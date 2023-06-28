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Сегодня, 15:15

Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова, Софья Акатьева
Камила Валиева, Анна Щербакова, Софья Акатьева.
Фото «СЭ»
Все больше новостей — о Щербаковой, Валиевой и Акатьевой.

На дворе уже конец июня, и это не про то, как мы с вами неэффективно тратим лето, а про быстроту межсезонья в фигурном катании. Вроде бы нормальный сезон идет с октября по март, но на самом деле открытые прокаты сборной уже на второй неделе сентября, а последние шоу заканчиваются в апреле — мае. Практически все лето — сборы и постановка программ. Вот и получается, что реального отдыха у фигуристов от силы несколько недель, а летом происходят не менее важные события, чем в другие времена года. В группе Этери Тутберидзе также интриг хватает. Что там вообще происходит?

Фигуристка Анна Щербакова
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анна Щербакова

Все больше признаков указывают на то, что олимпийская чемпионка может вернуться в спортивное фигурное катание. Федерация включила Щербакову в резервный состав сборной России, в отличие от Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, в слова которых о незавершении карьеры, видимо, не поверили. О возможном возвращении сообщает источник РИА «Новости», в том числе Илья Авербух, который сказал: «Она действительно недавно, когда выступала у меня в ледовом шоу, говорила о том, что раздумывает о возвращении в спорт».

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Как известно «СЭ», организаторы соревнований в прошлом сезоне и телевидение вместе со спонсорами были не очень довольны тем, что Щербакова не стала принимать участие во внутрироссийском сезоне и спасать его своим лицом и статусом.

Кроме того, этой зимой, судя по всему, не ожидается «Ледникового периода», который Щербакова вела в прошлом году вместе с Алиной Загитовой. Неизвестно, какие призовые «положат» фигуристам на внутрироссийских соревнованиях сезона-2023/24, но вряд ли ниже, чем в прошлом. Судя по заявлениям Минспорта, есть желание удерживать финансовую планку. И тогда Щербакова спокойно может за сезон заработать несколько миллионов рублей, даже не возвращая четверные.

Все это может оказаться очередными слухами — сколько уже подумывали о возвращении Медведева или Загитова. Но думается, ключевым фактором будет состояние здоровья. Если история с возвращением Щербаковой реализуется, это будет, конечно, красиво, но и одновременно трагично — если уж такая разносторонняя Анна решила вернуться, то как реализовывать себя вне спорта другим фигуристам? Неужели интересных альтернатив никак нет?

Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Камила Валиева

Другая олимпийская чемпионка, которая может лишиться этого статуса, ничего не говорила о завершении карьеры, но пока самая занятая светски в межсезонье. Любознательная Камила проехала по трем странам в отпуске — Южная Корея, ОАЭ и Мальдивы за 23 дня, если верить соцсетям.

Довольно насыщенный отпуск по меркам группы Тутберидзе плюс множество коллабораций, участие в рекламе, презентация своего бокса в «Золотом яблоке» — это не тот бокс, которым занималась Загитова, а набор косметики. Сама Камила сказала, что только в июле на сборах приступит к постановке программ — обычно к этому моменту их давно накатывают. Но тут есть сторонний фактор — свадьба главного хореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза и журналистки Первого канала Анны Паутовой.

Хотя на фоне рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде спортивные перспективы Валиевой можно назвать неопределенными.

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Софья Акатьева

В межсезонье никогда не обходится без травм. Организм еще не привык к нагрузкам, они постепенно растут, и кости и мышцы особенно уязвимы. Или бывают нелепые казусы вроде канонического перелома пальца Щербаковой во время съемки TikTok перед олимпийским сезоном. В реальности истории можно не сомневаться после рассказа Евгении Медведевой, которая не называла фамилию, но не оставила других вариантов.

Фигуристка Софья Акатьева
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Да и «тутберхаус» закрылся именно тем летом — очевидно, тренеру не понравилось, к чему приводит увлечение соцсетями. Хотя даже она как умная женщина понимает, насколько важен пиар и СММ-маркетинг...

Летом 2023-го не повезло Софье Акатьевой. TikTok на территории России, конечно, уже, законсервирован, но стрессовый перелом стопы можно получить и на тренировке — это и произошло, по сведениям РИА «Новости». Заживает он, как правило, около 8-10 недель, с учетом форсированного восстановления чемпионка России вернется намного быстрее и на сентябрьские прокаты наверняка успеет. Но вот так ли нужно мучить организм?

Впрочем, если нынешний сезон превратится в дуэль между Акатьевой и Петросян, то любое появление перед судьями и функционерами на вес золота. Тем более что эти девушки наверняка еще надеются успеть выступить на международной арене.

Фигуристка Аделия Петросян
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия Петросян

В случае с Аделией есть очевидный вариант, как это устроить. У победительницы финала «Гран-при» с результатом за 255 баллов есть вариант с исходом в Армению. И хотя сама она о нем не сильно задумывается, а просто летом отдыхала и тренировалась, насколько мне известно, с армянской стороны есть желание заполучить звездную одиночницу. Скорее не в формате конкретного предложения, а обезличенное — «было б здорово, если бы она за нас выступала».

Аргументы довольно простые — Петросян бы стопроцентно при смене гражданства стала чемпионкой мира и Европы, у нее прочный запас в баллах. Другое дело — позволили бы ей в нынешних условиях остаться у Тутберидзе при смене гражданства? Думается, это вопрос финансов. Да и сам переход в другую сборную, как показал кейс Дэвис/Смолкина, вообще не проблема. Можно просто сказать, что переходить фигуристы не хотели, но пришло письмо из соответствующей федерации, и мы отпустили ребят. Без всяких карантинов, как для других.

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Сама Этери Тутберидзе

По поводу главного тренера группы также ходит немало слухов. Хотя она занимается строительством собственного катка в Москве, успешно организовала апрельское шоу-турне, не утихают разговоры, что российский тренер может в любой момент улететь в США и заняться карьерой своей дочери. Пока это все не осязаемые материи, а скорее разговоры, которые, по нашей информации, ходят и в самой группе «Хрустального».

Но аргументов, опять же, предостаточно. Это и слова о том, что у нее «только одна фаворитка — это моя дочка». И политическая ситуация, и давние связи с США.

Впрочем, как показала практика, ничто не мешает нашему тренеру курсировать между двумя странами — слава Богу, это еще не запретили, хоть и вратарь «Динамо» Игорь Лещук предупредил, что по сравнению с США «у нас даже шаурма вкуснее».

Вопрос в другом — если изоляция и скукоживание спорта в России будут затягиваться, а это сейчас основной сценарий, то непонятно, как в принципе готовить чемпионок в России — и чемпионок чего.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Анна Щербакова
Камила Валиева
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
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