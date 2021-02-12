Призер чемпионата России Анастасия Скопцова — о Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала стал первой попыткой в России сделать коммерческий шоу-турнир с фигуристами. Идея понравилась не только зрителям и журналистам, но и самим спортсменам. При этом и с соревновательной точки зрения турнир был представительным. Особенно порадовали неожиданные «джокеры». В команде Евгении Медведевой это был одиночник Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Скопцова с Алешиным выступили на свой личный рекорд и теперь претендуют на поездку в Стокгольм на ЧМ. В интервью «СЭ» Скопцова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала, рассказала о том, как проходила ставшей скандальной жеребьевка, и объяснила смысл слов Медведевой, которая отказалась признавать поражение на итоговой пресс-конференции.

Женя выбирала лучших танцоров и парников, Алина — одиночников

— Когда вы впервые услышали о Кубке Первого канала и получили на него приглашение?

— Это был перерыв на заливку льда, между первым и вторым отделением показательных на чемпионате России в Челябинске. Нас вызвал к себе в зону атлетов Александр Ильич Коган (генеральный директор Федерации фигурного катания России. — Прим. «СЭ») и объявил о предстоящих стартах. Сразу же говорилось о том, что надежда на чемпионат мира остается и в качестве отбора на него будет финал Кубка России. Но кроме того, планируется еще один старт, если не ошибаюсь, его сразу же назвали Кубком Первого канала.

Мы все удивились, когда узнали, что речь идет не о классических соревнованиях, а о командном турнире по типу чемпионата мира. Объявили, что пригласят по шесть мужчин, шесть женщин, четыре спортивные пары и четыре танцевальных дуэта. Изначально речь шла про четыре пары, но уже потом внесли коррективы, и в итоге на Кубке было уже шесть пар. Мы на ЧР стали третьими, поэтому наши шансы поехать были очень велики. Ведь по регламенту на турнир заявляли лучших спортсменов по итогам чемпионата России.

— С какими эмоциями восприняли эту новость, и какие были ожидания от турнира?

— Я сразу понимала, что это будет интереснее обычных соревнований. Раньше я никогда на командных стартах не выступала, разве что один раз на юношеской Олимпиаде. Но это был странный опыт, команды намешали из разных стран, никто никого не знает, не общается, единственным знакомым человеком в команде был Дмитрий Алиев. Тогда командным духом я не прониклась, поэтому очень ждала нового турнира, было любопытно посмотреть, как его организуют. До последнего мы не знали регламент, гадали, будет ли жеребьевка, какие условия распределения команд, — вопросов было много. А когда я узнала, что капитанами станут Медведева и Загитова, я, наверное, все дни перед командным турниром держала кулачки, чтобы оказаться в Жениной команде.

— Так вы же подруги, неужели не было очевидно, что она точно выберет вас с Алешиным?

— А нам не говорили, что команды будут набирать капитаны. Чуть ли не за час до начала самой церемонии объявили систему отбора. Более того, мы вышли на жеребьевку и ждали барабана, думали будут случайным образом нас выбирать и распределять. Когда стало ясно, что выбирать будет Женя и Алина, конечно, я рассчитывала попасть в команду Медведевой. По крайней мере надеялась, что Женя возьмет нас с Кириллом.

— Многие критикуют систему драфта и считают ее несправедливой. Якобы из-за нее команда Медведевой проиграла. Вы с этим согласны?

— Это провокационный вопрос. Возможно, где-то и была несправедливость. Так легла карта, что Женя выбирала для себя лучших танцоров и парников. В то же время Алина забрала в свою команду лучших одиночников. В принципе с этой стороны все честно. Наоборот, если бы устроили рандомную жеребьевку, то могли получиться в итоге команды абсолютно неравноценные. Так что итоговая система более справедливая, подконтрольная. В том смысле, что составы постарались максимально уравновесить.

Обидно, что мировой рекорд Степановой и Букина не особо изменил расклад сил

— Сама Евгения отказалась признавать поражение. С чем тогда это связано?

