Спартакиада становится ключевым турниром: где и когда выступят фигуристы в сезоне-2023/24

Официально обнародован календарь главных соревнований по фигурному катанию.

Старт нового сезона в фигурном катании уже через два месяца. Во вторник Федерация фигурного катания опубликовала календарь всероссийских турниров в новом сезоне-2023/24. Первый сезон изоляции фигуристы пережили достойно. Возможно, лучше всех видов спорта в стране. Федерация и Первый канал представили несколько новых форматов, в том числе чемпионат России по прыжкам и турнир по шоу-программам «Русский вызов».

В новом сезоне формат претерпит изменения, но основные турниры останутся теми же. К сожалению, в фигурном катании маловероятны международные турниры на территории России. ISU строго следит за соблюдением санкций, так что иностранцы могут участвовать только вне конкурса — так делают белорусы. Но даже если задаться целью — звать особо некого. Разве что китайцев, которые будут достойно выглядеть только у одиночников и пар. Остальные нужны будут только для галочки, а не конкуренции.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Основные турниры сезона-2023/24 в фигурном катании

Принятый федерацией календарь выглядит следующим образом.

16-17 сентября, Москва — контрольные прокаты сборной

13-16 октября, Уфа — 1-й этап Гран-при России

20-23 октября, Омск — 2-й этап Гран-при России

27-30 октября, Красноярск — 3-й этап Гран-при России

10-13 ноября, Казань — 4-й этап Гран-при России

17-20 ноября, Самара — 5-й этап Гран-при России

24-27 ноября, Москва — 6-й этап Гран-при России

1-4 декабря, Санкт-Петербург — чемпионат России по прыжкам

20-25 декабря, Челябинск — чемпионат России

19-22 января, Москва — турнир по шоу?программам

5-9 февраля, Саранск — юниорское первенство России

14-18 февраля, Магнитогорск — Спартакиада сильнейших

23-27 февраля, Йошкар-Ола — младшее первенство России («Мемориал Жука»)

7-11 марта, Санкт-Петербург — командный Кубок Первого канала

13-16 марта, Сириус (Сочи) — юниорский финал Гран-при

Билеты в продаже пока не появились, но покупать их стоит, изучив сайт федерации — на нем будут ссылки на официальные билетные агентства. На подставных сайтах билеты уже продаются с наценкой 400-500%.

Детали

Во-первых, некоторые этапы Гран-При России пройдут без соревнований по парам или танцам. Это объяснимо, так как в прошлом сезоне на один этап не набиралось много пар, и в одном из случаев бронзовые призеры даже не были награждены — так как стали последними. А по регламенту последних в таком случае на пьедестал не приглашают. В Уфе и Самаре (первый и пятый этапы) не будет пар, в Омск и Казань (второй и четвертый) не приедут танцоры.

Во-вторых, расширяется география соревнований. Среди городов впервые за долгие годы появились Уфа и Омск, а благодаря Спартакиаде фигуристы откроют Магнитогорск. Призовые в федерации постараются сохранить те же, что и в прошлом соревновательном году.

Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что такое Спартакиада?

Вместо финала взрослого Гран-при, который проходил в начале марта с солидными призовыми, главным турниром второй части сезона станет Спартакиада сильнейших. Во всяком случае именно ее упомянула пресс-атташе федерации Ольга Ермолина в ответ на вопрос, почему в календаре нет взрослого финала Гран-при (юниорский есть).

Здесь добавится еще один сюжет — соперничество регионов, так как по регламенту в Спартакиаде соревнуются между собой именно субъекты РФ. Будет вестись медальный зачет, который в случае зимних видов может оказаться более непредсказуемым, чем летом. В 2022 году Спартакиаду выиграла Москва со 100 золотыми медалями, вторым был Санкт-Петербург с 39, третья — Московская область (34). В битве между «нестоличными» субъектами Краснодарский край обыграл Татарстан (23 против 20).

В фигурном катании борьба ожидаемо будет между Москвой и Санкт-Петербургом, причем фигуристы поедут на Спартакиаду именно как члены сборной, и не всем достанется место. Так, в спортивной гимнастике летом от каждой сборной допускали по пять человек.

В фигурном катании выборка наверняка будет шире, но кому-то в сборной Москвы и Петербурга придется остаться дома из-за регионального отбора. На прошлом финале Гран-при в женском одиночном катании от Москвы поехали сразу шесть человек — Аделия Петросян, Софья Акатьева, Камила Валиева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Софья Самоделкина, в танцах были шесть московских дуэтов (выиграли Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол), а у мужчин-одиночников из 12 спортсменов шестеро представляли Санкт-Петербург, и выиграл один из них — Петр Гуменник.

В чем еще одно преимущество для федерации — Спартакиада финансируется Министерством спорта напрямую, а не федерациями.

Наконец, как планируется, будет реформирован Кубок Первого канала. Он останется командным, но соревнования будут выглядеть по-другому. Как — пока неизвестно, но возможно, имеет смысл делать из него аналог Матча всех звезд в хоккее и баскетболе — с конкурсами и элементами шоу.