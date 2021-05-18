За полгода до Пхенчхана про Загитову знали единицы. За счет чего Алина победила в Корее?

Детали большого успеха именинницы — олимпийской чемпионки, которой во вторник исполнилось 19 лет

Сегодня свой 19-й день рождения празднует олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова. Она первая и пока что единственная российская фигуристка, которая смогла собрать «Большой шлем» фигурного катания — выиграть Олимпиаду, ЧМ, юниорский ЧМ, чемпионат Европы, чемпионат России, а также финал «Гран-при». Всего за два года Алина стала легендой спорта и кумиром миллионов. Но ведь всего за полгода до Игр в южнокорейском Пхенчхане безусловным фаворитом предстоящей Олимпиады была Евгения Медведева. Так за счет чего к успеху на главном турнире четырехлетки пришла Алина?

Загитова вовремя перешла во взрослые

Практика показывает, что на Олимпиаде очень успешны фигуристки, которые проводят первый полноценный взрослый сезон. Они еще не так подвержены эмоциональному давлению, как спортсменки, которые все четыре года только и думали, что об Олимпиаде. В то же время считается, что возраст 15-16 лет идеальный для того, чтобы показывать максимально сложный технически контент. С одной стороны, тело уже сформировалось и готово к исполнению комбинаций ультра-си, но с другой, еще не было столь опасной для фигуристок стадии взросления. Пресловутый пубертат, который накрывает обычно в 17-18 лет, ломал многие карьеры, и спортсменки, которые входят в олимпийский сезон в этом возрасте, очень рискуют. Стоит подрасти на пару сантиметров и набрать лишний килограмм, как вся координация рушится и прыжки приходится учить, по сути, заново.

С этим столкнулась, например, Елизавета Туктамышева, которой пубертат помешал попасть на Олимпиаду в Сочи. В то же время Юлия Липницкая вышла на свой пик в 15 лет и тут же поехала на Игры, где и победила в командных соревнованиях. Точно так же в 15 лет побеждала Тара Липински, Оксане Баюл во время Олимпиады в Лиллехаммере было 16 лет. Сейчас в 15-летнем возрасте выходит во взрослые Камила Валиева, и отчасти поэтому именно казанскую девочку выделяют как чуть ли не главную претендентку на победу в Пекине при отлично готовой к Олимпиаде в Китае Анне Щербаковой и других россиянках.

У Загитовой была удачная короткая программа

Большинство уверены, что победу Алине в Пхенчхане обеспечила грамотная произвольная, где все прыжки были во второй половине программы. Конечно же, «Дон Кихот» стал весомым фактором в общем успехе. Но надо помнить, что по произвольной результаты у Медведевой и Загитовой были абсолютно равными вплоть до десятых балла. Согласно протоколу, Евгения даже выиграла произвольную! Решающий перевес Алина сохранила только за счет победы в короткой с мировым рекордом. 82,92 — такие баллы и сейчас выглядят весьма внушительно, особенно если вспомнить, что в арсенале Загитовой не было тройного акселя и самым сложным элементом программы был каскад лутц-риттбергер.

Сейчас редко кто вспоминает «Черного лебедя» Загитовой, а ведь это чуть ли не лучшая программа в карьере как самой Алины, так и ее хореографа Даниила Глейхенгауза. Постановщик часто называет ижевскую фигуристку своей музой, но только в этой программе он смог полностью реализовать весь творческий потенциал Загитовой. Она словно растворяется в великой музыке Петра Чайковского и при этом по-новому раскрывает ставшее знаковым произведение. А это самая сложная задача для хореографа и фигуриста, которые решаются взять классику. Программа Алины не похожа на десяток других постановок под «Лебединое озеро», при этом она сохраняет очарование оригинальной идеи балета. Постановка уже стала культовой, и на нее ориентируются другие спортсмены, а китайский фигурист и вовсе повторил номер Алины точь-в-точь. Правда, ему не удалось с такой же легкостью и грацией показать сложную хореографию Загитовой.

