В интервью «СЭ» чемпионка мира рассказала об изучении четверного лутца и приоткрыла завесу олимпийских программ.

Карьера Елизаветы Туктамышевой похожа на синусоиду — сверхуспешные сезоны сменялись десятыми местами на чемпионатах России. Впервые на взрослом уровне фигуристка выстрелила в 14 лет, выиграв два этапа «Гран-при». Через два года случились победа на чемпионате России и бронза Европы. Еще через столько же — триумф на всех главных международных стартах, включая чемпионат мира. После этого Елизавета долгое время приходила в себя, так ни разу и не отобравшись на Олимпийские игры. Но в 2018 году случился прорыв — Туктамышева восстановила коронный тройной аксель и больше не выпадала из претендентов на медали. Этот сезон принес спортсменке еще одну медаль чемпионата мира и, пожалуй, большую уверенность в себе. Фигуристка поделилась с «СЭ» эмоциями от успешного сезона, намекнула о планах по усложнению контента и вспомнила о смешном казусе с костюмом на соревнованиях.

— Что было самым тяжелым в подготовке к минувшему сезону?

— Все было тяжело: приводить себя в форму после карантина, накатывать программы, искать мотивацию. И сам сезон был не из легких. Такого межсезонья ни у кого не было, мне летом было сложно. Только когда начались соревнования, появилась какая-то определенность, я включилась и нашла энергию, чтобы работать на сто процентов.

— Были ли такие мысли: «Все, я устала, больше не могу»?

— Мне кажется, что были, но я точно не помню, в какой момент. Весь этот сезон — это преодоление, все было через не могу и не хочу. Думала: господи, когда же уже все это закончится, когда я отдохну? Но, слава богу, все воздалось двойным успехом. Это стоило того.

— У тебя в последнее время особо удачные именно постолимпийские сезоны, а сейчас — предолимпийский. Проклятье снято?

— Можно сказать и так (смеется). Этим сезоном я опровергла типичную Лизу. Но после 2018 года я старалась стабильно выступать, кататься, чтобы быть без сильных провалов и на уровне.

Будем усложнять контент

— Как ты пришла к изучению четверного лутца?

— Я просто подумала, что это будет настолько круто, если я сделаю четверной лутц. Это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю свои страхи. Эмоции, которые я получала при осознании, что могу выучить четверной лутц... Я решила попробовать. И на удочке это оказалось не так сложно и страшно. Пытаюсь сейчас перебороть себя и сделать четверной лутц уже без удочки. Уже перекручиваю, идет процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Очень надеюсь и буду работать над этим.

— Ты хочешь сделать его просто так или вставить в программу?

— Пока для себя, это чисто моя цель. Про программы речи не идет. Опять же определенный челлендж в моей жизни, который я хочу побороть.

— Что сложнее для тебя — лутц или тулуп?

— Тулуп в принципе легче, чтобы его докрутить, потому что на нем есть больше инерции. А лутц считается одним из самых сложных тройных, и психологически ты настраиваешься, что это будет намного сложнее, чем тулуп. Он априори стоит дороже, и он самый сложный. Лутц я пока только один-два раза попробовала и не могу адекватно говорить об этом. Тулуп я уже прыгаю сезон точно и уже знаю, какие ощущения испытываю. В лутц я просто иду и не понимаю, что меня ждет.

— А если сравнить тулуп и сальхов?

— Тоже тулуп, потому что сальхов в принципе не мой коронный прыжок. Тулуп удобнее. Но когда я пробовала четверной сальхов летом, его было удобнее делать. Можно и сальхов выучить, в принципе, но не знаю, где искать столько смелости. А у меня проблема только в смелости. Я недавно думала о том, что прыгаю всего тройные уже 15 лет. Видимо, мой организм уже настолько выработал свою систему, что если шаг влево, шаг вправо, то он не очень хорошо к этому относится.

— Есть ли планы по усложнению контента?

— Планируется, но что это будет, пока непонятно. Надо отдохнуть и прийти в форму летом, чтобы понимать предсезонное состояние, с каким контентом вообще выходить. Но нужно усложняться, конечно. Пока мы ставим программы и занимаемся лутцем.

— На чемпионате России-2020 ты попыталась прыгнуть четверной тулуп в произвольной программе.

— Я понимала, что у меня хорошая форма, даже если я пойду на тулуп и сделаю его с падением, как и получилось, то дальше выкатать произвольную я буду в состоянии, хоть и неидеально. Также понимала, что первая тройка очень сильная и это хороший старт, чтобы понять, что это такое — катать программу с четверным тулупом. Мы не стали упускать эту возможность. Тогда я начала прыгать тулуп за три недели до чемпионата России, и он был более-менее наработанный.

— Такой опыт помогает сейчас?

— Это опыт очень важен для меня, поэтому, возможно, мы и будем такой вариант рассматривать с одним четверным. Посмотрим с каким, наверное, все-таки с тулупом. Все будет зависеть от межсезонья.