— Мы действительно не признаем поражение, потому что выиграли приз зрительский симпатий, и это не менее важно. Катаемся же мы не столько ради себя, сколько ради зрителей. Хочется радовать болельщиков, и та поддержка трибун, которая была на протяжении всего турнира, очень грела нас. Мы понимали, для кого выступаем, и, как показало голосование, с задачей влюбить в себя аудиторию мы справились.

— Еще один фактор, определивший результат, — разница в разрывах по баллам между лидерами в тех же танцах на льду и в женском одиночном катании. Получается, победа Степановой и Букина с мировым рекордом не играла такой же серьезной роли, как выступление Камилы Валиевой за команду «Красных».

— У танцоров другая база оценок, другие баллы. Получить 132 балла за произвольный, как смогли Саша с Ваней, — это что-то невероятное. И они сделали все, что от них зависело, ради победы. Разрыв пять баллов в танцах — это колоссальная разница, в то же время для одиночного катания она почти ничего не значит. И обидно, действительно, что мировой рекорд Степановой и Букина не особо изменил расклад сил. Во второй день мы взяли три вида из четырех — это точно нельзя считать поражением! Если подумать, то это победа.

— Возможно, стоило перенять систему командного чемпионата мира в Японии, где распределялись очки по занятым местам?

— Об этом мы тоже говорили с командой. С такой системой подсчета, где за первое место, допустим, 6 баллов, за второе — 5 и так далее итог был бы иным. Но организаторы хотели добавить интриги именно с подсчетом баллов, чтобы спортсмены катали на свой максимум. В произвольном танце я думала о каждом движении, в голове просчитывала, сколько баллов тот или иной элемент сможет принести нашей команде. Конечно же, я всегда стараюсь концентрироваться на прокате, работать на максимум, но в этот раз мотивация была особенная.

— Получается, чувствовали коллективную ответственность за общий результат?

— Верно, причем мы практически сразу стали чувствовать себя единым целым. Помню, как шутили на совместных ужинах в перерыве между жеребьевкой и короткой программой, вы «красные», а мы «синие», был детский такой азарт, искренний. Не могу ничего сказать про другую команду, но «Время первых» сдружились с первых же минут буквально. Интересно было наблюдать, как ребята из разных дисциплин, которые обычно на соревнованиях даже практически не пересекаются, поддерживают друг друга, следят за прокатами. На обычном старте каждый спортсмен решает свои задачи, а здесь мы следили за общим результатом. И выходить на лед было немного волнительнее, поскольку от меня зависел успех не только мой личный с Кириллом, а всей большой команды.

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Нельзя заплакать по щелчку пальца

— Со стороны команда Медведевой выглядела дружнее, чем команда Загитовой. Это верные наблюдения?

— Дело в том, что большинство из нас — близкие друзья Жени. Саша Бойкова с Димой Козловским, мы с Кириллом, Соня Шевченко с Игорем Еременко, Майя, которая катается вместе с ней в «Хрустальном». Марка Кондратюка мы до этого не знали хорошо, но он быстро стал душой кампании. Для меня Марк — это вообще открытие турнира, я была поражена его прокатами. Слышала, конечно, что он стал третьим на чемпионате России, но не видела выступлений. Были мысли, что его медаль, возможно, дело случая. А здесь, когда я увидела его короткую программу, — просто обалдела от его мастерства. От Марка столько энергетики исходит, его прокаты надо обязательно смотреть вживую. Он наслаждался каждым своим движением и дарил незабываемые эмоции зрителям.

— Вы ведь чуть ли не плакали с Медведевой после его выступления...

— Мы на самом деле плакали, настолько эмоции нас переполняли. Меня редко может растрогать чья-то программа, такое случалось всего пару раз в моей жизни. Но вот произвольная Кондратюка — точно из этой серии. Во-первых, потрясающая музыка — одна из моих любимых композиций, я очень люблю «Лебединое озеро» Чайковского. И то, насколько сильно он ее прочувствовал, с какой мощной энергетикой заходил на каждое движение, что у меня в итоге не хватило сил и я разрыдалась.

— В интернете писали, что якобы эти слезы наиграны и для телерейтингов.

— Не понимаю, с чего они это взяли. Мы же не актеры, а спортсмены. Нельзя заплакать по щелчку пальца. Так что все наши переживания были искренними и настоящими. Не знаю, кто там что думает, но для нас все было очень серьезно.

