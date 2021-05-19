Бывший ученик Тутберидзе переходит в сборную Польши. В России ему не помогали даже пять четверных

Владимир Самойлов успел потренироваться не только в «Хрустальном», но и в академии Евгения Плющенко, где добился своих самых серьезных успехов

Межсезонье — время для переходов не только от одного специалиста к другому, но и, вынужденно, в сборные других стран. Кому-то не хватает финансирования, кому-то — поездок на международные старты. Несколько лет назад за Грузию начал выступать ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, а чуть больше года назад он стал третьим на чемпионате Европы. Екатерина Рябова заняла высокое шестое место на том же континентальном турнире, соревнуясь за Азербайджан. А сейчас в сборную Польши пытается пробиться Владимир Самойлов, который владеет всеми четверными прыжками. Пока Федерация фигурного катания России только получила заявление на переход, но рассматриваться оно будет позже.

Рассказываем, кто такой Владимир Самойлов, почему он решил выступать за другую страну и чего фигурист мог добиться в России.

Тренировался у Плющенко и Тутберидзе

За свою карьеру Владимир Самойлов успел поработать в ЦСКА с Инной Гончаренко, в «Хрустальном» с Этери Тутберидзе и потренироваться в академии Евгения Плющенко. Возможно, из-за такой смены специалистов фигуристу и не удавалось показывать действительно высокие результаты — буквально еще через год Самойлов уже попал в «Москвич» к Виктории Буцаевой.

Самых больших результатов (пока) Владимир добился в «Ангелах» олимпийского чемпиона — серебро на юниорском «Гран-при» и шестое место на чемпионате России. Всего через месяц после перехода от Тутберидзе спортсмен выучил четверной флип. В том же сезоне Самойлов еще и стал третьим в финале Кубка страны и попал в резервный состав сборной. Но потом результаты пошли вниз, и через год фигурист вылетел из десятки на национальном первенстве.

Владеет всеми четверными прыжками

В соревновательных прокатах фигуристы обычно показывают только наиболее стабильные элементы. На важных соревнованиях никто не пойдет исполнять четверной риттбергер, если ты выехал его всего раз в жизни. Зато на тренировках можно пробовать многое — даже какие-то маловероятные элементы.

Владимир Самойлов несколько раз удивлял подписчиков в Instagram. Еще год назад он умудрился сделать пять разных квадов за одинь день, а следом — тройной аксель с тройным риттбергером. А этой зимой показал каскады из двух четверных прыжков, соединенных ойлером, — сальхов + сальхов и лутц + сальхов. Такого из отечественных фигуристов не исполнял никто- нужна огромная физическая сила и концентрация, чтобы скрутить квад не первым прыжком.

На соревнованиях Самойлову часто не хватает банальной стабильности: технически спортсмен подготовлен прекрасно, но прокаты не всегда получаются. Фигурист три раза выступал на юниорских этапах «Гран-при» (в первый раз — еще в 2014-м), но на пьедестал сумел попасть только с третьей попытки. После короткой программы в итальянской Энье Владимир даже лидировал, обгоняя призера чемпионата Европы Маттео Риццо. Но в произвольной стал лишь третьим, зайдя на два четверных, но исполнив только один. Не получился тогда и тройной аксель. И в результате выиграл Маттео, который даже не пытался сделать квады.

Потенциал Самойлова

Начиная с чемпионата России-2017 Самойлов каждый год участвовал в подобных стартах. Лучший результат — на предолимпийском турнире в Санкт-Петербурге. Тогда Владимир стал шестым, обойдя будущих чемпиона мира среди юниоров Алексея Ерохова, участника чемпионата мира уже по взрослым Андрея Лазукина и призера этапа «Гран-при» и чемпионата страны Макара Игнатова. Идеальным прокат произвольной и тогда не получился — были проблемы с четверными сальховами.

Одним из лучших выступлений Самойлова можно считать победу на этапе Кубка России в Сызрани в 2019 году — выиграл не у кого-нибудь, а у призера чемпионатов Европы Сергея Воронова. Тогда фигурист в произвольной сделал целых три четверных — лутц и два сальхова.

В прошедшем сезоне спортсмену пришлось пропустить чемпионат России: с Кубка страны он снялся, а на другие не заявился. Но в мужском одиночном катании сейчас бороться можно — суперстабильных спортсменов у нас нет, поэтому заявить о себе может каждый. Могло получиться и у Владимира Самойлова, если бы он решил остаться в сборной России. Тут можно вспомнить хотя бы Евгения Семененко, который широкой публике не был известен до поездки в Стокгольм, а теперь он в основной сборной страны и претендент на Олимпийские игры.

В итоге был выбран другой путь — практически стопроцентное попадание на главные старты в составе сборной Польши. За эту страну выступает бывший украинский фигурист Игорь Резниченко, но он ни разу не пробивался в произвольную программу на чемпионатах мира. Поэтому у Самойлова все в его руках — многие спортсмены, включая Марину Анисину, Татьяну Волосожар, Алену Савченко, Татьяну Навку, переходили в другую сборную и выигрывали значимые старты.