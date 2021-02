Главная интрига финала Кубка России: Косторная vs. Туктамышева

Кто из фигуристок поедет на чемпионат мира.

Спустя два года финал Кубка России снова в топе. Год назад победу одержала Анастасия Гулякова со скромными 213,72, турнир не показывали по Первому каналу. Но теперь все серьезно — соревнования снова становятся формальным розыгрышем третьей путевки на чемпионат мира среди женщин.

В списке участниц есть и Камила Валиева, и Дарья Усачева. Но эти фигуристки не имеют права поехать на чемпионат мира из-за возраста. Именно поэтому особое внимание на соревнованиях будет уделено противостоянию Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. Именно они, при всем уважении к остальным фигуристкам, имеют наибольшие шансы на мировое первенство. Рассмотрим, что интересного будет в соперничестве этих двух выдающихся фигуристок.

Борьба за мировое первенство

Невозможно дать ответ на вопрос, кто из спортсменок больше хочет поехать на чемпионат мира. Как и выбрать из них более достойную. Елизавета Туктамышева после победы на этапе «Гран-при» в Москве показала: она в состоянии бороться за высокие места. К тому же чемпионка мира и Европы достаточно давно не ездила на крупные международные соревнования, не считая командного турнира в Японии.

Мы помним душещипательный твит Туктамышевой, когда по результатам Кубка России и по решению совета Федерации в Сайтаму поехала Евгения Медведева. И вряд ли спустя два года у Елизаветы желания отправиться на мировое первенство стало меньше. Фигуристка имеет солидный контент и способна бороться за золотую медаль. И тот факт, что ей уже 24 года, а она все еще в топе — заставляет уважать ее еще больше.

«Внутри меня до сих пор была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, и я вернусь», — написала Туктамышева в Twitter два года назад перед ЧМ-2019.

Но нельзя забывать и об Алене Косторной — действующей чемпионке Европы и лучшей фигуристке минувшего сезона, которая год назад должна была ехать на чемпионат мира и претендовать на золото. Но пандемия внесла свои коррективы — и юная чемпионка осталась ни с чем.

За год жизнь Косторной изменилась — смена тренера, рост и пубертатный период, несколько программ, перенесенный коронавирус. И сезон для этой спортсменки складывается странно. Тем не менее, поездка на чемпионат мира могла бы компенсировать все это. И безусловно — сама Алена этого безумно хочет. Не зря фигуристка осторожничает весь сезон и предпочитает где-то поберечь себя — она смотрит вперед с надеждами о мировом первенстве.

У обеих звезд различный бэкграунд, но совершенно точно одинаково большое стремление попасть на чемпионат мира. А это значит, что борьба будет серьезной.

Битва тройных акселей?

Обе фигуристки владеют акселем в три с половиной оборота. А это весомый аргумент — благодаря этому элементу ультра-си на чемпионате мира можно сформировать отрыв в короткой программе, который будет крайне важным в дальнейшей борьбе за золото турнира.

Но вот в каком он состоянии? У Елизаветы аксель поставлен уже достаточно давно — впервые фигуристка исполнила его на соревнованиях в 2015 году. Однако по последним прокатом — прыжок получается идеально через раз. У Туктамышевой частенько случаются помарки на приземлениях или же она выезжает с прыжка через «тройку». Пойдет ли Лиза на триксель в финале Кубка? Безусловно. А вот каким он получится — вопрос.

У Алены ситуация еще интереснее. Впервые чемпионка Европы прыгнула триксель в 2019 году на предсезонном турнире «Финляндия Трофи». С тех пор у нее было 11 успешных попыток исполнения данного элемента — и лишь трижды он был отминусован (в протоколах фиксировали недокрут). При этом сообщалось, что разучивала его фигуристка целых два года.

Что с тройным акселем у Косторной сейчас — загадка. В выступлениях текущего сезона, включая контрольные прокаты, Алена исполняла дупель. Исходя из информации в социальных сетях нынешнего тренера спортсменки, аксель фигуристка как минимум тренирует. Разумеется, она понимает, что завоевывать медали без трикселя ей будет крайне трудно (а при нынешнем уровне конкуренции — почти нереально).

