогают друг другу. И сами ребята должны чувствовать свою программу, жить ей. К примеру, Александр Жулин. Он вряд ли себя позиционирует как хореограф, тем не менее он часто ставит программы. Очень часто они становятся хитом. Сказать, что я за ним слежу, — нет. Но его работой часто восхищаюсь. Очень комфортно мне было работать с Еленой Масленниковой. Она всегда с таким азартом относится к работе. Показывает все, рассказывает. Во многом глядя на нее, я и сама решила попробовать себя в хореографии.

— То есть черпаете вдохновение из работ коллег?

— Основной источник вдохновения для меня — различные видео. В эпоху интернета это очень легко, через Сеть можно найти тысячи различных программ и движений. Не только фигурное катание, за художественной гимнастикой слежу, там тоже много чего можно почерпнуть фигуристам. Бывает, вспоминаю какие-то собственные движения из своей карьеры либо то, что видела ранее. Иногда внезапно идея возникает буквально сама по себе, из жизни. Решила, что буду чаще ходить на различные ледовые шоу, смотреть, как работают там. В Сочи удалось посмотреть «Анну Каренину» Авербуха. В Тольятти была в хореографическом театре. Жесты, мимика, пластика. Я не копирую от и до, но глядя на других, нахожу для себя ответы, как раскрыть ярче своих спортсменов.

— То есть вы довольны «Анной Карениной» от Ильи Авербуха?

— Мне очень понравилось. Хотелось бы почаще ходить, но не всегда удается. Вживую я всего лишь второй раз на проекте Ильи Авербуха. Прошлый раз была три-четыре года назад, когда во время контрольных прокатов танцоров буквально заставили силком идти на шоу между коротким и произвольным танцем. Меня так впечатлила его постановка «Ромео и Джульетта», что я, как только пришла в шоу, не могла дождаться момента, когда уже мы сами выйдем на лед. Настолько вдохновилась, что хотелось так же, как артисты шоу делились энергией со зрителями, поделиться ей и самой. Чем мне нравится шоу — все катаются в удовольствие. На соревнованиях ты не можешь отдаться на полностью, есть элементы, есть ответственность за результат. Если захлестнут эмоции, это может помешать выиграть. На шоу ты ничего не боишься и оказываешься в общем порыве со зрителями. Что может быть лучше? Так что рада очень, что сходила. И для работы полезно, несколько заметок для новых постановок я для себя нашла. Зарядилась и хочу теперь творить.

— Как вам выступление Евгении Медведевой? Она смогла раскрыть княгиню Щербацкую?

— Мне больше понравилась ее «Анна Каренина» в спорте. В шоу ее было очень мало. Три или четыре заметных номера. Я ее практически даже и не заметила. Из-за этого ощутила небольшое разочарование. Ожиданий все-таки было много, так как Евгению видела на афишах по всему городу. Но те номера, которые все-таки организовали с Женей, были неплохими. Видно, что она кайфовала, как и другие фигуристы на площадке. И я в душе вместе с ними.

— Может быть, и вам стоит попробовать себя в шоу? Раз оно дарит вам столько эмоций. Нагрузки же не такие серьезные, как в спорте, и травма может не стать помехой.

— Я думала об этом, особенно когда была пандемия. Идти в тренерство мне не хотелось, а шоу не проводились. Массовых мероприятий долго не было, и я постепенно начала подкатывать ребятишек в Тольятти, ставить им программы. И поняла, что мне это больше нравится. Я бы согласилась на краткосрочные проекты. Например, несколько шоу на Новый год. Это даст тебе новый импульс. Но на постоянной основе нет. Мне безумно нравится работа с ребятами, и их я не променяю на шоу.

— Если вы все-таки решите выступить, то видите себя скорее как одиночницу либо готовы встать в новую пару?

— По большому счету все равно. Я бы с радостью покаталась с кем-нибудь, но также не против и одна. Не суть.

— У Егора Базина времени, вероятно, не будет на шоу, так как он продолжает свою спортивную карьеру?

— Разве что зимой, когда у него будет небольшая пауза в соревнованиях.

Я не могла попросить Базина завершить карьеру, даже не задумывалась об этом

— Глядя на этот сезон, чьи программы вас больше всего впечатлили?

— Все программы по-своему хороши. Есть свой рисунок, любопытные поддержки, движения. Конкретно что-то выделить не могу. Я всегда обращала внимание на программы, раньше, будучи фигуристкой, думала, как можно разнообразить собственные постановки. Сейчас уже в роли начинающего хореографа думаю, как помочь своим ребятам. Но какую-то одну программу никогда не выделяла. Разные моменты из разных постановок.

— Хорошо, а если брать конкретно танцы на льду? Кто оставил наиболее сильное впечатление после старта сезона?

— Я не смотрела в этом году танцоров. Только у Пападакис с Сизероном видела ритм-танец, и все. Специально в интернете ничего не искала. В Сочи будет проходить этап «Гран-при», мне хочется посмотреть на все вживую. Кроме ритм-танца французов не видела ни одну олимпийскую программу, поэтому говорить мне пока нечего.

— Стоп. Даже у Егора с Елизаветой не смотрели?

— Даже у них.

— Но вы же следите за карьерой Егора?