Техническое превосходство — коронный каскад лутц-риттбергер

В техническом плане Загитова выступала словно в прошлой эпохе. Сейчас ее программы неконкурентоспособны, ведь четверные прыжки ставят даже 11-летним детям на турнирах уровня «Кубок Деда Мороза». Но в свое время Алина выдала максимум прыжкового контента эры тройных. Она владеет каскадом лутц-риттбергер, самым сложным и дорогим из вариаций различных комбинаций тройных прыжков. И на самом деле хоть каскад и нельзя в полной мере считать ультра-си, по своей стоимости он не сильно отличается от тройного акселя и младших четверных. 12,21 в базовой стоимости (сейчас 11,88) и до 15 баллов при идеальном исполнении и высоких GOE. Для сравнения, за чистый триксель Туктамышева получает редко больше 9 баллов, Кихире при более лояльном к ней судействе ставят около 10. Каскад четверного тулупа с двойным — самый дорогой элемент в программе Камилы Валиевой — в базе стоит 10,80. Даже с учетом высоких GOE это максимум те же 15 баллов, как и идеальный лутц-риттбергер.

При этом переоцененным каскад назвать тоже нельзя. Лутц и риттбергер сами по себе очень сложные прыжки, так еще и в комбинации друг с другом они требуют максимальной концентрации и навыка очень быстрой крутки. Сначала спортсмен для исполнения лутца приседает на левой ноге, упирается правым зубцом (то есть носком) в лед, прыгает и раскручивается в воздухе. И после этого ему нужно найти в себе силы, чтобы исполнить риттбергер в три оборота. Проблема в том, что даже сольный тройной риттбергер — коварный прыжок, требующий максимальной взрывной прыжковой силы. А в каскаде чаще всего риттбергер идет в недокрут или падение, в результате чего весь смысл исполнения элемента теряется. Поэтому единицы до сих пор решаются прыгать лутц+риттбергер, предпочитая более простую комбинацию лутц+тулуп. Но в этом случае теряется возможность «прицепить» тройной тулуп к другим каскадам.

Тактическая выучка и готовность к форс-мажору

Также в технике важную роль сыграл тот факт, что абсолютно все прыжки Загитовой в произвольной были во второй половине программы и за каждый из них она получала надбавку в 10 процентов от базовой стоимости элемента. Алина стала первой, кто исполнял такие программы на постоянной основе, за что ее постановку «Дон Кихот» нещадно критиковали. Чемпионка США Эшли Вагнер, например, говорила, что первые две минуты (вторая половина отсчитывается от промежутка 2:10) Загитова только бегает по льду и дрыгает ногами, что нельзя назвать фигурным катанием. В ответ на дерзость Алины и ее тренера Этери Тутберидзе Международный союз конькобежцев (ISU) затем поменял правила, и теперь надбавки получают только три последних элемента. Негласное название правила — «поправка Загитовой».

Можно долго спорить о хореографических качествах произвольной Алины олимпийского сезона, но для нее простой задача точно не была. Элементы, которые в обычном случае нужно исполнять в течение полных четырех минут, в постановке Глейхенгауза уместились меньше чем в две. А значит, Загитовой было необходимо выдать семь прыжковых комбинаций подряд, едва ли не каскадом. И это ближе к концу проката, когда сил и так уже немного. Одна ошибка — и могут полететь все прыжки эффектом домино. Пример — чемпионат мира, где через два месяца оплошность на стартовом каскаде привела к полному провалу и трем падениям. Кстати, на Олимпиаде в Пхенчхане Алина тоже на грани катастрофы. Мало кто уже помнит, но у нее был не лучший выезд с первого прыжка — тройного лутца. И по плану прицепить риттбергер к нему Загитова уже не могла, иначе было бы падение. Но будущая олимпийская чемпионка не потерялась, перекроила программу и выдала каскад лутц+ритт уже в конце проката. Это ли не чемпионский характер?