Опыт соревнований с Туктамышевой у Косторной уже был — и с дупелем фигуристка уступила Елизавете. Пойдет ли Алена на тройной аксель в финале Кубка — чтобы претендовать на место в сборной — наверняка. Зачем участвовать в битве за чемпионат мира с контентом, который уступает соперницам?

Туктамышева выиграла. Почему это круто для фигурного катания?

Битва двух контентов

Здесь тоже нельзя сказать однозначно, чей контент будет дороже, c учетом того, что мы не знаем, пойдет ли в конечном итоге Косторная на триксель, в обеих ли программах и сколько раз. Поэтому можно проанализировать лишь примерный прыжковый набор (с учетом вероятных изменений).

Базовая стоимость прыжкового контента:

Короткая программа Произвольная программа Сумма Алена Косторная 2A(3A), 3Lz, 3F3T* =19,65 (24,35) 2A (3A), 3Lz3T, 2A (3A), 3Lo, 3F3T*, 3F1Eu3S*, 3Lt* = 47,54 (56,94) 71,89 (81,20) Елизавета Туктамышева 3A, 3F3T, 3Lz* = 23,99 3A2T, 3A, 3Lz, 3F, 2A3T2T*, 3Lz2A+SEQ*, 3Lo*=51,67 75,66

*Прыжки во второй части программы, базовая стоимость с учетом надбавки

Исходя из примерного анализа прыжкового контента, Косторной совершенно точно нужно прыгать тройной аксель, чтобы обойти Туктамышеву. Можно говорить, мол Алена превосходит Лизу в других элементах- но здесь возьмем во внимание то, что фигуристка в этом сезоне уже ошибалась на вращениях. Бывали в ее карьере и нелепые падения с дорожки шагов. В этом, всякое в жизни бывает. А мы здесь анализируем именно прыжковый контент.

Новые постановки

Правда, у Лизы дебют уже случился. Фигуристка показала новую короткую программу на командном турнире — Кубке Первого канала. Новая поставлена под композицию Lovely американской исполнительницы Билли Айлиш и Хадида. Причина смены постановки получилась довольно банальной.

— Елизавете Туктамышевой сменили короткую программу, потому что «Спартак» поставили в марте прошлого года, и она уже устала от нее. Новую под Билли Айлиш ей исполнять легче, она чувствует себя комфортнее, — сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Дебют получился немного смазанным — из-за бабочки на тройном акселе. Поэтому стоит понадеяться на то, что при чистом исполнении программа заиграет новыми красками. Примечательно, что короткая программа соперницы Елизаветы, Алены Косторной, также выполнена под композиции все той же Билли Айлиш — No time to die/You should see me in the crowd. Получится своеобразная дуэль имени Билли.

В случае Косторной, дебют будет более чем полноценным. Фигуристка не так давно поставила новую произвольную программу. Однако на данный момент никаких подробностей по музыке, костюму или другим деталям не было. Тем интереснее будет наблюдать за выступлением спортсменки — интрига не только по контенту, но и по самой постановке.

Единственная деталь, о которой сообщила Алена — это хореограф Ше-Линн Бурн. Аккаунт Академии Евгения Плющенко показал также ролик с тренировки фигуристки, на которой запечатлен процесс оттачивания новой постановки с Бурн по видеосвязи и Сергеем Розановым.

Интриг в этом противостоянии будет достаточно много. Но самая главная — кто покажет себя лучше — Туктамышева или Косторная?

На чемпионат мира поедет та, которая выступит лучше. Накануне старта соревнований Александр Горшков подтвердил: первые два места в сборной будут распределены по результатам чемпионата России, третье — по рекомендации тренерского совета. Получается, что совершенно точно поедет чемпионка — Анна Щербакова. И вторая взрослая спортсменка — а это Александра Трусова (так как, напомним, второе место заняла Камила Валиева, чей возраст пока еще не позволяет принять участие во взрослом мировом первенстве).

«Окончательный состав сборной будет известен 1 марта. У нас существуют и всегда существовали правила отбора, они в открытом доступе. Если у федерации есть возможность направить трех спортсменов, если есть три квоты, то две распределяются по результатам чемпионата России, третья — по рекомендации тренерского совета федерации», — заявил Горшков.

Список участников финала Кубка России. Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова