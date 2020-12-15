Судьи сдерживают фигуристок, ушедших от Тутберидзе? Исследование «СЭ»

Подсчитали, к кому из российских одиночниц относятся лояльнее всего

Всю первую часть сезона женское одиночное катание сопровождали разговоры о судействе. Мнения были разные — от того, что арбитры объективны и просто поощряют тех, кто прислушивается к рекомендациям, до обвинений в предвзятости в зависимости от школы и возраста.

До главного старта года, чемпионата России, осталось всего восемь дней. И мы решили выяснить, к кому же судьи более благосклонны в нынешнем российском сезоне и какие гипотезы в их отношении правдивы. Тем более не исключено, что с престижем старта возрастет и острота обсуждений.

После отмены европейского первенства статус чемпионата пошатнулся, но даже в случае проведения еще одного отбора перед чемпионатом мира триумфатор Челябинска наверняка сможет рассчитывать на резерв места в сборной, этакий блокирующий пакет. Если, конечно, будет здоров.

А судьи кто? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как считаем?

Как же обсчитывать огромную базу данных из оценок на Кубке России? Мы решили не грузить вас обилием цифр и сконцентрироваться на компонентах. Это самая субъективная часть оценки, и она склонна быть относительно стабильной (что не всем нравится). Судьи просто выставляют баллы от 0 до 10 по пяти параметрам: техника катания, связующие элементы, артистизм, композиция, интерпретация музыки.

Как правило, по компонентам можно проследить некий «закулисный» рейтинг фигуристов. Если кого-то активно начали «грибовать» (на сленге фигуристов это означает завышение оценок), значит, в этого человека особо верит федерация. За примерами далеко ходить не надо — Алина Загитова после травмы Евгении Медведевой резко прибавила в компонентах посреди олимпийского сезона. Что сыграло нам только на руку и принесло в Пхенчахне золото и серебро олимпийским атлетам из России.

Наша цель — посмотреть, у кого сильнее всего выросли компоненты по сравнению с прошлым сезоном и есть ли в этих процессах зависимость от возраста и школы. Нюанс: прошлый сезон был международным, а нынешний — российский. Но в относительных величинах это не должно влиять. Все, от Валиевой до Самодуровой, участвовали в прошлом году в международных соревнованиях и как минимум одном национальном. Очевидно, что у всех оценки в России выше, вопрос — насколько. А для удобства мы отдельно пропишем результаты каждой фигуристки на чемпионате и первенстве России в прошлом сезоне, чтобы сравнивать не с общей средней, а с внутрироссийской оценкой.

Прирост компонентов. Фото «СЭ»

Команду Тутберидзе поддерживают лучше всех

Лидерами нашего рейтинга стали ученицы Этери Георгиевны. Этому есть объективные объяснения — юниорки элементарно моложе, и их оценкам есть куда расти. Впрочем, в случае с Валиевой это уже не совсем так. Даже вопросы к «Болеро» и костюму не помешали ей получить максимальные «десятки» на втором этапе Кубка за другую, короткую программу. По сравнению со средним показателем прошлого сезона оценки Валиевой, Усачевой, Щербаковой и Хромых выросли примерно на 10 баллов и на 2-4 балла по сравнению с прошлогодним национальным турниром. Но любопытно, что главный бенефициар — именно Усачева, а не Валиева.

Любопытный факт: практически во всех случаях компоненты учениц Тутберидзе каждый следующий старт чуть выше, чем предыдущий. У Щербаковой в Сызрани — 111,44, а в Сочи — 111,92. У Усачевой — 105,08 в Москве, а в Сочи — уже 106,84. У Валиевой — 109,28 на втором этапе из-за не слишком удачной произвольной программы, а неделю назад было уже на два балла больше.

С этим связаны и некоторые аномалии. На недавнем чемпионате Москвы Усачева и Хромых, наоборот, потеряли несколько баллов по сравнению с Кубком. Хромых в Казани и вовсе пробила заоблачную для себя отметку 100, набрав 101,04 балла — а уже через месяц на «Москве» получила абсолютно «международные» 91,88. Примерно то же произошло с Усачевой. Получается, городские турниры у нас судят жестче, чем национальные. Ох уж этот суровый город Москва.