Безумно нравится мой показательный номер

— Что насчет программ, что будешь катать в новом сезоне?

— Произвольная у меня практически есть. Просто могу сказать, что она мне безумно нравится, это будет что-то прямо мое. Как услышите музыку — там понятно все.

— А короткая?

— Мне настолько уже нравится выбор произвольной, что короткую, мне кажется, Алексей Николаевич (Мишин, тренер Туктамышевой. — Прим. «СЭ») лучше выберет. Когда он предложит варианты, я тогда уже буду думать, потому что хочется пока акцент сделать на произвольную. На короткую конкретных мыслей у меня нет.

— Какая программа для тебя самая запоминающаяся?

— Из свежих воспоминаний это чарльстон, который я катала в сезоне-2018/19 и чуть-чуть в сезоне-2019/20. Я уже точно не помню, какие эмоции я в 2015-м получала от произвольной, от «Востока», но знаю, что мне было прямо весело, я зажигала в конце. Вот в этих я прямо все время кайфовала во время всей программы.

— В стиле показательной Shallow не хотелось бы соревновательную программу?

— Да, тоже есть такие мысли. Мне тоже безумно нравится этот показательный, он такой ненавязчивый, легкий. Мне приятно его каждый раз катать. Может, и будем как-то использовать стиль для программ.

— В произвольной у тебя хореограф Никита Михайлов. Как началось сотрудничество с ним?

— Он ставил для ребят из нашей группы — Жени Семененко, Сони Самодуровой. Программы получились неплохие. Поэтому, когда в середине сезона у нас с Алексеем Николаевичем совпали мысли, что нужно менять программу, Никита показался нам хорошим вариантом, свежим. Молодой и полный сил хореограф, готов рвать и метать. Мы встретились, нашли взаимопонимание, нам легко друг с другом работать. Процесс сразу ускоряется, когда два человека на одной волне.

— Михайлов — твой хореограф?

— Еще мало времени прошло, чтобы так говорить. Даже не мало, а полторы-две программы. Мне кажется, что нужно больше опыта совместной работы.

Дизайнеры в фигурном катании выкручиваются как могут

— Какой из твоих костюмов вызывал самые яркие эмоции?

— Один из моих любимых — я в нем чувствовала себя уверенно — это черное платье в сетку и со стразами к танго Пьяццолы в сезоне-2011/12, когда я только вышла на взрослый уровень. Я его потом до последнего использовала. Любую программу показательную я в этом платье катала.

— Были ли у тебя какие-то казусы с костюмами?

— Был момент, что у меня сильно порвались колготки перед выходом на лед — они были супертонкие. Я пальцами сразу на обеих ногах порвала, у меня были такие дырки огромные. Колготок практически не оставалось. Я чуть ли не собралась сниматься с соревнований. У меня не было времени, чтобы переодеть платье, колготки и коньки. В итоге вышла в шоке, вообще не понимая, что происходит. Но никто не заметил, потому что очень тонкие колготки были, даже на фотографиях не было видно, что там что-то порвалось. Зря я сильно переживала по поводу этого.

— Переживала, что это скажется на оценке судей, или это чисто женское?

— Вообще я спокойно отношусь к стрелкам или чему-то еще, считаю, что это нормально. Там просто были дырки вот такие, и все было не сзади, а спереди. А у меня позиция была прямо на судей. Это было неэстетично. Как для мужчины, только если не колготки, а штаны порваны, это не совсем комфортно. Думаю, любая в моей ситуации запаниковала бы.

— Есть планы на костюмы на следующий сезон?

— Пока нет. Решаем вместе: я говорю свою идею, как я вижу, мой дизайнер рисует эскизы. Потом по эскизу выбираем, что нравится большинству. Шьем по большей части уже только с дизайнером.

— Сколько времени занимает процесс от выбора дизайна до выступления в костюме на соревнованиях?

— В среднем, если брать с нормальным запасом (так я, правда, не очень люблю работать, я люблю, чтобы было мало времени и нужно все быстро сделать), за неделю можно сшить платье. Чтобы спокойно — это две недели, даже два платья можно сделать. А иногда и за выходные два можно, если прямо очень «гореть». Наши дизайнеры в фигурном катании выкручиваются как могут.

С каждым годом я нахожу в себе еще что-то новое

— Не было желания скатать чистую классику фигурного катания? «Кармен», например.

— «Кармен» уже очень много было, а есть столько хорошей музыки, что можно выбрать что-то более интересное, на мой взгляд. У меня была мысль катать «Кармен» только в начале своего пути, когда мне было 16-17 лет. Сейчас каждый год есть «Кармен», а в олимпийский сезон — не одна и не две, поэтому не очень хочется ставить.

Но классика у меня была в прошлом сезоне — «Спартак». Я попробовала, поняла, что это высоко, красиво, хорошая программа была, я ее безумно любила. Но чувствовала, что это все равно не совсем я. Так как я все-таки люблю кайфовать, мне нужна музыка, которая меня заряжает, от которой я получаю много эмоций.

