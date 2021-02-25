Финал Кубка России по фигурному катанию: Косторная против Туктамышевой в битве за чемпионат мира, состав турнира и расписание

Финал Кубка России по фигурному катанию-2021 пройдет с 26 февраля по 2 марта в Москве. Рассказываем, что нужно знать о соревнованиях: даты и место проведения турнира, участники и фавориты, правила и дальнейшие перспективы.

Финал Кубка России по фигурному катанию — итоговый крупный турнир национального уровня для российских спортсменов. Основная задача турнира — отбор в расширенный состав сборной на следующий сезон, а также заполнение оставшихся квот на чемпионат мира 2021 года, который пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. В соревнованиях примут участие наиболее успешные фигуристы, выступавшие осенью на этапах Кубка России, а также приглашенные дополнительно члены основной сборной страны.

Турнир входит в официальный список соревнований Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также в список соревнований Министерства спорта России. По его итогам лучшие спортсмены могут рассчитывать на повышение спортивного звания. Кроме того, в финале Кубка России примут участие лучшие юниоры, для которых будет проведен отдельный турнир.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Финал Кубка России по фигурному катанию-2020/21: даты и место проведения

Турнир запланирован на срок с 26 февраля по 2 марта. Место проведения — арена «Мегаспорт» в Москве. Изначально соревнования должны были проходить с 23 по 27 февраля в Великом Новгороде, но ввиду повышенного зрительского интереса и неготовности спортивной инфраструктуры Новгорода финал Кубка России перенесли в столицу. Ранее Великий Новгород принимал финал Кубка России на протяжении нескольких сезонов.

С 26 по 28 февраля пройдут соревнования у взрослых спортсменов (категория мастеров спорта — МС), с 1 по 2 марта — турнир юниоров (кандидатов в мастера спорта — КМС).

26 февраля (пятница) состоится комиссия по допуску участников, совещание судей и предварительная жеребьевка.

27 февраля (суббота) с 15.00 до 16.30 будут выступать мужчины, мастера спорта, с короткой программой. С 16.45 до 17.45 — выступления спортивных пар, мастеров спорта, короткая программа. С 18.05 до 19.35 на лед выйдут женщины, мастера спорта, с короткой программой. Первый соревновательный день закроют танцоры на льду. Их номера запланированы на 19.50 — 21.05. Спортсмены исполнят свои ритм-танцы.

28 февраля (воскресенье) откроют соревнования с 14.00 до 15.45 мужчины, мастера спорта, произвольная программа. С 16.15 до 17.20 будут выступать пары, мастера спорта, произвольная программа С 17.50 до 19.35 — выступления женщин, мастера спорта, произвольная программа. Последними вновь выступят танцоры и в 20.00 — 21.30 будут показывать свои произвольные танцы. После каждого вида программы запланирована церемония награждения.

1 марта (понедельник) первыми с 13.45 до 15.15 выступят юноши, кандидаты в мастера спорта, короткая программа. С 15.30 до 17.00 — выступления девушек, КМС, короткая программа. С 17.15 до 19.10 — выступления пар, КМС, короткая программа. С 19.30 до 21.20 — танцы на льду, КМС, ритм-танец. 2 марта (вторник) в 13.00 — 14.40 — выступления юношей, КМС, произвольная программа. С 15.00 до 16.40 — выступления девушек, КМС, произвольная программа. С 17.00 до 19.00 на льду будут пары, КМС, произвольная программа. Последними с 19.25 до 21.25 вновь выступят спортсмены в категории танцы на льду, КМС, произвольный танец. Так же, как и в соревнованиях МС, после завершения каждого вида программы (произвольной программы/танца) запланирована церемония награждения призеров и победителей соревнований.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Участники финала Кубка России-2020/21

В финале Кубка России по фигурному катанию будут участвовать спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по итогам осенних этапов Кубка России, которые проходили в разных городах страны. Всего состоялось пять этапов, и каждый спортсмен должен был провести по два разных этапа. Однако из-за пандемии коронавируса, повышенной травматичности вида спорта и прочих проблем ряд российских лидеров не смогли принять участие в одном или двух этапах Кубка России, поэтому они попали в итоговый состав финала Кубка России по отдельной квоте для действующих спортсменов — членов сборной России. Данная возможность предусмотрена правилами ФФККР и регламентом турнира.

