Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали

Олимпийский чемпион буквально взорвал российское фигурнокатательное сообщество.

Казалось бы, рядовое первенство России среди юниоров в Перми прошло тихо и спокойно. Но резкие высказывания Евгения Плющенко после произвольной программы девочек буквально взорвали информационное пространство. Кто-то поддержал тренера сборной России, другие же осудили олимпийского чемпиона.

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Из мощных заявлений Плющенко можно выделить два основных тезиса. Первый — это претензии к судейскому корпусу. Тренер недоволен оценками, которые получают его спортсмены: он считает, что их оценивают строже, чем представителей других штабов.

«У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят баллы намного ниже. То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Если бы их делал кто-то другой, например, были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки — на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то ребра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость», — заявил Евгений журналистам.

И второй момент — это возможная смена спортивного гражданства некоторыми фигуристами из академии Плющенко. Причем это решение самих спортсменов и их родителей, как отметил Евгений. А он, как тренер, лишь поддерживает их в данной ситуации. «Скорее всего, будут переходы многих спортсменов в другие страны. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны», — пообещал тренер.

Евгений Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Поддержка

Реплики Плющенко не могли остаться незамеченными в кругах российского фигурного катания. И некоторые даже поддержали Евгения в его претензиях. В частности, заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что согласна с многими тезисами олимпийского чемпиона. А также отметила, что многие судьи некомпетентны.

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений, и не вижу причин его наказывать. Для меня он не нарушил никаких этических норм. К его труду нужно относиться уважительно: он очень хорошо работает, у него очень хорошая группа. Главное, что он заинтересован в том, чтобы работать.

Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди. И сейчас я не надеюсь, что они прислушаются к моему мнению. Они все знают себе цену и не держатся за свои места, судить — не их профессиональная работа.

Чтобы ситуация изменилась, на нее должен повлиять Александр Лакерник — председатель судейской коллегии. Я не знаю, осознает ли он наличие проблемы, но он очень умный человек", — сказала Тарасова ТАСС.

Чемпионка мира Мария Бутырская отметила, что Евгений имеет вес в российском фигурном катании и может высказываться на волнующие его темы.

«Мне трудно судить об уровне судейства. Наверное, у Жени есть свое мнение на этот счет. Он не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания», — сказала Бутырская «СЭ».

Фигуристка и тренер Бетина Попова отметила, что ей близок подход Плющенко, который пытается защитить своих спортсменов.

«Как тренер — круто, что он борется за своих спортсменов. Они чувствуют, что за ними гора. Фигуристы защищены, чувствуют, что их любят. Кто еще, если не тренер, за них поборется? Есть ли проблемы в судействе? Мы все понимаем, что фигурное катание — это субъективный вид спорта. Даже техническая часть зависит от человеческого фактора. Здесь вопрос и к самому судейству, и к системе. Как мне кажется, в таких видах спорта проблемы есть всегда», — сказала Попова «СЭ».

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что к словам Плющенко надо прислушаться в ФФККР.

«Обвинения выдвинуты серьезные. Надо понимать, что гражданство в нынешней ситуации меняют из-за недопуска до международных соревнований, а тут могут начать из-за судейства. Я бы отнесся к этому со всей серьезностью, тем более речь идет о детях, которые являются спортивным будущим нашей страны», — приводит matchtv.ru слова Губерниева.

Елена Чайковская. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Непонимание

Но не все разделяют позицию звездного специалиста. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что никакой предвзятости к спортсменам Плющенко нет. И они получили заслуженные баллы за свои выступления.

«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на сто процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что судейство на первенстве России было объективным. А заявление Плющенко было сделано на эмоциях.

«Я не видела короткую программу, смотрела произвольную, и мне кажется, все было объективно. Я бы не сказала, что его девочку засудили. Это было видно на этом старте, на чемпионате России хорошие баллы ставили Софье Муравьевой. Возможно, это правда было сказано на эмоциях», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина также отреагировала на высказывание олимпийского чемпиона.

«Что значит не понравилось судейство? Может не понравиться цвет волос. Если есть какие-то конкретные претензии — это один вопрос. А нравится или нет — вкусовщина. Наверное, возможная смена гражданства спортсменами не была угрозой», — сказала Роднина «СЭ».