Пока Трусова будет биться с Щербаковой, Загитова отберет у них прямой эфир. Главные интриги «Гран-при России»

Пять главных вопросов о турнире, который называют мини-репетицией чемпионата России.

С 18 по 22 ноября в Москве пройдет этап «Гран-при» по фигурному катанию. В нем не выступят Алина Загитова (приостановила карьеру) и Евгения Медведева (снялась из-за травмы). Но зрители смогут увидеть Александру Трусову, Алену Косторную, Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву. А также новую тренерскую дуэль академии «Ангелы Плющенко» и штаба Этери Тутберидзе. «СЭ» выделил пять вопросов, ответы на которые даст турнир.

1. Кто из российских девушек окажется сильнее в первом очном противостоянии?

Состав женской части «Гран-при России», скорее всего, будет слабее чемпионата России, но главные действующие лица здесь все же собрались — два лидера Кубка России Александра Трусова и Анна Щербакова. В этом сезоне они встречались только на контрольных прокатах, где баллы не считались, а на Кубке России результат подопечной Евгения Плющенко был чуть выше, чем ученицы Этери Тутберидзе, — 489,22 против 486,31 балла по итогам двух этапов.

Однако в очном противостоянии все может измениться. Тем более что пока каждую из двух фигуристок называют единственной реальной соперницей другой. Алена Косторная только набирает форму, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и другие способны претендовать на высокие места только при обилии ошибок у лидеров.

Пока реальная борьба между группой Плющенко и Тутберидзе имела место только на втором этапе Кубка России, когда Трусова с трудом обогнала Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. Тогда важной частью обсуждений стало судейство. Очевидно, несмотря на международный статус «Гран-при», большая часть бригады в Москве будет из России. А это значит, что тема предпочтений судей может всплыть снова.

2. Смогут ли иностранцы забрать у России хотя бы одну медаль?

В женских соревнованиях из 12 участниц пять — представители зарубежья. Белоруска Виктория Сафонова не так давно в Минске обыгрывала группу Алексея Мишина с результатом за 200 баллов, эстонка Эва-Лотта Киибус по европейским стартам выглядела лучше всех в Старом Свете и уже не раз набирала больше 180. У трех представительниц кавказских стран свое противостояние: в «Мегаспорте» выступят Анастасия Галустян из Армении, Екатерина Рябова из Азербайджана и грузинка Арина Урушадзе.

Но вряд ли кто-то из них сможет ворваться в распределение медалей. Мало шансов и у литовских танцоров Элисон Рид/ШаулюсАмбрелявичюс или венгерских парников Юлии Щетининой и Марка Мадьяра. Наиболее близок к медалям, вероятно, будет ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, действующий бронзовый призер чемпионата Европы. Но конкуренция у российских мужчин сейчас такая плотная, что в этой толкучке можно как высоко забраться по спинам соперников, так и оказаться затоптанным самому.

3. Кто станет лучшим мужчиной на «Гран-при»?

В своеобразной борьбе за статус «Мистера «Гран-при» больше интриги, чем у женщин. Если там все сводится к дуэли двух фигуристок, то у парней первые или вторые места в этом сезоне брали почти все участники соревнований. Михаил Коляда вовсе выглядит самой яркой личностью осени, Артем Ковалев не терпит поражений четыре старта подряд, Андрей Мозалев — обладатель самого сильного контента в стране, Евгений Семененко — победитель последнего старта, а Дмитрий Алиев — чемпион Европы. И это не считая других сильных ребят — Петра Гуменника, Макара Игнатова, Романа Савосина и Ильи Яблокова. Мужской турнир на «Гран-при» — турнир мечты. Интересно, что мужскую произвольную программу Первый канал покажет в прямом эфире, а вот женщинам, судя по актуальной сетке, придется подождать Алину Загитову и завершения «Ледникового периода» и демонстрировать свои четверные в записи.

4. Будет ли реванш в борьбе за статус первой пары Москвиной?

