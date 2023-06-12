Любовь в раю на Мальдивах: Евгения Медведева раскрыла секрет и показала своего бойфренда

Романтика на берегу Индийского океана.

Совсем недавно Евгения Медведева уже ездила в долгожданный отпуск со своими подругами Анастасией Скопцовой и Станиславой Константиновой. Девушки весело провели время, насладились долгожданным отдыхом и набрались сил. И вот спортсменка снова отправилась в теплые края, на этот раз со своим бойфрендом, которым оказался молодой фигурист Дмитрий Чигирев.

Евгения никогда не показывала свою личную жизнь в публичном пространстве, стараясь оградить свои романтические отношения от глаз посторонних людей. Однако вместе с Чигиревым их не раз замечали на матчах футбольного «Динамо» и других спортивных мероприятиях. Теперь же сама Медведева решила наконец рассекретить их тайну и выложила первое совместное видео с отдыха на Мальдивах.

Избранник двукратной чемпионки мира — также профессиональный фигурист, он выступает в парном катании. За свою карьеру он сменил уже пять партнерш, а наибольшего успеха добился с Екатериной Гейниш: они победили на всероссийских соревнованиях «Южный бриз», Турнире на призы ФФКК Санкт-Петербурга, а также на одном из этапов Кубка Москвы. Дмитрий младше Жени на год и не так популярен в соцсетях, как его знаменитая избранница.

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

В то время как фанаты фигуристки вовсю обсуждают ее роман с Чигиревым, пара спокойно наслаждается долгожданным отдыхом. В соцсетях Евгения рассказывает подробности о своем пребывании на райском острове и выкладывает пляжные снимки, сделанные Дмитрием. Медведева с удовольствием позирует перед своим молодым человеком, который только рад запечатлеть эти счастливые моменты. Вспомнив опыт откровенных съемок для мужского журнала, спортсменка устроила горячую фотосессию в бикини, а также пожаловалась на назойливый интерес со стороны официантов, интересующихся о том, как у них дела.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети