Сезон фигурного катания официально стартовал! На турнир в США проник белорус, а еще на них показали одиночные танцы

Эксперименты в олимпийском Лэйк-Плэсиде.

Теперь можно говорить со всеми основаниями, что мы живем в формате полноценного сезона в фигурном катании. То есть полноценным его никак не назовешь, как метко заметила Этери Тутберидзе, но первый официальный старт в календаре Международного союза конькобежцев (ISU) состоялся. Им стал Lake Placid International в танцах на льду, традиционно проходящий в конце июля. Топ-звезды турнир манкировали — они еще отходят кто от Олимпиады, кто от фигурного катания в принципе. Но несколько событий обращают на себя внимание.

Выиграли наши, но под другими флагами

Турнир состоял из международной и национальной части. В международной у взрослых, что приятно, победили американцы Лорен Макнамара и Антон Спиридонов. Последний родился в США, но успел покататься за Великобританию, а затем и за Россию (с Яной Бугой и Полиной Паньковой). И обыграли они, к примеру, вторых номеров юниорской сборной США Катарину Вольфкостин и Джеффри Чена, которые в прошлом сезоне отобрались в финал «Гран-при» и стали четвертыми на чемпионате мира.

У юниоров тоже выиграли наши, но под флагом Израиля. Пара Елизавета Ткаченко/Алексей Кильяков под руководством российского тренера Алексея Кильякова-старшего набрала 149,21 балла. Состав участников самый разнообразный — за Мексику катался украинец Никита Сосненко, на родине снимавшийся в новогоднем фильме, а уж придумать более азербайджанскую пару, чем Саманта Риттер/Даниэль Брыкалов, в принципе вряд ли возможно.

Брук Тафтс. Фото Соцсети

В США есть одиночные танцы

Но куда экзотичнее выглядела национальная часть соревнований, в которой тоже было полно иностранцев. Сам список дисциплин не умещается в экран монитора и пестрит калейдоскопом хореографии. Тут и ча-ча-ча, и фокстрот, и специальный танец на льду тен-фокс. Но американцы пошли еще дальше — в их фигурном катании есть одиночные (сольные) танцы на льду. Выглядит немного странно — выходит девушка одна на лед и... не прыгает! Оказывается, так можно было. Не так зрелищно, зато сексуально.

В США в последние годы остро стояла проблема нехватки партнеров. Хотя каких только проблем там не стоит, если почитать СМИ... Но эта — наиболее остро. Поэтому американская федерация организовала соревнования для тех, кто желает оттачивать танцевальное мастерство в одиночку. Но не обошлось без сексизма — мужских соло-соревнований не было, соревнуются только женщины.

Вообще североамериканцы хитры на выдумки — у них существует и такой вид, как импровизация, то есть программа под музыку, которую спортсмен узнает только с первыми аккордами, а до недавних пор были популярны выступления четверок и шестерок (две или три пары одновременно). Может, и нам стоит задуматься об экспериментах?

Белорусы и украинцы — среди участников

Еще один интересный момент — одним из участников соревнований стал белорусский фигурист Владислав Польховский. Казалось бы, против белорусов действуют санкции ISU, и нарушать их нельзя. Но белорусский танцор недавно перешел под американский флаг — успел до всех событий. На последнем чемпионате США с Кайлой Коттрелл он стал 11-м.

Владислав Польховский. Фото Global Look Press

В свое время по похожей тропинке пошел уроженец Харькова Вадим Колесник, который переехал из Украины в США и стал чемпионом мира среди юниоров. Интересен он тем, что катался в группе Игоря Шпильбанда вместе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Тренер ездил на российские соревнования, и могло создаться впечатление, что он отдает предпочтение российским танцорам. Вполне заслуженно — они в итоге отправились на Олимпиаду. Но, как мы знаем теперь, Шпильбанд больше с парой из группы Тутберидзе не работает.

А в еще одной паре, наоборот, американка решила выступать за Украину. Не очень известный дуэт Зоя Ларсон/Андрей Капран стала третьей в юниорских соревнованиях, и это стало дебютом новой украинской пары. Американка сама попросилась в сборную Украины. Тренируются ребята у легендарной Марины Зуевой.