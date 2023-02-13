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«Легко сидеть на диване и говорить об этом». Ответ сторонникам бойкота Олимпиады от фигуристки Константиновой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Интервью со спортсменкой, а теперь и тренером Станиславой Константиновой — вдумчивое и веселое одновременно.

В январе этого года одна из самых заметных фигуристок нового поколения объявила об уходе из спорта. 22-летняя Станислава выбрала для себя необычный вариант — работа в Астрахани, одном из самых южных городов европейской части России. Но при этом Стася остается не только просто яркой личностью и девушкой, но и ярко говорит о любимом виде спорта.

Корреспондент «СЭ» расспросил Станиславу о переезд на Нижнюю Волгу, подкатах (не подкатках!) на улицах, последних турнирах и самой актуальной теме для российских спортсменов — возвращении на международные соревнования и бойкотах, к которым, как правило, призывают те, кто никуда не едет.

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Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась

— Станислава, ты теперь не фигуристка, а тренер, так что к тебе надо обращаться Станислава Андреевна, так?

— Я прошу у детей звать меня Станислава, потому что я все-таки не такая старая. (Смеется.) Меня еще называют Стася Константиновна.

— Но ты чувствуешь себя свободным человеком, можно поздравлять?

— Если честно, да. Действительно почувствовала себя по-настоящему свободной. Решение зрело давно. Друзья говорили — не руби с плеча, вдруг еще захочешь, тем более сейчас такие условия создаются... Но я поняла, что больше не захочу. Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать — что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед! А у меня уже нога на ниточке болтается. Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет. Я выжала из своей карьеры все равно очень много, мне есть чем гордиться. Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась в спорт.

— Может, этот метеорит называется «чемпионат по шоу-программам»?

— Пока непонятно, как он будет проходить, непонятно, выступлю ли я там. Хотелось бы, конечно. Но честно — я даже не в курсе, как туда подать заявку. Я сейчас немного отстала от жизни, смотрю фигурное катание ради программ, интересных вращений, с точки зрения хореографии. Программы Никиты Михайлова, например, мне очень нравятся. Сам соревновательный момент потерял для меня интерес, все-таки мы варимся в своем соку без международной конкуренции, у нас оценки скачут в разные стороны, и все любимые фигуристы закончили... Это я про себя. (Смеется.) Может, мне просто нужно отдохнуть.

Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Станислава Константинова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В Астрахани уже пригласили на рыбалку

— Почему ты тренируешь в Астрахани? Необычный выбор.

— Я не переехала сюда навсегда. Начала работать на сборах. Меня пригласили на интенсив в Астрахань, а после недели работы предложили хорошие условия. А для меня это важно — чтобы успевать на учебу в Питере, другие сборы. До этого я была как вольный художник, а теперь своя группа малышек, готовых все делать, с заинтересованными родителями. Хотелось сменить обстановку. Так что принимаю любые предложения. Выгодные мне, разумеется!

— В городе есть что делать? По местам боевой славы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина прошла уже, в Академии рыбного хозяйства была?

— Не уверена, что они сами были на своих местах боевой славы. (Смеется.) Если серьезно, город небольшой, но классные люди, у меня уже много друзей, но и работы много, учебы. Есть чем заняться.

— Астрахань ассоциируется с рыбалкой. У тебя уже она была?

— Меня уже пригласили! Вообще тут даже на замерзшем канале покаталась. Люди спокойно выходят с коньками и на любой луже катаются, на всех водоемах.

— Может, нам уже сделать соревнование на замерзшей реке или хотя бы шоу? На той же Мойке в Питере.

— Хочется побезопаснее. Если шоу, на поверхности будет не один человек. Плюс искусственный и естественный лед — разные вещи. Но вообще было бы прикольно сделать шоу на Байкале, например.

— А как ты относишься к публичной карьере, кстати? Твои подруги вот пошли в эту стезю — Женя Медведева на «Динамо», Настя Скопцова в журналистике. А у тебя внешность эффектная.

— Ой да, это я знаю. С Женей Медведевой немного неправильно меня сравнивать, у нас разные уровни публичности и влияния. Я бы попробовала, но пока этих предложений нет. Я всегда открыта к чему-то новому.

— К тебе подкатывают на улицах, в барах?

— Бывает. Наверное, ситуация, как у всех девушек. Я не всегда в восторге от этого. Со мной можно познакомиться на улице, но я вообще девушка серьезная, воспитанная, интеллигентная, могу, конечно, ответить как-нибудь смешно или пообщаться, но в целом не могу сказать, что меня интересуют подобные знакомства. Да и не могу сказать, что бываю в барах.

— Думал, ты скажешь — я девушка интеллигентная, могу и послать.

— Для меня важно личное пространство, чтобы ко мне относились как к леди, знаете. Так-то могу за себя постоять, конечно.

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Когда тебе 20 и ты смотришь, как дети лупят четверные, думаешь: «А что делать?»

— Что у нас важного произошло на этот месяц — наверное, чемпионат Европы. Разные мнения про этот турнир...

— Я уважаю всех европейских спортсменов, много там хороших фигуристов и фигуристок, но без наших ребят это неполноценный чемпионат Европы, мы должны это понимать. Я очень рада за Настю Губанову, которая взяла титул, которая столько терпела и ждала своего шанса, да, не в жесткой конкуренции, но по факту она чемпионка. Она смогла перебороть тот момент, который не смогли перебороть многие, в том числе и я.