В соревновательном плане был обычный старт

— Как вы выбирали название для команды?

— Название команды выбирала Женя, это ее концепт. Вряд ли раскрою секрет, если скажу, что стилистику и названия подбирали еще задолго до жеребьевки. Потому что к этому надо готовиться, была проделана очень большая работа. И Женя, и Алина с креативом подошли к своей задаче. Сразу после разделения на команды у нас прошла тренировка номера-визитки для открытия, и на момент репетиции у нас уже были и плащи, и шлемы-скафандры, и музыка была выбрана. Хореографию нам ставила Женя с Ари Закаряном, все было продумано заранее, подготовлено, в раздевалке стояла огромная ракета.

— Для одиночников перед стартом основного турнира провели турнир по прыжкам. При этом парники и танцоры остались будто бы в сторонке. Возможно, в следующий раз стоит провести шоу талантов с конкурсом поддержек, например, или твиззлов?

— Мы тоже с ребятами на эту тему шутили. Было бы здорово увидеть фестиваль твиззлов, но так как подобный старт проводят впервые, сразу же реализовать все идеи было бы тяжело. И так хочется выразить благодарность всем, кто причастен к его созданию. Я понимаю, насколько сложно было его придумать, организовать, и по сути придраться вообще не к чему. Дальше мы все надеемся, что он будет каждый год и наверняка в следующий раз внесут корректировки. И наверняка в будущем парники и танцоры также примут участие в фестивале, со своими конкурсами.

— Можете подсказать несколько идей организаторам, какие турниры для вашего вида можно провести?

— Сначала мы, конечно, шутили про твиззлы. Потом, когда я обсуждала Кубок с мамой, родилась идея — проехать финнстеп (обязательный танец) с другим партнером. Это действительно будет сложно, весело и интересно! Турнир поддержек, с одной стороны, хорошая идея, но с другой — мы их делаем согласно правилам, чтобы получить максимальный четвертый уровень. И не всегда поддержка, которая смотрится эффектно, может набрать много баллов.

Хотя для шоу, возможно, мы бы подготовили креативные поддержки, и их оценивали бы уже не по привычным правилам, а по той же системе 6:0. Чтобы дать волю фантазии. Понятно, что выучить такую поддержку прямо во время старта не получится, но каждая пара могла бы тренировать их заранее. Ведь сложные поддержки отрабатываются с акробатом, хореографом, нюансов очень много. Понятно, что это трата сил и времени, но по итогу будет крутое шоу.

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— Наверняка вы и сами получили удовольствие, выступая на таком шоу-старте. Своеобразная разгрузка во время напряженного сезона.

— Конечно, было весело, мы очень здорово провели время. При этом не сказать, что мы совсем расслабленные были. Необходимость хорошо кататься никто не отменял, да и нам нужно было, как и на любом другом старте, решать свои задачи, была официальная судейская бригада, распределение мест, конкуренция. Помимо командного духа была и борьба внутри конкретного вида. Вообще в соревновательном плане это был обычный старт. С такими же протоколами, судейской системой, уровнями и GOE.

— Только есть ощущение, чтобы не расстраивать участников и зрителей, судьи поставили перед собой задачу наградить всех личными рекордами.

— Возможно, оценки были и выше, но я бы не сказала, что баллы были космическими. На чемпионате России мы за ритм-танец набрали почти 81 балл, на Кубке Первого канала 81,42. Полбалла прогресса — надеюсь, что мы заслужили эту прибавку своей работой. Также и в произвольном танце мы прибавили всего на два балла. В других видах оценки разнились сильнее, но, с другой стороны, большинство ребят действительно хорошо катались. Почему бы в таком случае не поставить высокие оценки? Мелкие помарки были, но в целом уровень был очень высокий, и ребята свои баллы заслуживали.

— Все равно странно видеть на одном старте сразу пять мировых рекордов. Те же Степанова и Букин превзошли Габриэлу Пападакис с Гийомом Сизероном — разве это не перебор?