Ушедших от Тутберидзе все-таки придерживают

Заранее скажем — говорить, что наши судьи кого-то «валят», не стоит. Даже Константиновой на российских турнирах стабильно ставят на 10 баллов больше, чем на международных, и это обычный порядок вещей (Валиевой — на 10,5 больше, Щербаковой — на 8,6, у Туктамышевой и Трусовой было бы то же самое, если б не провал на чемпионате России). И эта тенденция сохранилась в этом сезоне почти у всех.

Но вопрос в сравнении. Кому-то в этом сезоне дозу «грибов» увеличили, а кому-то оставили той же. Это история про «Ангелов Плющенко». И возможно, вы удивитесь, но Константинова еще в привилегированном положении. Она почти дотянулась до 100 баллов за компоненты, хотя заняла в общем зачете Кубка России 17-е место. Но ее и в неудачном прошлом сезоне оценивали тоже неплохо.

А вот у Трусовой и Косторной произошел спуск с небес на землю. Если бы Трусова не завалила произвольную программу год назад на чемпионате России, то наверняка была бы в минусе. А так у нее чисто символический прирост по компонентам в России (+0,16) и небольшой — по сравнению со всеми прошлогодними стартами, включая зарубежные (+3,51).

Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще хуже дела у Косторной. Если в Красноярске (проигранном, кстати говоря) ей накидали 115,4 балла, то теперь их 109,7. Потеря почти шести баллов, и дело не в тройном акселе, который оценивается в технической части. Как-то Косторная уже говорила, что боялась за оценки из-за ухода от Тутберидзе. Наша табличка наглядно показывает, что не зря. Ей стали ставить как за рубежом, а у всех остальных 7-10-балльная фора.

Ради проверки гипотезы даже зашел проверить Веронику Жилину, еще одну фигуристку, ушедшую от Тутберидзе. На юниорском уровне такой кардинальной разницы нет — добавляют всем по 4-7 баллов, но Софья Акатьева и Софья Самоделкина все-таки за межсезонье немного оторвались. Но тут можно вспомнить, что и технически Вероника сейчас катается хуже соперниц.

Императрица Туктамышева наносит ответный удар

Кто неожиданно попал в группу лидеров — так это Елизавета Туктамышева. Фигуристку, которой скоро исполнится 24 года, всегда упоминали в контексте судейского сдерживания. Однако оказалось, что по крайней мере в России ее скорее поддерживают.

Отчасти солидная надбавка объясняется поражением на чемпионате России в Красноярске, где за прокат произвольной программы просто нельзя было поставить высокие компоненты. Но сказать, что Туктамышеву не любят, по цифрам нельзя. Да, в Сочи ее наказали за вращения и дорожки, но уже на «Гран-при», еще одном национальном старте, ситуация изменилась. Лиза исправила ошибки, а судьи в пограничной ситуации поставили ее выше вроде как перспективной Косторной. И ведь те самые изменения в компонентах решили исход борьбы.

Что касается Софьи Самодуровой, то она единственная из лидеров, кто также попал в отрицательную зону вместе с Аленой. Несмотря на эффектные программы, судьи не готовы добавлять подопечной Мишина компонентных баллов. И в такой ситуации сложно думать о продолжении карьеры на высоких местах — если не случится чудо.

Судейство остается ключевым

Наши подсчеты показывают, что люди за столиками у бортиков остаются важнейшими действующими лицами. Можно сколько угодно повторять мантру про «стань на две головы выше, и тебя никто не догонит», но в условиях жесткой конкуренции решают баллы и мелочи. На чемпионате России стоит ждать более щедрого судейства для более юных фигуристок, а Трусовой и Косторной будет ожидаемо сложнее. Неизвестно, какими выйдут после болезней та же Алена и Анна Щербакова с Елизаветой Туктамышевой. Снятий перед турниром стоит ожидать наверняка.

Но цифры выше, разумеется, нисколько не оправдывают четыре падения Александры на «Гран-при», отсутствие тройного акселя у Алены или недокруты Софьи Самодуровой. Мы лишь обращаем внимание на тенденции, которые могут сработать в Челябинске. Все-таки люди за столиками — важнейшие действующие лица, а фигуристы — главные.