«Гран-при» учитывается при отборе в сборную, это записано в правилах». Важные заявления федерации

Руководство фигурного катания страны дало пресс-конференцию накануне «Гран-при России»

Президент и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России в преддверии «Гран-при России», которое намечено на 20-22 ноября, рассказали об особенностях соревнований, о критериях отбора на чемпионат России и в сборную, а также о перспективах Евгении Медведевой.

Напомним, в «Гран-при» примут участие практически все лучшие фигуристы страны, среди которых Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, парники Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«СЭ» цитирует главное из выступления главы ФФККР Александра Горшкова и гендира Александра Когана.

Об особенностях проведения «Гран-при» в «Мегаспорте»

Горшков: «Из-за неблагоприятной ситуации в серии «Гран-при» остались лишь четыре этапа. И в США, например, в связи с непростой обстановкой с коронавирусом этап проходил без зрителей. Мы очень рады, что наш московский этап состоится и будет с болельщиками на трибунах. Очень надеюсь, что актуальный список участников в ближайшее время не претерпит изменений».

Коган: «Мы единственная в мире федерация, которая пытается сохранить реальный календарь. Это помогает поддерживать форму и определить цели на сезон. Кубок был тестовым соревнованием перед «Гран-при». И четвертый этап Кубка в Казани прошел на еще более высоком уровне, без проблем с санитарными нормами. У нас все настолько привыкли ходить в масках, что тренеры забывают их снять перед выходом на лед. Надеюсь, на «Гран-при» это не повторится».

Допустят ли Медведеву и других фигуристов на чемпионат России в обход регламента

Горшков: «Во время самоизоляции стояла задача создать основную схему соревнований, к которым спортсмены могли бы готовиться. Спорт — это не фитнес-клуб, спортсмену нужна конкретная цель. Была предложена такая модель — с участием в двух этапах Кубка для отбора на чемпионат. Естественно, жизнь вносит свои коррективы, и мы будем делать так, чтобы не навредить сборной. Значит ли это, что Медведеву допустят? Давайте не будем пока конкретизировать. Решение пока не принято. Как только примем — всех оповестим».

Об участии Медведевой в пятом этапе Кубка

Коган: «Если говорить о Медведевой, ей надо прежде всего восстановиться. Если она сможет это сделать — примет участие, не сможет — значит, не примет».

О критериях отбора в сборную на чемпионат Европы и мира

Горшков: «У нас как федерации нет специальных целей, если говорить о результатах девушек на «Гран-при». Главное, чтобы все выступили успешно. Эти результаты никак не отразятся на чемпионате России, там отдельный турнир. Просто хочется увидеть прогресс по сравнению с Кубком России. Что касается отбора в сборную, то критерии и до этого учитывали определенные обстоятельства. Да, сборная определяется в основном по чемпионату России, но даже в критериях записано, что выступления на «Гран-при» учитываются».

Пройдут ли финал «Гран-при» и чемпионат Европы

Горшков: «Финал «Гран-при» в декабре в Пекине не состоится, это точно. Сейчас обсуждается его перенос в другое место и на другие даты. Что будет с чемпионатом Европы — тоже вопрос открытый. Нужно ждать развития событий, что произойдет ко второй половине января. Проводить турнир для ограниченного количества стран — странно и неправильно».

О соблюдении «чистой зоны» спортсменов и рассадке зрителей

Коган: «Спортсмены живут в определенном крыле гостиницы, будут пользоваться определенными лифтами, будет измеряться температура, раздевалки оснащены необходимыми санитарными средствами. Будет изменено общение спортсменов и тренеров, в том числе и с представителями СМИ».

Руководитель Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов: «На зрительских местах будут чехлы-разделители, которые не позволят их использовать и сохранят необходимую рассадку в шахматном порядке».

Расписание Гран-при России

20 ноября, пятница

13:30 Мужчины. Короткая программа

15:30 Танцы на льду. Ритм-танец

18:00 Пары. Короткая программа

19:25 Женщины. Короткая программа

21 ноября, суббота

13:30. Мужчины. Произвольная программа

15:40. Танцы на льду. Произвольный танец

17:30. Пары. Произвольная программа

19:10. Женщины. Произвольная программа

22 ноября, воскресенье

15:00 Показательные выступления (с участием Алины Загитовой и Камилы Валиевой)