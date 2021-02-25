Руководство ФФККР ответило на все ключевые вопросы перед стартом финала Кубка России

На этих выходных в Москве стартует итоговый всероссийский турнир — финал Кубка России. Изначально именно он должен был распределить большую часть квот на чемпионат мира, но по ходу сезона федерация сама отменила собственное же решение и сделала вид, что пандемии и особенного формата стартов будто бы и не было и действуют доковидные протоколы отбора. В результате пресс-конференция перед стартом соревнований превратилась из рядового мероприятия в площадку для жарких дебатов, которым не помешал даже онлайн-формат.

Федерация настаивает, что поступила с Трусовой и другими спортсменами по правилам

Главным вопросом к президенту Федерации фигурного катания России Александру Горшкову и гендиректору ФФККР Александру Когану были неясности с составом на финал Кубка России. Турнир по разным причинам пропускают практически все, кто занял второе место на чемпионате страны, — танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, одиночница Александра Трусова. При этом тренер Трусовой Евгений Плющенко, как и тренер Загорски/Гурейро Светлана Алексеева, говорит о попадании на ЧМ как о свершившемся факте. Получается, им пообещали места в сборной в обход соревновательного отбора?

«Во-первых, на мой взгляд, слово «обещано» не очень хорошо звучит, — пытается парировать Коган. — Есть спортивные принципы, которые мы соблюдаем, об обещаниях в данной ситуации неуместно. И Трусова, и Загорски с Гурейро готовятся к ЧМ так же, как и остальные спортсмены. Но, кроме этого, они еще и восстанавливаются после некоторых травм, о которых кто-то знает, а кто-то нет. Мы о них знаем и понимаем, почему они не участвуют».

«Окончательный состав сборной будет известен 1 марта, — помог Когану Горшков. — У нас существуют и всегда существовали правила отбора, они в открытом доступе. Если у федерации есть возможность направить трех спортсменов, если есть три квоты, то две распределяются по результатам чемпионата России, третья — по рекомендации тренерского совета федерации».

Только вот о каких правилах отбора идет речь, если, согласно новостям на сайте самой ФФККР сразу после чемпионата страны, четко сказано — гарантируется место на ЧМ только победителям ЧР. Так как до чемпионата России из-за болезни многие просто не доехали, а сам сезон был весьма необычным, сравнивать его с нормальной ситуацией весьма странно. И даже если вспомнить регламент из прошлой жизни, то там за серебро на ЧР гарантировали только поездку на чемпионат Европы. И часто после неудачи на ЧЕ даже чемпион страны мог лишиться места в команде на ЧМ. Последний пример — Максим Ковтун в 2019 году.

Синицыну не позвали на финал Кубка из-за нарушения критерия отбора

Когда Горшков пытается объяснить, почему Трусова была на Кубке Первого канала, но не едет на финал Кубка России, он говорит, что на предыдущем старте она выступала с травмой, потому что «было надо». «Саша выступала с незалеченной травмой на командном турнире. Так как было понимание, что участвовать надо, она это сделала, — сказал Горшков. — Сейчас, так как она у нас одна из надежд на результат, заставлять ее выступать недолеченной еще раз — это было бы нецелесообразно и не совсем правильно».

Информация про травму действительно имеет место. Ее подтверждают как собственные источники «СЭ», так и тренер «Ангелов Плющенко» Сергей Алексеев. Накануне командного старта он говорил, что проблемы со здоровьем Трусовой пока не решены. Только кому было принципиально важно участие Александры на коммерческом старте, несмотря на повреждение? И неужели отправлять травмированную спортсменку, «надежду на результат» на шоу-турнир и заставлять ради телекамер прыгать каскады четверных — это целесообразно и правильно? Неужели выступить на финале Кубка Трусовой будет сложнее и поэтому можно делать ей поблажки?

Любопытно и то, что забота представителей федерации о спортсменах тоже имеет свои границы. Она не касается, к примеру, Ксении Синицыной — одной из самых перспективных и интересных молодых фигуристок, которая тяжело переносит переход из юниоров во взрослые. Синицына из-за травмы пропустила этапы Кубка России и, по мнению Александра Когана, теперь не может претендовать на место в заявке финала Кубка. При этом Коган не просто в курсе про медицинские сложности Ксении — он сам говорит о них на пресс-конференции.

«Так как она по состоянию здоровья не принимала участия в первой половине сезона, то технически никакого права на участие в финале Кубка России она также не имеет, она не завоевала это право», — ответил на вопрос о Синицыной гендиректор ФФККР. А теперь вспомните эпопею с заявками на чемпионат страны. Разве там кому-то мешало формальное нарушение процедуры отбора на турнир? А на финал Кубка спокойно едут Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, которые, как и Синицына, пропустили всю первую половину сезона. И можно только гадать, связаны ли особые условия отбора для молодой пары без международных успехов с тем, что Диана Дэвис — дочка Этери Тутберидзе.

Список участников взрослого турнира финала Кубка России

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Евгений Семененко, Илья Яблоков

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова

Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков

Танцы: Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Трухина/Иван Капустин