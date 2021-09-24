Битва за Олимпиаду у мужчин, Туктамышева и золотой дубль юниоров. Удобное расписание выступлений наших фигуристов по минутам на 24 сентября

За кем и когда следить в эту пятницу на пяти турнирах.

Конец сентября выдался богатым на соревнования по фигурному катанию. Российские фигуристы сборной и мировые звезды сейчас выступают сразу на нескольких турнирах по всему миру. В эту пятницу мы можем выиграть (или упустить) третью квоту у мужчин на Олимпийских играх в Пекине, выиграть два вида программы на юниорском «Гран-при», а на Кубке России в Сызрани выступят несколько членов сборной страны.

«СЭ» собрал для вас главные выступления поминутно — чтобы было удобно следить за насыщенной программой и переключаться туда, куда нужно.

Время везде московское.

11:20 — Артур Даниелян выступит с короткой программой вне конкурса на первом этапе Кубка Москвы. Он один из претендентов на попадание в олимпийский состав и числится в сборной.

Около 12:10 — Арсений Федотов и Марк Лукин (оба из «Хрустального»), первый этап Кубка Москвы. Короткая программа у юниоров.

Трансляция Кубка Москвы — здесь.

Около 14:30 — Елизавета Туктамышева и сильнейшая разминка женщин разыграют медали первого этапа Кубка России в Сызрани. Александра Трусова снялась в четверг вечером. 5 баллов Туктамышевой сенсационно уступает Вероника Яметова из Екатеринбурга, которая тренируется у экс-тренера Юлии Липнцикой Елены Левковец.

Трансляция Кубка России — на этом канале.

17:19 — российские танцоры София Качушкина/Олег Муратов, ритм-танец на пятом этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.

Трансляция юниорского Гран-при — на этом канале.

Около 17:30 — Александр Самарин и сильнейшая разминка мужчин разыграют медали первого этапа Кубка России в Сызрани. Перед произвольной программой лидирует с огромным отрывом Самарин, вторым идет Роман Савосин, третьим — Алексей Ерохов.

18:09 — выступают главные претенденты на победу в танцах на юниорском «Гран-при» в Любляне. Сначала американцы Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен, затем россияне Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

Около 20:00 — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и сильнейшая разминка у пар в рамках короткой программы на этапе Кубка России в Сызрани. Их главные соперники — Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

20:25 — Марк Кондратюк и сильнейшая разминка мужчин на Nebelhorn Trophy, отборочном турнире на Олимпиаду. Чтобы отстоять третью квоту для мужской сборной России, Кондратюку необходимо попасть в топ-7, сейчас он пятый.

Трансляция Nebelhorn Trophy — здесь.

21:34 — Илья Яблоков выступит в произвольной программе у мужчин на юниорском «Гран-при» в Любляне. После короткой программы он лидирует с солидным преимуществом 11,7 балла над корейцем Ча.

23:00 — экс-россиянка Карина Сафина, представляющая Грузию вместе с Лукой Берулава, поборется за победу в парах на Nebelhorn Trophy и квоту для сборной на Олимпийских играх. После короткой программы они лидируют, выигрывая 0,2 балла у немцев Хазе/Зеегерт.