Предварительная заявка участников выглядит так:

Парное катание: Акопова Карина/Рахманин Никита, Кадырова Ясмина/Бальченко Иван, Мишина Анастасия/Галлямов Александр, Павлюченко Дарья/Ходыкин Денис, Панфилова Аполлинария/Рылов Дмитрий, Пепелева Алина/Плешков Роман

Мужчины: Алиев Дмитрий, Гуменник Петр, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Ковалев Артем, Кондратюк Марк, Лежеев Артем, Мозалев Андрей, Рухин Егор, Савосин Роман, Семененко Евгений, Яблоков Илья.

Женщины: Валиева Камила, Гулякова Анастасия, Косторная Алена, Нугуманова Елизавета, Самодурова Софья, Талалайкина Мария, Тараканова Анастасия, Туктамышева Елизавета, Усачева Дарья, Фролова Анна, Хромых Майя, Цибинова Ксения.

Танцы на льду: Карташова Софья/Карпов Илья, Кириллова Елизавета/Чегодаев Марк, Миронова Екатерина/Устенко Евгений, Морозов Аннабель/Багин Андрей, Павленина Влада/Алексанян Александр, Пасечник Елизавета/Колосовский Егор, Синицина Виктория/Кацалапов Никита, Трухина Александра/Капустин Иван, Шевченко Софья/Еременко Игорь.

Состав юниорского турнира в рамках финала Кубка России (КМС):

Парное катание: Костюкович Полина/Брюханов Алексей, Артемьева Юлия/Назарычев Михаил, Мухортова Анастасия/Евгеньев Дмитрий, Расковалова Алина/Бутаев Артем, Петушкова Екатерина/Маликов Евгений, Каргулина Александра/Калашников Илья, Сафина Карина/Бахмат Сергей, Сторублевцева Екатерина/Грицаенко Артем, Кузьмина Татьяна/Хвалько Алексей, Хабибуллина Наталья/Княжук Илья, Трубачева Милана/Смирнов Владислав, Кобычева Екатерина/Казеев Захар.

Юноши: Автушенко Максим, Анисимов Андрей, Белявский Максим, Дикиджи Владислав, Зонов Федор, Кутовой Андрей, Лукин Марк, Попов Иван, Сарновский Кирилл, Соловьев Семен, Угожаев Николай, Федосимов Даниил.

Девушки: Акатьева Софья, Берестовская Елизавета, Жилина Вероника, Захарова Мария, Костина Валерия, Молчанова Станислава, Муравьева Софья, Овчинникова Валерия, Осокина Елизавета, Парамонова Мария, Петросян Аделия, Самоделкина Софья.

Танцы на льду: Алексова София/Владимиров Илья, Андреева Екатерина/Десятов Иван, Дэвис Диана/Смолкин Глеб, Кагановская Василиса/Ангелопол Валерий, Кочерыгина Полина/Артющенко Евгений, Лазарева Ангелина/Прокофьев Максим, Леонтьева Софья/Горелкин Даниил, Линчевская Таисия/Бабаев-Смирнов Тимур, Румак Анна/Гончаров Глеб, Ушакова Арина/Некрасов Максим, Хавронина Ирина/Чиризано Дарио, Шанаева Елизавета/Нарижный Дэвид.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кубок России по фигурному катанию, финал: формат соревнований

Финал Кубка России — это классический старт по фигурному катанию, где спортсмены исполняют короткие и произвольные программы (в случае с танцами на льду — ритм-танец и произвольный танец), а места распределяются по сумме баллов за два вида. Судейство проходит по официальным правилам Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), при этом не будут учитываться бонусные баллы, которые допускались при оценке соревнования на этапах Кубка России. С судейской точки зрения турнир аналогичен чемпионату России по фигурному катанию, за исключением разделения участников на две группы — мастеров спорта (МС), то есть спортсменов, которые старше 14 лет и которые выполнили необходимый норматив для участия во взрослых соревнованиях, а также кандидатов в мастера спорта (КМС) — юниоров и юниорок 13 лет и младше либо тех, кто еще не выполнял необходимый для участия в соревнованиях по категории МС спортивный разряд.