— В плане усложнения в этом сезоне у тебя был каскад с ойлером. Каково тебе было его учить?

— Если сравнивать с началом сезона, когда я только пыталась прыгать его на соревнованиях, то было непросто. Сам по себе каскад не требует сильных физических затрат, это не так сложно. Просто я такой никогда не делала и не понимала, куда девать руки и ноги. У меня ойлер не совсем правильный. А потом, когда поднаработала его немножко, стало намного легче, и мы вставили его во вторую половину. Все равно каскад с акселем и тулупом больше сил забирает, но я хотя бы четко знаю, что там нужно делать. А на аксель + ойлер + сальхов я еду, и мне нужно сто процентов концентрации, чтобы его сделать хорошо. И плюс у меня в этом сезоне был лутц + тулуп в произвольной программе в этом сезоне. Первый раз за всю карьеру у меня и лутц + тулуп, и два тройных акселя, считаю, что это вообще победа. Я больше за это рада.

— Кто предложил выучить каскад?

— Алексей Николаевич сказал, что это будет дороже. Летом много работали над каскадами с ойлером. Если мы летом тоже поработаем, то он у меня будет не так сложно получаться и не так много будет отнимать концентрации.

— Не пробовала ли ты какие-нибудь другие каскады? Например, с риттбергером.

— С риттбергером я никогда не делала каскады, мне кажется, тут время уже немножко упущено. У меня не совсем подходящая техника, больше на выкат. С риттбергером в моем положении не совсем резонно сейчас учить, потому что нужно и программы, и вращения, и четверные, и ойлеры... Каскадами с риттбергером чисто физически не успею заняться.

— А для себя?

— Можно, но так много всего для себя — и лутц, и программы, и акселя, и тулупы, — что не хватает элементарно сил, чтобы что-то еще пробовать. Два часа, по мне, невозможно прыгать, потому что ноги очень устают и нет уже такого тонуса.

— Вообще есть желание попробовать когда-нибудь какой-то элемент?

— Сейчас у меня так с лутцем, когда-то было с тулупом, с акселем. Пока я не захочу, у меня не загорятся глаза и не появится идея, что я могу это сделать, я не пойду на это. Что я планировала, все у меня получалось. Так же я и про флип + тулуп думала несколько лет назад, что я не смогу это сделать, но нет, все три + три нормально, спокойно получаются. С каждым годом я нахожу в себе еще что-то новое, чего я не умела делать раньше. Это очень важно для меня.

Может быть, четверные через несколько лет войдут в норму

— В будущем ты себя видишь тренером?

— Вообще не знаю. Может, тренером или где-то в медиа. Но тренером какое-то время точно вижу. Посмотрим. Мне было бы интересно попробовать.

— Но твое будущее точно будет связано с фигурным катанием.

— Возможно. Я уже большую часть жизни вложила фигурное катание. От него никак не избавиться (смеется).

— Сколько ты планируешь еще кататься?

— Сколько лет мне будет позволять мое тело. Сейчас я хочу поехать на Олимпиаду. Посмотрим, как будет складываться следующий сезон.

— Ты каждый год принимаешь решение, продолжать ли кататься, или не думаешь об этом?

— Анализ есть каждый год. Поэтому — да, я делаю все, не забегая вперед. Сезон — анализ. Считаю, что не стоит загадывать, так как все может поменяться.

— Ты уже давно катаешься. Есть что-то, что ты могла в 15 лет, но не можешь сейчас?

— Нет. Я только прогрессирую. Может, в 15 лет было легче докатывать программу, не уверена. Но в 15 я делала все то же самое, что и сейчас. Сейчас даже больше.

— Ты делаешь великие вещи. Не чувствуешь себя особенной, что делаешь четверные, будучи взрослой, когда всем остальным, кто их также исполняет, по 15-16 лет?

— Не очень люблю говорить об этом. Я хочу достичь того, чтоб выделяться. Но я стараюсь над этим не думать, а работать. Просто хочу сделать еще больше для фигурного катания, для себя, чтоб оставить после себя хороший след и сказать: «Все. Я сделала все, что могла, и больше ничего не смогу. Можно завершать».

— Четверные — это хорошо для женской одиночки?

— Это, конечно, развивает. Это спорт. Если учить с раннего возраста, то будет не так сложно в будущем. Может быть, четверные через несколько лет войдут в норму. Усложнение — это всегда правильно. Нужно развиваться, двигаться вперед. Это всегда интересно — кто что делает на этот раз. Если посмотреть соревнования мужчин — я обожаю их смотреть. Это безумно интересно, и невозможно предсказать, кто какое место займет. Если у женщин будут четверные, то, возможно, будет еще больше интриг.

— Хотела бы комментировать фигурное катание?

— Можно попробовать. Если будут предложения — в свободное время не вижу причин отказывать.