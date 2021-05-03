Попытка Плющенко завоевать фигурное катание пока обернулась крахом. Спустя сезон у него нет никого на Олимпиаду

Не получилось выиграть быстро, но получится ли работать вдолгую?

Решение Александры Трусовой покинуть академию «Ангелы Плющенко» и вернуться к Этери Тутберидзе привело к ситуации, когда у Евгения Плющенко больше не осталось ни одного топового фигуриста, способного отобраться на ближайшие Олимпийские игры. Все прошлое межсезонье двукратный олимпийский чемпион был самым активным на трансферном рынке и приглашал спортсменок одну за другой, но в итоге ни с одной не смог добиться успеха. Пока что теория, что бывший чемпион не может подготовить новых, работает, но сможет ли Евгений переключиться на юниоров и работать на перспективу? Ведь таланты к Олимпиаде-2026 у него в школе есть.

Трусову вынудили уйти от Плющенко?

Мало кто удивился решению Трусовой совершить обратный переход. Все-таки результатов у нее с Евгением не было, а федерация всеми силами пыталась «намекнуть» бунтаркам, сбежавшим из «Хрустального» об их ошибках. Намеки были как в виде заявлений для СМИ, так и в судейских оценках. Ведь не спроста у Александры внезапно стали замечать неверное ребро на флипе, на которое раньше закрывали глаза. Наверняка после возвращения к Тутберидзе ошибка на прыжке сразу же исчезнет. Трусова была последней спортсменкой высокого класса, кто оставался в «Ангелах Плющенко», хотя все шло к тому, что проект супершколы развалится. Поэтому обвинять ее в нечестном отношении к Евгению не стоит.

Плющенко как мог пытался обеспечить Трусовой все возможные условия. Причины разрыва отношений не озвучивают обе стороны, но вариант с проблемами для тренировочного процесса можно спокойно отметать. Евгений вложился в инфраструктуру, построив в подмосковных Горках не просто каток, а целый центр фигурного катания с коттеджами для спортсменов. Серьезно расширил тренерский штаб и был готов даже договориться на сотрудничество с Рафаэлем Арутюняном, несмотря на очевидный имиджевый и финансовый риск. То есть повторения сценария Анастасии Таракановой, которая уходила из «Ангелов Плющенко» из-за неудобного катка, не было точно. Теперь условия в академии Плющенко едва ли не лучшие в стране, тому же «Хрустальному», где явно слишком много спортсменов, остается только об этом мечтать. Планы по постройке двух новых катков для «Самбо-70» пока слишком туманны — в ближайшие два года вряд ли начнется даже подготовка проекта. У Плющенко же есть все... но нет спортсменов.

В «Ангелах Плющенко» остались теперь только юниоры

Давайте вспомним хронологию событий. Большая трансферная программа академии началась с приглашения Станиславы Константиновой в команду Александра Волкова. Но тогда всерьез еще «Ангелов Плющенко» никто не воспринимал — все-таки накануне перехода Константинова была в состоянии, близком к завершению карьеры. Бомба взорвалась уже после трансфера Трусовой вместе с тренером Сергеем Розановым. Следом за ними поехали сестры Жилины и их мама в качестве тренера. Затем пришла Алена Косторная. Еще чуть позже в качестве тренера — Елена Ильиных, а ближе к новогодним праздникам и Юлия Липницкая. И это еще не все приобретения — ходили слухи (которые, отчасти, даже подтвердил Евгений) о планах на Рику Кихиру, Михаила Коляду и чуть ли не десяток фигуристок «Самбо-70».

Первой проблемой стал уход Екатерины Рябовой. Она пусть и не была большой звездой, но это известная фигуристка, за счет гражданства Азербайджана без национального отбора попадающая на все международные старты. По одной версии, она устала ждать, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, и решила взять паузу в занятиях. По другой — пандемия вызвала у нее финансовые трудности, а команда Плющенко помогать не стала. Для широких масс переход, возможно, остался незамеченным, но знающие люди сразу вспомнили историю с Серафимой Саханович. Чуть позже академию Плющенко покинула Станислава Константинова, так и не вернувшаяся на высокий уровень. Точкой невозврата стал уход Алены Косторной к Тутберидзе. Унизительные интервью от Косторной и успешный тройной аксель — имиджевый удар по проекту Плющенко. Добивает идею «Манчестер Сити» в российском фигурном катании разрыв с тренером Александром Волковым (а вместе с ним ушел и Артем Ковалев). Также ушла еще и Ильиных. Даже сохранив Трусову, назвать успешным первый серьезный сезон своего проекта Евгений точно не мог.