С точки зрения значимости турнира в общем календаре соревнований Федерации фигурного катания России соревнования станут последним этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет в конце марта в Швеции. На турнир в Стокгольме официально отобрались только те спортсмены, которые заняли первое место на чемпионате России по фигурному катанию-2021 с 22 по 27 декабря 2020 года в Челябинске. Две оставшиеся из трех максимально возможных квот России на ЧМ разыграют по итогам финала Кубка России в танцах на льду, парном катании и женском одиночном. В мужском одиночном разыгрывается только одна из двух квот, так как по итогам ЧМ-2019 в Японии среди мужчин россияне не смогли занять достаточно высокие места, чтобы завоевать максимальную квоту для трех человек.

Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева (слева направо) и Анна Щербакова (стоит спиной). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Финал Кубка России, кто пропустит соревнования в «Мегаспорте»: Трусова, Загитова, Медведева и Коляда

В финале Кубка России, который пройдет с 26 февраля по 2 марта, не примут участия многие известные российские фигуристы и лидеры сборной. Не приедет в «Мегаспорт» ни один действующий чемпион страны. После решения ФФККР автоматически квалифицировать занявших первое место на ЧР-2021 спортсменов фигуристы-чемпионы России потеряли мотивацию к участию в финале Кубка страны. Так не будет Анны Щербаковой, спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин, а также одиночника Михаила Коляды.

Кроме того, по ряду личных причин и обстоятельств соревнования пропустят Александра Трусова, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Эти спортсмены заняли на чемпионате России в Челябинске вторые места и официально путевку на ЧМ в Стокгольм себе еще не завоевали. Тем не менее, согласно официальным данным, они продолжают восстанавливаться после травм и болезней, поэтому в «Мегаспорте» выступить не смогут.

Не будет в Москве Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова еще до начала сезона заявила, что не планирует выступать в официальных стартах и сконцентрируется на околоспортивных мероприятиях и шоу. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после возвращения от канадского тренера Брайана Орсера к Этери Тутберидзе, с которой она до этого работала на протяжении более чем десяти лет, ни разу не выходила на лед под руководством нового старого тренера. Она восстанавливается после повреждений. В этом сезоне Евгения уже точно не выступит на соревнованиях, но выйдет на лед в нескольких ледовых шоу.

Михаил Коляда. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Финал Кубка России-2021 по фигурному катанию: фавориты соревнований

Ввиду отсутствия Щербаковой, Трусовой, Загитовой и Медведевой основной накал в самом популярном в последние годы виде соревнований — женском одиночном — стоит ожидать между Елизаветой Туктамышевой и Аленой Косторной. Подопечная Алексея Мишина из Санкт-Петербурга и ученица Евгения Плющенко из Москвы — главные претенденты на, вероятно, последнюю, третью квоту на чемпионат мира в Стокгольме. У фигуристок примерно равные шансы на успех, а также похожие проблемы. Осенью они перенесли коронавирус и тяжело восстанавливались. С той лишь разницей, что Туктамышева после болезни уже выступила на чемпионате России и Кубке Первого канала, а также восстановила тройной аксель. Косторная пока что не исполняет ультра-си на тренировках и ни разу не выходила в официальных стартах на лед. Финал Кубка России будет для нее первым турниром с ноября, когда она заняла второе место на этапе «Гран-при» Ростелеком. И проиграла тогда именно Туктамышевой.

