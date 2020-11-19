А где Алина, Женя и прыжки ультра-си? Кого и чего будет не хватать на «Гран-при России»

Старт в «Мегаспорте» будет представительным, но многого мы на нем, к сожалению, не увидим.

Завтра в Москве стартует российский этап «Гран-при». В нем не выступят Алина Загитова и Евгения Медведева. Но зрители, в том числе с трибун, смогут увидеть много всего интересного, в том числе новую тренерскую дуэль академии «Ангелы Плющенко» и штаба Этери Тутберидзе и выступления Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

А где Женя?

Евгения Медведева празднует сегодня свой 21-й день рождения, с чем мы ее поздравляем. Сейчас актуально желать только здоровья. Так сказать, пьем за нее чай или что покрепче.

Двукратная чемпионка мира пропускает «Гран-при» из-за травмы спины, и не факт, что восстановится к пятому этапу Кубка России. Тогда обосновать ее появление на чемпионате России будет очень непросто. Есть ощущение, что фаворитизм федерации, который был по отношению к Жене еще пару лет назад, сейчас поутих.

А где Алина?

Не будет в соревновательной части программы и Алины Загитовой — она променяла «Гран-при» на «Ледниковый период», который в итоге будет идти вместо прямой трансляции женской произвольной программы.

Зато Загитова появится на показательных выступлениях. На шоу в начале ноября она исполнила пять прыжков — только тройные лутцы и флипы, но это не такой простой технический набор. Думается, только с этими прыжками Загитова не осталась бы последней среди 12 участниц «Гран-при России».

Но учитывая новые ограничения на бросание игрушек и плакаты, не исключено, что даже любимых плакатов «А где Алина?» мы тоже можем лишиться.

А где Рика и соперницы россиянок?

Рику Кихиру еще пару месяцев назад едва не сосватали в академию к Евгению Плющенко, но теперь она мирно ездит между Швейцарией и Италией, наслаждаясь видами Южного Тироля и иногда тренируя программы. В итоге ни на один этап «Гран-при» Кихира не заявилась, хотя в Москве ее появление было бы очень кстати. Альпы однозначно можно включить в одну географическую зону с Россией — одна поездка в Куршевель убедила бы в этом чиновников ISU. А выводить японку мог бы Сергей Розанов, подписавшийся недавно на Рику в Instagram.

Но проверить успехи в освоении четверных сальхова и тулупа не получится вплоть до чемпионата мира в Стокгольме — если он состоится, и японцы не побоятся на него приехать.

Ну а других прямых конкуренток у россиян почти нет: Ен Ю оказалась замурована в Южной Корее демонами, то есть своими же депутатами, американка Алиса Лью не блещет на заокеанских турнирах.

Где тройной аксель Алены?

В Казани Алена Косторная сказала, что вместе с тренерским штабом они решили не рисковать и восстановить форму перед восстановлением прыжка ультра-си. Вряд ли неделя после Казани сильно изменила расклад сил, хотя несколько дней фигуристка провела со своим тренером Сергеем Розановым в Татарстане, тренируясь и наблюдая за соревнованиями пар. Анализ пар вряд ли дал много пищи для размышлений — если нацеливаться на триксель, логичнее следить за Софьей Акатьевой. Тем не менее прыжок от Алены все продолжают ждать. Но кажется, куда вероятнее его сейчас увидеть от Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

Где рекорд Трусовой?

Грезы Александры о четверном риттбергере — это не только слова из официальных интервью, но настоящее настроение фигуристки. Ей действительно хочется сделать новый прыжок, и так, чтобы он был сертифицирован. А учитывая то, что в «Гран-при» в этом году ничего особенного не разыгрывается и это единственный международный старт для россиян в первой части сезона, увидеть попытку 4Lo вероятность есть. Но скорее всего, и это останется лишь нашим пожеланием. В официально заявленном контенте у Трусовой лутц, тулуп и каскад из тулупов 4+3, а у Анны Щербаковой один флип.

А судьи кто?

Очень хотелось бы, чтобы на «Гран-при России» не хватало еще одной вещи — судейских скандалов. Пока состав судейских бригад официально не опубликован, известны только технические бригады и рефери. На женских соревнованиях все официальные лица — известные в судейских кругах россияне: рефери Юлия Андреева, технический контролер Елена Фомина, технический специалист Наталья Лебедева и ассистент Игорь Бич.

Единственный иностранец во всех бригадах засел в парах — это голландец Йероен Принс. Очень интересный персонаж, который в Twitter пишет, что сейчас держит в уме подсчет голосов в штате Джорджия, периодически костерит голландских коммунистов и репостит исследования судейских баллов, по которым получается, что своих подтаскивают примерно все судьи.

Thanks for all your great analysis on this @SkatingScores ! https://t.co/ql283yWpGN — Jeroen A. Prins (@JeroenPrinsNL) February 17, 2018

Но больше всего он запомнился тем, что понаставил недокрутов и неверных ребер на прошлогоднем «Гран-при Франции» Алине Загитовой и Алене Косторной. Это настолько взбесило российскую федерацию, что она собрала пресс-конференцию и призвала ISU прекратить охоту на... фигуристок. И вот теперь экстравагантный голландец в Москве — протоколы парных соревнований изучать будет очень интересно.

Расписание «Гран-при России»

20 ноября, пятница

13.30 Мужчины. Короткая программа

15.30 Танцы на льду. Ритм-танец

18.00 Пары. Короткая программа

19.25 Женщины. Короткая программа

21 ноября, суббота

13.30. Мужчины. Произвольная программа

15.40. Танцы на льду. Произвольный танец

17.30. Пары. Произвольная программа

19.10. Женщины. Произвольная программа

22 ноября, воскресенье

15.00 Показательные выступления