И что в итоге осталось у Плющенко сейчас, спустя всего год? Тренер Липницкая и десяток юниоров. Единственный взрослый и опытный спортсмен — одиночник Александр Петров, который сейчас не всегда в состоянии исполнить двойной аксель без недокрута и выиграть чемпионат Карелии. Поэтому Олимпиаду-2022 в Пекине команда Евгения с вероятностью 99 процентов пропустит — если только в последний момент он не возьмет себе в академию кого-то еще. Но вряд ли это возможно с учетом текущей репутации «Ангелов Плющенко» и скорой Олимпиады: за пару месяцев до Игр мало кто решается на серьезные перемены, тем более к тренеру без опыта побед.

Плющенко может переориентироваться на юниорок

Правда, возможно, подобное развитие событий сейчас пойдет даже на руку Плющенко и его академии. Сохранив Трусову, у Евгения могла бы оставаться иллюзия, что все идет по его плану. Пусть и с рядом сложностей. Он бы готовил Александру к Олимпиаде, а остальные переходы списал бы на несовместимость характеров конкретных спортсменов. То, что от него ушли практически все говорит о необходимости полной перестройки стратегии. Один из источников «СЭ» утверждает, что план зайти в фигурное катание с приглашения топ-звезд предложила Яна Рудковская. И именно жена Плющенко весь последний год была реальным куратором проекта — как идейным, так и финансовым. Евгений же сосредоточился скорее на спортивной составляющей.

Теперь Рудковская может охладеть к «Ангелам Плющенко», и проект будет вести уже сам Плющенко. Практика показывает, что в фигурном катании тренеру необходимо развиваться постепенно. Неудача Евгения не единственная, провалились и Максим Траньков, и Стефан Ламбьель, и Артур Дмитриев. Пока что тезис «успешный чемпион — не лучший тренер» работает практически безотказно. Возможно, Плющенко получится его опровергнуть, но для этого ему нужно пройти тренерскую карьеру от начала и до конца. Та же Тутберидзе начинала с небольшой группы детей никому не известным специалистом и постепенно набиралась опыта, а вместе с тем приходил и успех. Точно так же с низов начинал и Алексей Мишин, и Евгений Рукавицын, и Тамара Москвина.

Плющенко попытался ввести чит-код и пропустить несколько уровней, но судьба не простила ему такого обмана. Так что Евгению теперь нужно будет, как и другим, начать готовить фигуристов с детского возраста. И главное, у него все для этого есть. В команде до сих пор остаются хорошие специалисты — хореограф Никита Михайлов, тренеры Людмила Алферова и Юлия Липницкая, а также несколько очень перспективных юниоров — Софья Титова, Кирилл Сарновский, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Валерия Шульская. На просмотре Елизавета Берестовская. Если все сложится, то к 2026 году «Ангелы Плющенко» могут составить серьезную конкуренцию «Хрустальному», ведь к Играм в Милане большинство юниорок будут как раз в своей лучшей форме. И главное, уровень преданности альма-матер прошедших путь в академии от начала до конца будет не в пример выше.

Фигуристы Академии Плющенко

Софья Титова (Хрустальный, 2019)

Кирилл Сарновский (ЦСКА, 2019)

Александр Петров (Звездный лед, 2020)

Леонид Свириденко (Звездный лед, 2020)

Вероника Жилина (Хрустальный, 2020)

Софья Муравьева (ЦСКА, 2020)

Валерия Шульская (СШОР-1 Оренбурга, 2020)

Владимир Литвинцев (ЦСКА, 2021)

Ушли из академии

Екатерина Рябова (?, 2020)

Станислава Константинова (Москвич, 2021)

Артем Ковалев (?, 2021)

Алена Косторная (Хрустальный, 2021)

Александра Трусова (Хрустальный, 2021)