Потенциально конкуренцию в битве за чемпионат мира Косторной и Туктамышевой могут навязать Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Анна Фролова и Елизавета Нугуманова. Но разве что шансы последней чуть больше чем теоретические. При этом главными фаворитами на победу в турнире будут две юные ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Дарья Усачева. Валиева и Усачева пока что не имеют права выступать на взрослых международных соревнованиях, так как по правилам международного союза конькобежцев (ISU) им должно исполнится не меньше 15 лет на 1 июля текущего года. При этом по российским правилам они уже выступают по взрослым, и их результаты, как правило, выше средних результатов по этому сезону как Туктамышевой, так и Косторной. Как и всех остальных девушек. Выступит на ФКР и третья юниорка Тутберидзе — Майя Хромых, но она вряд ли сможет претендовать на призовую тройку.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В мужском одиночном основные претенденты на победу — это Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк. Если Алиев и Игнатов — это опытные фигуристы с элементами ультра-си, но нестабильные и не в лучшей форме, то Кондратюк — молодой спортсмен, ни разу не выступавший на взрослых международных стартах и без сверхсложных прыжков. Зато прямо сейчас у него самые лучшие результаты среди мужчин в стране. Также в гонке за медали примут участие талантливые молодые спортсмены — Андрей Мозалев, Петр Гуменник и Евгений Семененко.

В парном катании за победу будут бороться пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В танцах на льду с огромной долей вероятности выиграют фигуристы Александра Жулина Виктория Синицина/Никита Кацалапов, в тройке лучших наиболее вероятны дуэты Аннабель Морозов/Андрей Багин и Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Среди юниорок за первое место будут бороться Софья Акатьева и Софья Самоделкина, среди претендентов на медали — Елизавета Берестовская, Аделия Петросян, Вероника Жилина и Софья Муравьева. У юниоров выделяются Андрей Кутовой и Максим Белявский, в парном катании — Костюкович Полина/Брюханов Алексей и Артемьева Юлия/Назарычев Михаил. В танцах на льду — следующие дуэты: Ушакова Арина/Некрасов Максим, Хавронина Ирина/Чиризано Дарио, Шанаева Елизавета/Нарижный Дэвид.

Дворец спорта «Мегаспорт». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Финал Кубка России: где купить билеты и как попасть на трибуны

На трибуны ДС «Мегаспорт» будут допущены зрители, но при этом действуют ограничения, связанные с распространением коронавируса. Согласно текущим правилам и рекомендациям управления Роспотребнадзора по Москве, в столице разрешается присутствие зрителей в количестве до 50 процентов от общей вместимости спортивной арены. В ледовой конфигурации на стадионе размещают до 12 126 человек, поэтому в условиях угрозы распространения коронавируса разрешается посадка до 6 тысяч болельщиков.

Все зрители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и носить средства индивидуальной защиты — маски или респираторы, а также перчатки. Разрешается употребление пищи на фудкорте при условии сохранения эпидемиологической безопасности. Билеты на соревнования продаются на сайте KASSIR-RU, а также на «Яндекс.Афиша».

Стоимость билетов — от 800 до 2500 рублей. Большая часть билетов была раскуплена в первые дни продаж.

Дворец спорта «Мегаспорт». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Финал Кубка России-2021: где смотреть, прямая трансляция

Всего лишь во второй раз в истории финалов Кубка России — Ростелеком соревнования с участием фигуристов сборной России будут бесплатно показаны в эфире Первого канала. Прямые трансляции — на сайте 1tv.ru. Как правило, этот турнир обходится без телетрансляций, ранее показ осуществляли только в 2019 году, когда на турнир приехали Туктамышева и Медведева.

Финал Кубка России-2021: расписание трансляций соревнований

27 февраля, суббота

Мужчины, короткая программа. 15.00

Пары, короткая программа. 16.45 Первый канал (с 17.40)

Женщины, короткая программа. 18.05 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец. 19.50

28 февраля, воскресенье

Мужчины, произвольная программа. 14.00

Пары, произвольная программа. 16.15 Первый канал (с 17.40)

Женщины, произвольная программа. 17.50 Первый канал

Танцы на льду, произвольный танец. 20.00

1 марта, понедельник

Юноши, короткая программа. 13.45

Девушки, короткая программа. 15.30

Пары, КМС, короткая программа. 17.15

Танцы на льду, КМС, ритм-танец. 19.30

2 марта, вторник

Юноши, произвольная программа. 13.00

Девушки, произвольная программа. 15.00

Пары, КМС, произвольная программа. 17.00

Танцы на льду, КМС, произвольный танец. 19.25

(время начала соревнований — московское)