Но вот эти высказывания некоторых европейских спортсменов насчет допуска россиян... Я просто считаю, что это настолько некорректно — комментировать эту тему. На нашем месте мог оказаться любой спортсмен. Мы не решаем, что происходит в мире, мы просто делаем свою работу, и когда нас начинают обсуждать, мы не можем ничем ответить — только результатом. Это очень тяжело. Безумно горжусь ребятами, которые сохраняют мотивацию и продолжают работать.

— Есть мнение, что Настя Губанова сразу стала нашей после победы, а еще пару лет назад была забыта.

— Глоров везде много. (Смеется.) Ради справедливости, она действительно давно не выступала, не всегда хорошо выступала, но вернулась. И она всегда была наша, у нее были хорошие результаты и на российских стартах. Классно, что она вернулась. Она пример упертости и работоспособности для девчонок.

Анастасия Губанова. Фото Reuters
Анастасия Губанова.
Фото Reuters

— Просто над чемпионатом Европы издеваются — мол, колхоз без ультра-си, но там люди способны держать длинные карьеры. В топе почти все 18+.

— Все равно это была бы правильная тенденция, если пик формы спортсмена стремился к 20-23 годам, как в большинстве других видов спорта. Да и по физическим моментам это было бы полезнее. В России очень трудно перестроиться, но постепенно надо это делать. Тут такая конкуренция, что ты просто не выдерживаешь, у тебя кончается запас психологической стойкости. В этом смысле Лиза Туктамышева — это нечто. Она пришла к тому, к чему я долго стремилась.

— Кататься в кайф?

— Типа того. Но у нее есть надежный тыл в виде Санкт-Петербурга и Алексея Мишина. Не у каждого есть такой тренер.

— Просто я не вижу, как это изменится даже после повышения возрастного ценза.

— Сначала будет нехилый провал, думаю, а потом мы вернемся в нормальное русло. Но у нас вся система выстроена под то, что в 10 лет дети должны прыгать все тройные, кто-то четверные. И когда тебе 20 и ты борешься за докруты 3-3 и смотришь, как дети лупят четверные, ты задумываешься: «А что делать?»

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Если бы Малинин катался за Россию, возможно, не было бы такого ажиотажа

— Турнир, который параллельно проходил у нас — Кубок Первого канала. Тебе он как?

— Если честно, почти не смотрела, только отдельные выступления. Формат был интересен в первый раз. Когда был этот праздник фигурного катания, я следила, болела, мурашки по коже. В этом году было не очень интересно, и так же понятно, какая команда победит... Ладно, это шутка.

— Но по результатам ты права, выигрывают только красные.

— Я не считаю, что это какой-то заговор, составы равноценные были в этом году. Просто было бы интереснее, если бы со временем как-то менялся формат.

— И третий турнир — чемпионат США, который выиграл Илья Малинин. Как тебе его феномен?

— Мне кажется, если бы он катался за Россию, возможно, не было бы такого ажиотажа. Круто, что он американец и что он там выстрелил, что он вытворяет в плане прыжков — это нечто, он суперталантливый парень, работоспособный, у него горящие глаза. Надеюсь, он долго будет нас радовать и совершенствоваться в плане компонентов. Нэйтан Чен тоже рано стал подавать надежды в техническом контексте, но затем прибавил во второй оценке, нашел свой стиль.

От России много ожиданий. У нас каждую неделю маленькая девочка выкладывает четверной флип, и все такие: «Ну флип, нормально, ну первая в мире сделала. Это же русские, ладно». А тут это дополнительное внимание, в Америке фигурное катание уже не так популярно. Возможно, Малинин — тот самый, кто вернет большую популярность.

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Легко сидеть на диване и говорить о бойкоте

— Давай тогда напоследок про наше возвращение на международные соревнования. Позитивная новость же?

— Предугадать что-то невозможно, только сидеть, ждать и верить. Можно сколько угодно рассуждать, что мировой спорт от этого только потерял, а мы сейчас всем покажем, что у нас совсем не хуже. Но все равно ситуация плохая и для нас, и для всего мира. Но у них просто чуть меньше конкуренция и в целом они не заметят потери нас через несколько лет, а вот для нас это будет очень тяжело. Потому что весь спорт по сути поставлен с ног на голову.

Просто надеюсь, что нас как можно быстрее допустят, спорт отделят от политики и этих нюансов, и все будет по олимпийским принципам.

Олимпийский флаг. Фото AFP
Фото AFP

— Извини, но тебя как спортсменку не могу не спросить — у нас иногда призывают бойкотировать соревнования. С дивана это делать удобно, хочется твое мнение услышать.

— Карьера у каждого спортсмена одна, мы всю жизнь на это кладем. Если есть возможность ехать в нейтральном статусе — конечно, нужно ехать. Тут каждый спортсмен вправе решать. Если бы я была действующей спортсменкой, я бы, конечно, поехала. Но если будут какие-то другие условия, то это... на усмотрение каждого спортсмена. Честно, не знаю, как бы я поступила. Легко сидеть на диване и говорить об этом. Легко завершить карьеру и говорить об этом. Трудно стоять там и взвешивать. Хочется просто закрыть глаза, проснуться — и все в порядке. В жизни так не бывает. К сожалению, часто мы все несем ответственность не только за свои, но и чужие решения и поступки.

Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Губанова
Евгения Медведева
Илья Малинин
Станислава Константинова
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