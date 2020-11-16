Медведева полноценно не выступает уже год. А что дальше?

Двукратная чемпионка мира и Европы снялась с этапа «Гран-при» в Москве

Нынешний сезон в российском фигурном катании проходит без Евгении Медведевой. Новости, касающиеся одной из самых известных спортсменок страны, в основном о состоянии ее здоровья и снятии с тех или иных соревнований. Сегодня ISU исключил 20-летнюю москвичку из числа участников «Гран-при России», который пройдет в столице в конце текущей недели. Нынешней осенью Медведева пока ограничилась выступлением только на контрольных прокатах. Последний ее полноценный старт случился год назад — на московском этапе «Гран-при», а в декабре 2019 года на чемпионате России в Красноярске Медведева снялась с произвольной программы. Когда же мы увидим Евгению на льду?

Что произошло

Имя Медведевой отсутствует в списках участниц женского турнира этапа «Гран-при». Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сообщил «СЭ», что подробности о состоянии фигуристки, а также о том, кто ее заменит в списке участница, будут рассказаны завтра, в рамках онлайн-пресс-конференции перед московским этапом серии.

Звездная фигуристка снимается уже с четвертого турнира подряд. Двукратная чемпионка мира и Европы пропустила первый и второй этапы Кубка России в Сызрани и Москве. А до этого было снятие с чемпионата России из-за сломанных ботинок. Однако в этом сезоне причина пропусков соревнований уже намного серьезнее.

В начале осени фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины. Евгения с многочисленными ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах в сентябре. После этого тренер фигуристки Брайан Орсер рассказал, что у спортсменки проблемы со спиной.

Позднее, уже после возвращения к Этери Тутберидзе, у Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике. 15 октября Евгения вернулась на лед. Но в начале ноября хореограф группы Даниил Глейхенгауз говорил «СЭ», что на льду фигуристку в ближайшее время ждать не приходится.

— Она до сих пор долечивает спину. Когда виделись в последний раз, сказала, что ей вроде бы лучше, — отметил Глейхенгауз. — Но ее это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может, не думая ни о чем другом, просто тренироваться. А желание тренироваться у нее есть. Обидно, потому что были хорошие прокаты и короткой, и произвольной программы, форма улучшена. Но что сделаешь, надо ждать. Как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит, будем готовиться к следующим соревнованиям.

Что это значит

Медведева на данный момент не приняла участия ни в одном соревновании после возвращения к Этери Тутберидзе. В случае участия в одном из этапов Кубка федерация могла бы рассмотреть допуск к чемпионату России, но отсутствие вообще на каких-либо соревнованиях сильно снизит такую возможность.

Последний раз Евгения показывала в соревновательном режиме и короткую, и произвольную программу на московском этапе «Гран-при"-2019. Тогда Медведева лидировала после коротких прокатов, набрав 76,93 балла и опередив Александру Трусову. После произвольной фигуристка уступила прогрессивной экс-юниорке и ее суперконтенту, но продемонстрировала ярчайшее выступление, допустив пару ошибок — неверное ребро на проблемном лутце и третий уровень на одном из вращений. Впечатления это не испортило — зал аплодировал стоя.

Реакция фигурной общественности

Призер олимпийских игр Александр Жулин назвал отсутствие Медведевой на «Гран-при» в Москве большой потерей.

— Это большое имя, потеря для турнира. Жалко, что она не сможет выступить, — сказал Жулин «СЭ». — Я так понимаю, у нее серьезная травма спины. Зачем же выступать с травмами? Все правильно, надо залечить и выйти в хорошем состоянии, когда соберутся все прыжки и не будет болевых ощущений.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала фигуристке здоровья.

— Мы можем только пожелать Жене здоровья, — сказала Тарасова «СЭ». — Самое главное, чтобы у нее ничего не болело и она полноценно восстановилась. А турнир большой, выступают все. Не знаю, сможет ли она вернуться на свой уровень после долгого перерыва. Этот вопрос нужно адресовать ее тренеру Этери Георгиевне Тутберидзе.

Еще до снятия спортсменки олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что снятие Евгении не сильно изменит турнирные расклады.

— Снятие Евгении Медведевой с этапа «Гран-при» сильно изменит турнирные расклады? Я так не думаю, — сказала Бестемьянова в интервью «СЭ». — В своей текущей форме она все равно была бы неконкурентоспособна. Мы ведь не видели до сих пор, в какой она форме, чтобы так судить. У Жени была травма, она выходила всего лишь один раз на контрольные прокаты. Тогда было очевидно, что выступать ей мешает травма спины.

Поэтому сказать что-то конкретное сложно, ничего не известно. Разве что программы мне понравились — симпатичные. Ее болельщикам, всем, кто за Женю переживает, остается только надеяться и ждать.

Что дальше

По информации «СЭ», тренерский штаб фигуристки и она сама надеются принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве в начале декабря. Медведева еще до конца не восстановилась от травмы спины, но до Кубка остается еще три недели, и решение об участии в нем будет приниматься непосредственно перед самим соревнованием. Речи о снятии на данный момент не идет.

И осторожность тренерского штаба и самой фигуристки — самая логичная и правильная тактика для Медведевой. Она хочет кататься и дальше, а если со здоровьем не все в порядке, то риск совершенно неоправдан. Особенно в условиях текущего сезона — в разгар пандемии в мире.