Тарасовой и Морозова, а также Павлюченко и Ходыкина в парах не будет, поэтому вся интрига будет сконцентрирована вокруг пар Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов. Первые уже давно в клубе Тамары Москвиной, вторые пришли в новом сезоне — и выиграли первую очную дуэль на этапе Кубка России в Казани, причем «привезя» 13 баллов.

И как бы Дмитрий Козловский ни говорил, что старт был подводящим, неизменная с чемпионата Европы иерархия российских пар уже пошатнулась. Чемпионам России надо возвращать себе статус лидеров, иначе их шансы на победу на ближайших крупных стартах, включая Олимпиаду в Пекине, утонут в техническом превосходстве новичков группы.

Танцевальный турнир лишен такой же интриги — там из лидеров выступят только Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а Александра Степанова и Иван Букин пропускают турнир из-за карантина. Другие претенденты на медали — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

5. Загитова соберет больше народа, чем Трусова и Щербакова?

Алину Загитову придется подождать не только в субботу из-за «Ледникового периода» — олимпийская чемпионка в воскресенье собственной персоной пожалует в «Мегаспорт» на традиционные показательные выступления. Как правило, это мероприятие не пользуется особой популярностью и проходит чисто формально, но в этот раз есть определенная интрига. Уже несколько месяцев поклонники разных российских фигуристок спорят: кто способен собрать полный зал в России и насколько популярность Загитовой и Медведевой выше, чем у Трусовой, Щербаковой и Косторной?

«Гран-при России» даст возможность сравнить рейтинги. Медведевой, к сожалению, не будет ни в один из дней, а вот Загитова вместе с Валиевой разбавят программу последнего дня. И если на Алине «Мегаспорт» будет заполнен сильнее, чем в два первых (соревновательных!) дня, — значит, российская аудитория не собирается менять своих предпочтений и остается с кумирами Пхенчхана. Возможно, это лишний повод задуматься и самим кумирам о своих планах.

Ну а если гала-шоу особого интереса на фоне соревнований не вызовет, — значит, народ Загитову уже забывает и в неспортивном формате она зрителям уже не так интересна.

Участники «Гран-при России»

Мужчины

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Александр Лебедев (Белоруссия)

МорисиКвителашвили (Грузия)

Дмитрий Алиев (Россия)

Петр Гуменник (Россия)

Макар Игнатов (Россия)

Михаил Коляда (Россия)

Артем Ковалев (Россия)

Андрей Мозалев (Россия)

Роман Савосин (Россия)

Евгений Семененко (Россия)

Илья Яблоков (Россия)

Женщины

Анастасия Галустян (Армения)

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Виктория Сафронова (Белоруссия)

Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Алина Урушадзе (Грузия)

Анастасия Гулякова (Россия)

Алена Косторная (Россия)

Елизавета Нугуманова (Россия)

Софья Самодурова (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

Александра Трусова (Россия)

Елизавета Туктамышева (Россия)

Пары

Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия)

Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия)

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия)

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия)

Ясмина Кадырова/Ивано Бальченко (Россия)

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)

Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия)

Танцы

Виктория Семенюк/Илья Юхимук (Белоруссия)

Анна Яновская/Адам Лукас (Венгрия)

Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия)

Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия)

Анабель Морозова/Андре Багин (Россия)

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия)

Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия)

Александра Назарова/Максим Никитин (Украина)

Расписание «Гран-при России»

20 ноября, пятница

13.30 Мужчины. Короткая программа

15.30 Танцы на льду. Ритм-танец

18.00 Пары. Короткая программа

19.25 Женщины. Короткая программа

21 ноября, суббота

13.30 Мужчины. Произвольная программа

15.40 Танцы на льду. Произвольный танец

17.30 Пары. Произвольная программа

19.10 Женщины. Произвольная программа

22 ноября, воскресенье

15.00 Показательные выступления (с участием Алины Загитовой и Камилы Валиевой)

Телетрансляции на Первом канале

20 ноября, пятница

19.45 Женщины. Короткая программа. Прямой эфир

21 ноября, суббота

14.00 Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир

21.20 Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная программа. В записи

22 ноября, воскресенье

16.30 Показательные выступления. Прямой эфир

В интернете все выступления будут показаны в прямом эфире на сайте 1tv.ru