«Регионам обидно». Соревнования по фигурному катанию уедут из Москвы в малые города?

Аншлаг в Калуге на юниорском Кубке Первого канала вынуждает организаторов задуматься о географии соревнований.

Успешное проведение в общем-то сделанного спонтанно и без фундаментальной подготовки турнира означает две вещи. Во-первых, что хорошо бы, конечно, их заранее включать в календарь (в субботу некоторые юниоры не под запись рассказывали, что им хотелось бы узнать о турнире раньше и на «Гран-при» выступать не днем в рабочий день — тогда бы и зрителей было больше). Во-вторых, что для организаторов явно лучше по картинке забитый трехтысячник в небольшом региональном центре, чем шесть тысяч в полупустом «Мегаспорте». И запрос на фигуристов, если вместе с еще не известными юниорами поддержкой приезжают звезды, есть.

В этом году аншлаги собирались в Омске и Казани, при более тонком планировании можно было довести до солд-аута и Уфу с Красноярском. Самара в воскресенье тоже отметку 80 процентов на трибунах пробила, но просела на первый день. В Калуге во всем дворце на 3000 мест я насчитал мест 50 свободных — и то для гостей. Впрочем, во многом аншлага удалось достичь благодаря экстремально низким ценам на билеты по 100-200 рублей, а для них нужно спонсорство частное или государственное, которое позволит организаторам не сильно раздувать ценник.

Даже вокруг Москвы в соседних регионах немало дворцов — Смоленск, который, как говорят, хочет проводить турниры, Ярославль, который принимал шоу Ильи Авербуха на десятитысячнике и собрал полный зал, Тверь (этот регион представляет Алина Горбачева, в конце концов), Рязань (ну тут вы сами все понимаете). Судя по словам фигуристов, единодушно похваливших организацию — от столовых и гостиниц, которые встроены во дворец, до реакции трибун, и словам почетного президента Федерации фигурного катания России Валентина Писеева, — турне по регионам продолжится в следующем сезоне. По крайней мере, такие планы есть, хоть и организовывать турнир в новом месте — «всегда дополнительный геморрой», говорит источник.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

А вот Валентину Николаевичу нравится:

— Как оцените проведение юниорского Кубка Первого канала?

— Турнир проходит первый раз, и настолько удачно, на мой взгляд, что это новое явление. Вместе выступают и звезды, которые уже заканчивают, и новые звездочки. Как будто одно поколение передает эстафету другому. Это очень важно. И уровень настолько высокий, что я даже предложил идею посчитать, сколько четверных было исполнено во дворце, и затем составить рейтинг среди различных дворцов России. Калуга, вы будете первыми, и пусть все равняются на вас. Такого реально никогда не было — чтобы столько их исполняли, как в наше время. А когда столько исполнителей, эта идея имеет смысл. А сам турнир мне очень понравился. Я поздравляю федерацию с уникальным событием.

— Вы наверняка слышали по ходу сезона разговоры, что интерес к фигурному катанию падает. Согласны с этим?

— Я думаю, что как раз этот турнир своим успешным проведением доказал, что это не так. Согласен, есть разговоры, что интерес к фигурному катанию снижается, но турнир говорит, что мы идем вперед. У нас такой задел и такой резерв в команде, что он подпирает тех, кто ковал славу России на международных соревнованиях.

— Стоит ли чаще проводить соревнования в регионах? Уезжать из Москвы?

— Да, согласен. Я поздравил министра спорта, сейчас же все будут искать на карте, где Калуга, как раньше другие города (смеется). Такие события делают большую рекламу месту проведения. География стартов должна расширяться, это правда, у нас для этого есть все условия. И очень приятно, что сейчас появляются спортсмены не только из Москвы и Петербурга. А есть и из регионов.

— Но Москва и Питер же все равно доминируют.

— Они доводят спортсменов до пика. Но то, что наш резерв в плане новых регионов и дворцов растет — это позитивный момент. Даже в плане новых тренеров, это самое важное.

— Нам нужно пытаться оставить людей в регионах и расширять географию школ? Или пусть все равно едут в Москву и Питер?

— Желательно, чтобы регионов было больше представлено. Они сами ревностно относятся к тому, что вроде бы только появился у них спортсмен, выигрывает, прославляет имя города — и вдруг тренеры в Москве или Питере его или ее забирают. Им обидно. Я сторонник того, чтобы вместе с этими спортсменами росли и тренеры. Но мне кажется, у нас к этому идет. Самое главное для нас сейчас — выйти на международную арену, вернуться.

— Есть же позитивное событие — допуск россиян к летней Олимпиаде. Сигнал же хороший и для фигуристов.

— В том-то и дело, что это только сигнал и ничего больше. Дай бог, чтобы это продолжалось дальше. Пока решение ни о чем не говорит. Там все же такие условия... Я понимаю, сколько может быть препятствий. Мы не знаем еще, что придется подписать. И в том числе, возможно, придется идти на оскорбление, потерять самоуважение. Нужно очень осторожно ко всей этой теме относиться.