— Так мы же не знаем, сколько получили бы сейчас Пападакис с Сизероном. Сейчас почти все танцоры исполняют прошлогодние программы. Это не так легко морально, но физически проще. Мы с Кириллом многие вещи поменяли в своих программах, но концепция осталась той же, и нам она привычна, мы катаем уже почти на автомате. Все привычно, знакомо, риск ошибки минимальный. Естественно, в таком случае каждый следующий прокат будет увереннее и баллы будут, соответственно, выше. Программы в танцах нужно накатывать, особенно когда в ритм-танце стоит финнстеп, это очень сложный танец, и даже мировые лидеры только к концу сезона накатали его на четвертый уровень.

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Вика с Никитой — первая пара страны, и бороться с ними будет сложно

— Кубок Первого канала стал возможным только после отмены чемпионата Европы. Ваша пара с Кириллом вполне могла ехать и на ЧЕ в Загреб. В итоге вам скорее обидно, что ЧЕ отменили, либо радостно, что вы приняли участие в этом Кубке?

— Я в принципе счастлива, что у нас есть соревнования, самые разные. Большой поклон нашей федерации за это, особенно глядя на некоторые зарубежные страны, где один-два старта за год прошли — и то онлайн. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в мире сложная и самое главное для правительства любой страны — это здоровье, но спортсмены без настоящих стартов не могут развиваться. Мы даже сами до конца не понимаем, насколько нам важно стартовать. Иногда проскальзывает шальная мысль, что устали от различных первенств и не хочется ехать на очередной турнир, но на самом деле соревновательный тонус — это очень важно. И большой плюс, что вся наша сборная выступала по ходу этого сезона, у нас с Кириллом было даже больше турниров, чем в прошлом году. Наши соперники так часто не выступали, и здесь у России появляется конкурентное преимущество.

Что касается чемпионата Европы, то я не могу расстраиваться из-за его отмены. Я понимаю, что ситуация во всех странах разная и решение об отмене принимали в угоду безопасности жителей. Здесь мы ничего поделать не можем, хорошо, что по итогу мы не сидели дома, а поучаствовали в другом старте. Хотя сравнивать Кубок Первого канала и чемпионат Европы не совсем корректно.

— Впереди чемпионат мира — и ваша пара с Кириллом входит в число основных претендентов на участие от сборной России. Получается, теперь весь фокус внимания на подготовку к финалу Кубка России?

— Пока что поездку на чемпионат мира обеспечили для себя только чемпионы страны. В нашем случае — Саша с Ваней. Мы же будем готовиться к финалу Кубка России, сделаем все возможное, чтобы поехать и на чемпионат мира. При этом есть все равно понимание, что Вика с Никитой — первая пара страны. Хоть в этом сезоне они и пропустили много стартов, ребята все равно остаются на своем высочайшем уровне, и если они будут готовы, то покажут его на отборочном турнире. Все-таки это действующие чемпионы Европы, и бороться с ними будет сложно. Лично я надеюсь, что они смогут выступить и все у них будет хорошо.

— То есть вы сдержанно оцениваете свои перспективы и не готовы идти впереди эшелона?

— Лично я всегда готова идти вперед, для меня нет никаких стереотипов. У всех две ноги, одна голова, каждый может обыграть абсолютно любого. Так что остается только работать, тренироваться. Мы идем вперед, просто своим путем. Не все сразу.

— Получается все-таки мешает пресловутая очередь в танцах?

— Очередь — это неправильное слово. Много было различных рассуждений на эту тему, но я не думаю, что существует некая очередь в том смысле, в котором принято о ней говорить. Существует официальный рейтинг ISU , и его нельзя игнорировать. В танцах нельзя сразу выйти, прыгнуть все существующие четверные прыжки и тут же победить. Мы нарабатываем уверенность в себе от старта к старту, поэтому часто рейтинг сидит внутри самого спортсмена. Сам чувствуешь, что пока еще не готов на равных биться с чемпионами, появляются сомнения в себе. Зритель не всегда замечает, как уверенно подходит к выступлению спортсмен, но вот судьи отмечают это сразу. И от этой уверенности часто зависят оценки, она подкупает.

— В любом случае ваша пара с Кириллом в этом сезоне показывает очень серьезный прогресс. За счет чего вы так выросли в мастерстве?