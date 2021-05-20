Леонора Йепсен была 42-й на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию и 12-й на престижном песенном конкурсе.

В голландском Роттердаме проходит 65-й песенный конкурс «Евровидение-2021». Среди участников нередко можно встретить представителей других профессий, для которых музыка и вокал — это скорее хобби, а не главное занятие в жизни. Встречаются и конкурсанты со спортивным прошлым. Россияне чаще всего вспоминают совместный перформанс Димы Билана и Евгения Плющенко, который помог нашей стране в первый и пока что единственный раз победить на этом конкурсе. Но все-таки полноценным участником «Евровидения» Плющенко считать нельзя — он всего лишь был артистом шоу-программы. А вот фигуристка из Дании Леонора Йепсен выходила в 2019 году с собственной песней.

С трудом учила тройные и недокрутила одинарный аксель на ЮЧМ

Еще в 2016-м Леонора участвовала на юниорском чемпионате мира и считалась перспективной спортсменкой. Естественно, с поправкой на современные реалии фигурного катания Скандинавии. Самым сложным прыжком в ее программах был сольный тройной лутц, да и тот она исполняла не сказать чтобы стабильно. О комбинациях тройных и тем более об ультра-си не шло и речи, тем не менее для Дании ее уровень был высоким. Она без проблем выиграла национальное первенство два года подряд и в сезоне-2015/16 отобралась на ЮЧМ в венгерский Дебрецен.

Правда, достойно показать себя она не смогла. 42-е место и пропуск произвольной программы — вряд ли это можно назвать хорошим результатом. 34,05 за прокат — ниже Йепсен оказались только четыре спортсменки из Таиланда, Испании, Бельги и... России. По протоколу последней стала Полина Цурская. Экс-ученица, ныне тренер в команде Этери Тутберидзе, Полина снялась перед короткой программой из-за травмы. Леонора на проблемы со здоровьем не жаловалась, тем не менее прокат у нее не задался. Каскад с тройным сальховом она завалила, флип исполнила только двойной, да и тот с помаркой. Аксель и вовсе получился в один оборот.

Неудача заставила Йепсен задуматься о смене вида деятельности. Но уходить из фигурного катания совсем она не хотела. «Фигурное катание — это моя жизнь. Пока что я уступаю другим девочкам, но хочу расти и развиваться», — говорила она в интервью Международному союзу конькобежцев (ИСУ) Леонора. «Раз не получается в одиночном, попробую себя в танцах», — решила для себя Йепсен и взяла в партнеры своего брата. Вместе с ним Леонора победила на чемпионате Дании и выступила на одном этапе юниорского «Гран-при». Правда, и здесь ее карьера прервалась, едва только начавшись. Травма выбила ее из тренировок на полгода, после чего возвращаться в большой спорт она уже не видела смысла. Тем более что и брат за это время уже нашел себе работу в юридической фирме и решил завершать карьеру.

Решение стать певицей приняла случайно — помог экзамен

Тем не менее неудачи не заставили ее отвернуться от любимого занятия. Леонора продолжила выступать в различных ледовых шоу, попробовала себя в синхронном катании и пошла тренировать. Ставить прыжки и работать над ОФП Йепсен было не особо интересно, она склонялась с роли хореографа-постановщика. Для начала датчанка открыла свой каток и набрала молодых учениц, но, чтобы погрузиться в тонкости хореографии, Леонора подала документы в Высшую школу искусств Копенгагена.

В качестве вступительного экзамена приемная комиссия факультета продюсирования попросила абитуриентов записать музыкальный клип. Леоноре было нетрудно это сделать. Музыка — еще одна страсть Йепсен. Она иногда писала небольшие мелодии и стихи, но никогда не придавала этому значения. «Чаще всего идея новой песни возникала случайно, и хорошо, если рядом со мной оказывался любимый блокнот, куда я их и записывала», — рассказывала потом Леонора в интервью датским СМИ. И вот наконец школьные записи пригодились. Бывшая фигуристка выбрала самую удачную, на ее взгляд, песню и записала пробный клип с помощью друзей.

Он вышел настолько удачным, что в вуз Леонору взяли без дальнейших тестирований. Более того, ее карьерой занялся лично декан колледжа. Он пообещал помочь ей с организацией гастрольного тура по всей стране, а от Йепсен требовал в кратчайшие сроки собрать целый альбом из других ее произведений. Итак, спустя пару месяцев первые песни Леоноры уже штурмуют чарт-листы Дании и соседних стран, а в вузе ей предрекают поездку на «Евровидение». Но сначала Леонора все же стеснялась своего таланта и не верила, что всерьез может достичь успеха в музыкальном творчестве. На решение выпустить в продажу дебютный альбом повлияли друзья из мира фигурного катания, которые завалили ее сообщениями в соцсетях и буквально заставили выйти на первый большой концерт в Копенгагене.

На «Евровидении» Леонора пела о пацифизме

Простые и понятные почти каждому песни Леоноры быстро стали популярными, а певица — одной из самых любимых в Дании. Поэтому уже никто не удивился, что пару лет назад прыгающая аксели и сальховы девушка заявляется на шоу «Голос Дании» и с большим отрывом зрительского голосования побеждает. В том году именно по результатам этого конкурса разыгрывалась путевка от Дании на «Евровидение». Так экс-фигуристка попала на главное событие мира шоу-бизнеса Старого Света.

«Я не поехала на Олимпийские игры, хотя всегда об этом мечтала. «Евровидение» — это практически Олимпиада в мире музыки, поэтому отчасти моя мечта сбылась. Я счастлива», — сказала она сразу после подведения итогов голосования. Понимая, какая перед ней теперь большая ответственность, Леонора стала готовить особую песню для поездки в Тель-Авив. В 2019 году «Евровидение» проходило в Израиле, поскольку годом ранее именно представитель этой страны выиграл конкурс. Йепсен хотела покорить публику душевным номером Love is forever («Любовь навсегда»). Основная мысль ее песни — глупость и бессмысленность любых войн. «Люди во всем мире одинаковые. Почему мы должны друг друга убивать, когда можем любить?» — спрашивала аудиторию Леонора. Еще одной фишкой номера стала необычная форма исполнения — песня сочетала в себе английский, датский, немецкий и французский в знак единения планеты и общества. Для Израиля, где война продолжается со времен основания государства, такая тема всегда актуальна.

Полуфинал Леонора прошла без проблем, не затерялась, на удивление, и в главном финале. 12-е место — песню о пацифизме оценили по достоинству как члены жюри, так и, что важнее, зрители. «Мне было уже привычно выступать перед судьями, так как я спортсменка», — шутила Йепсен. После «Евровидения» она продолжила развиваться в шоу-бизнесе и записала еще один альбом. Свою популярность она старается использовать во благо общества — во время пандемии провела несколько онлайн-концертов, активно занялась благотворительностью. При этом она не забывает и про фигурное катание, занимаясь постановками программ для датских фигуристов. Кто знает, может, когда-нибудь на ЧМ выйдет спортсмен под ее песню? В конце концов, выступает же Камила Валиева под музыку олимпийского чемпиона из Канады Эрика Редфорда...