— Конечно, мы же общаемся с ним. Как иначе? Мы с ним уже давно встречаемся, я его поддерживаю. Мы распались как пара, но в обычной жизни мы остаемся друг для друга очень важными людьми.

— На ваши отношения смена жизненного курса не повлияла?

— Честно скажу, тяжело. Трудно, что мы далеко друг от друга. Но в целом куда деваться? Все равно мы любим друг друга и всегда поможем.

— Не было тогда желания помочь Базину в его карьере? Например, поработать хореографом с ним и Худайбердиевой.

— Прямо сейчас нет, а дальше жизнь покажет. Наверное, это было бы прикольно и интересно, но сейчас я не в их команде, сторонний наблюдатель.

— Вы сразу приняли тот факт, что Егор будет теперь кататься с новой партнершей, либо нужно было привыкнуть к этому?

— Время, конечно, потребовалось. Мы катались вместе с детства, больше 15 лет! Почти всю мою сознательную жизнь. И тяжело теперь осознавать, что теперь все будет иначе. Мы не катаемся вместе и видимся раз в два месяца. Сейчас мне Егора не хватает, но я держусь и желаю ему успехов.

— То есть мысли предложить Егору также завершить со спортом не было?

— Конечно нет. Я бы даже не задумалась о таком. Как можно просить партнера завершить со спортом, только потому что я сама завершаю? Он хочет кататься, хочет добиваться большего. Значит, пусть идет и доказывает, стремится. Я его только поддержу. Если бы я ему сказала — давай, Егор, завершай вместе со мной, это было бы как минимум крайне эгоистично. Не по-человечески.

— Вы не обсуждали, с кем он будет кататься? Варианты новой партнерши.

— Нет. Меня поставили перед фактом, они решили все сами.

— Но вы одобрили выбор?

— Я просто молчу. Никак не комментирую их выступления и решение выступать вместе.

— В этом сезоне вы выступления Егора не видели. А в прошлом году?

— Один раз я посмотрела контрольные прокаты, и мне этого хватило. Мне тяжело смотреть эмоционально. Это не говорит о том, что я не поддерживаю Егора. Я ему желаю удачи и побед, но для этого мне не обязательно смотреть сами выступления. Если у него все хорошо, то и мне хорошо. Но себя я ведь тоже могу хоть как-то пожалеть. Зачем терзать себя лишними мыслями?

— Базин с пониманием относится к этому?

— Я надеюсь, что да. Понимает, что мне это дается тяжело.

Коктейли вообще не пью, чай только по вечерам. Я люблю кофе

— Как проходят у вас рядовые рабочие дни?

— Все примерно так же. Утром встаешь, завтракаешь, идешь на тренировку. Потом между тренировками у тебя часа на два, два с половиной перерыв. Успеваю зайти домой — и потом на вечернюю тренировку. В свободное время — прогулки с собакой. Пока ей приготовишь еду, себе, время и убегает.

— То есть, на самом деле, не сказать, что с завершением карьеры график у вас стал более свободным?

— В целом — да. Примерно до шести вечера я на катке.

— В Тольятти также все было расписано по минутам?

— Расписание примерно такое же. Удобнее только, что там я дома. Все привычнее. А по времени все примерно одинаково выходит. Так что нет, свободу я не получила. Просто поменяла свой статус со спортсмена на тренера.

— И все же не нужно, например, следить строго за своей диетой.

— С этим соглашусь. Мне самой кататься не нужно и к питанию можно относиться проще.

— Лишний кусочек торта или пирожное можете себе позволить?

— Вполне. Не обращаю на это столь строгого, как раньше, внимания. В принципе, что хочу, то и ем. Запретов себе не ставлю уже полтора года с того момента, когда решила, что точно завершаю. Поняла я это в марте, официально заявила летом.

— Судя по вашему инстаграму, вы любите различные соки, коктейли, кофе. Это увлечение было бы невозможно в буднях фигуристки?

— Кофе я люблю. Коктейли вообще не пью. Чай только по вечерам. Больше всего пью кофе.

— Какие вы видите дальше для себя перспективы?

— Пока все то, что я наметила для себя год назад, исполняется. И на данный момент я хочу развивать пары, с которыми работаю. Прокачивать себя. Быть наставником, помогать не просто как тренер, а как старший друг. Чтобы они мне доверяли. Тем более здорово, что в мужском коллективе появилась девушка. И я могу помочь найти новый подход, когда у мужчин не получается. Когда есть и мужчины, и женщины, то появляется баланс.

— Не было мысли пройти стажировку за рубежом? Например, поехать в команду к Лори Николь или Ше-Линн Бурн.

— Пока что нет. Когда я пойму, что достигла своего пика и мне нужно расти дальше, — то возможно. Сейчас я развиваюсь со своей командой и понимаю, что могу многое дать ребятам. А они мне в ответ. Я вдохновляюсь, расту, набираюсь опыта. К тому же в эпоху интернета я могу развиваться и черпать вдохновение в любой точке мира. Прямо сейчас я довольна своей командой и чувствую себя здесь на своем месте. Но в будущем возможно все.

— У вас нет мечты поставить программы определенным фигуристам? Большинство хореографов в ответ на этот вопрос называют Юдзуру Ханю или Нэтана Чена.