Тренер и фигурист сборной России поспорили о «цирке». Траньков и Ходыкин скрасили фестиваль падений на Гран-при Канады

Яркое завершение турнира среди пар.

Фигурное катание. Гран-при Канады

Пары

1. Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай) — 224,05

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 193,08

3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) — 189,90

Российские сборники разгоняют парное катание

Подавляющее большинство уважаемой публики знает фигурное катание по девушкам — слышали что-то про Тутберидзе, ее девочек, может, Трусову и Щербакову даже по фамилиям кто-то вспомнит. Про то, что помимо женщин, на коньках еще катаются мужчины, пары и танцоры, уже могут переспросить. Не говоря уже о синхронистах — они ж вроде в бассейне купались.

Как хорошо, что есть люди, готовые объявить бой этому несправедливому неравенству. И во главе колонны борцов — Максим Траньков, который одновременно и тренер пары Тарасова/Морозов, и телекомментатор, и блогер, и шоумен. Человек, у которого, кажется, больше 24 часов в сутках.

Гран-при Канады обернулось очередным сеансом легкого троллинга и выбросами острых реплик между прокатами. Поспорил Траньков с парнем, выступления которого комментировал — Денисом Ходыкиным. В паре с Дарьей Павлюченко тот выжил в настоящей мясорубке за серебро, по результатам которой пять пар уместились в 13 баллов. Прекрасно, что вырубили всех остальных наши.

Но кому интересны выбросы и подкруты на льду? Давайте сначала про то, что творилось в медиаполе.

Традиционное катание или цирк?

Заочное выяснение отношений началось с того, что Ходыкин после короткой программы ответил на мой вопрос об акробатике в постановке ребят и академическом парном катании. Мол, не является ли традиционная школа более эффективной с точки зрения оценок судьями. Павлюченко/Ходыкин поставили ультрасовременную программу с множеством акробатических этюдов.

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Денис смело сказал: — Традиционное парное катание... Оно осталось далеко в прошлом. Как по мне, это скучно. И всего его уже видели.

Даша поддержала партнера: — У нашей пары уже давно есть стиль, у нас есть на что посмотреть, своя индивидуальность.

Смело — потому что высказывать свое мнение в публичной сфере вообще в последнее время опасно, не только в спорте. А тут непреднамеренный намек на другие пары, которые борются с Дарьей и Денисом за выход на Олимпиаду. По сравнению с ребятами программы традиционнее и у Тарасовой с Морозовым, и у Бойковой с Козловским, да и у Мишиной с Галлямовым тоже.

Траньков, тренирующий первую из вышеупомянутых пар, намек считал. И ответил в Twitter, пошутив про цирковой характер постановки.

А затем и высказался в эфире:

— Сегодня, конечно, у ребят первый блин вышел комом. Много было интересных находок, но с прыжковыми элементами не в полной мере справились, были сложности в поддержках. Сегодня явно не наш день, скажем так. Не в свою силу ребята откатались. (И здесь сложно с чем-то поспорить)

Мне очень нравилась их прошлогодняя короткая программа. Да, я не могу согласиться с Денисом, что классическое парное катание устарело. Думаю, парное катание, где показывают красивые линии, амплитудные элементы — это интересно, здорово. Сейчас мы это увидим в исполнении китайского дуэта [Суй/Хань]. Так можно говорить, когда ты набираешь 80 баллов своей прекрасной короткой программой с трюками. Но когда ты не набираешь и 70, наверное, это преждевременно.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос «СЭ», Денис подвел итог:

— По поводу всей этой ситуации — я просто высказал свое мнение о том, какое фигурное катание нравится мне. Если кто-то хочет его осудить — пусть осуждает. Я просто сказал о том, что мне нравится смотреть. А осуждать чужое мнение — мне кажется, это не очень.

Не первый трэшток в парном катании

В свое время Траньков заочно уже выяснял отношения с Дмитрием Козловским, крикнувшим после проката «В очередь!» в направлении комментаторских мест, где сидел Максим (как помним, тренер Тарасовой/Морозова). Тогда ветеран, если так называть 38-летнего пермяка, тоже острословно ответил:

Это было крикнуто чуть ли не глядя мне в глаза, так что я это все, к сожалению, хорошо слышал. Потому что сидел рядом с местом, где проходила концовка проката. Это модель поведения Димы, он чемпион, не мне его судить. Нравится ли мне это поведение? Оно мне не очень импонирует с первого дня.

Это новое поколение, чемпионское. И я не могу его судить, чтобы не прослыть, простите, старым пердуном, который говорит: «Ох, как это неправильно!». Если это у нас такое новое явление, то пусть. Появились же фанаты, теперь вот трэшток. А ветеранам остается разводить руками и говорить, что мы уважали соперников, не было бы крутых конкурентов — не было бы нас. Да, действительно мы более уважительно относились к соперникам. Но еще раз повторюсь, почему нет? Новое время, дальше действовать будут они. Поэтому пусть ведут себя, как они считают нужным. Кому-то это понравится, кому-то нет.

Я свою очередь уже давно отстоял. Мое дело приходить теперь на тренировки и делать все, чтобы Тарасова и Морозов вернулись на былой уровень. Если это получится — то и без очереди можно будет спокойно залезть, так с любой очередью можно сделать. Эта очередь точно не электронная, а живая, — красиво заключил Траньков.

Фестиваль падений

Что касается самого Гран-при, то китайцы Суй/Хань выиграли его без напряга, но партнерша все-таки упала с недокрученного тройного сальхова. Остальные элементы были на оценки судей от +2 и выше. Результат 224,05 с видимой ошибкой позволяет бороться с китайцами и паре Мишина/Галлямов, и Тарасова/Морозов. Но только при идеальном прокате.

Остальные пары же нападали и наошибались. Дарья сегодня недокрутила непростой каскад 3+3+2 и упала с тройного сальхова. Но слава богу, задела по сложности программы хватило для серебра и продолжения борьбы за финал Гран-при.

В сети, кстати, уже начали делать подборки падений и фэйлов этапа.

Что касается столкновения двух членов сборной — только исключительно ранимые люди или отъявленные хейтеры могут воспринимать такие мини-перепалки как нечто недопустимое и кричать: «Запретить!» Спорт — это индустрия развлечений, она поставляет эмоции. И если смело говорящих людей будет больше, тем лучше. Для любителей жвачки есть сериалы на «Домашнем».